Příjmy v ohrožení. Proč a jak si pojistit pracovní neschopnost

V rámci životního pojištění se o pojištění pracovní neschopnosti mluví čím dál víc. Proč je dobré ho mít?

Čeští doktoři už letos vystavili 1,4 milionu neschopenek, uvádí ČSSZ. Loni bylo u nás na neschopence 40 % pracujících, průměrně marodili 43 kalendářních dnů a nejčastěji to bylo kvůli onemocněním dýchacích cest.

Sociální systém v tomto ohledu pomáhá zaměstnancům, výpadek jejich příjmů aspoň zčásti dorovná. OSVČ jsou na tom hůř. Pojištění pracovní neschopnosti se však může vyplatit oběma skupinám.

Proč si pracovní neschopnost pojistit?

Ať už to bude kvůli nemoci nebo úrazu, v době pracovní neschopnosti nebudete moci vydělávat.

Zaměstnanci dostanou peníze od zaměstnavatele a státu: náhradu mzdy a nemocenskou. Jenže tyto příspěvky nerostou úměrně s příjmem. Čím vyšší je váš příjem, tím větší propad vás čeká. Například pokud berete 54 000 Kč měsíčně, přijde vám za první měsíc na neschopence 25 000 Kč.

Jako OSVČ ve stejné situaci nedostanete vůbec nic, tedy pokud si neplatíte dobrovolné nemocenské pojištění. V obou případech to může být doslova existenční problém. Zejména pro lidi, kteří nemají rezervu, splácejí hypotéku, úvěr, nebo jsou prostě hlavními živiteli domácnosti.

Když máte v rámci životního pojištění pojištěnou i pracovní neschopnost, pojišťovna vám výpadek příjmu dorovná součtem takzvaných denních dávek. Za každý měsíc na neschopence dostanete tolik peněz, kolik byste za normálních okolností vydělali.

Na jakou částku se pojistit?

Když si pojištění sjednáváte, je potřeba zvolit denní dávku, která odpovídá vašemu skutečnému příjmu. Není možné dostat výrazně víc, než běžně vyděláváte. Takže pokud máte plat 30 000 Kč měsíčně a zvolíte si dávku 2 000 Kč na den, neznamená to, že pak dostanete 60 000 Kč. Tolik vám pojišťovna určitě nevyplatí.

Za jak dlouho začne pojišťovna vyplácet?

Denní dávky se začnou sčítat ode dne, kdy uplyne takzvaná karenční doba. Když si pracovní neschopnost pojistíte od 30. dne, znamená to, že za prvních 29 dní nemoci nic nedostanete.

Čím delší karenční dobu na začátku zvolíte, tím méně budete platit na pojistném. Různé pojišťovny nabízejí od 15 až do 62 dní. Mutumutu vyplácí buď od 30., nebo od 60. dne. Někde si můžete sjednat pojištění pracovní neschopnosti se zpětným plněním od prvního dne. Pak dostanete peníze i za karenční dobu.

Když onemocníte vážně a budete marodit víc než 10 měsíců, můžete požádat o invalidní důchod. Ten vám v porovnání s příjmem nebude stačit. Proto je dobré mít i pojištění invalidity.

A co jsou výluky?

Případy, ve kterých vám pojišťovna nic nevyplatí nebo vám vyplatí méně. Určitě si je projděte, než cokoli podepíšete. Najdete je v pojistných podmínkách.

Vždy mezi nimi budou situace, kdy je klient na neschopence v souvislosti s užíváním alkoholu, drog nebo úmyslným trestným činem. Často se mezi nimi objevují i nemoci spojené s těhotenstvím, ale také onemocnění páteře a psychické nemoci.

Na poslední zmíněné pojišťuje jen málokdo. Například pojištění Mutumutu, jehož garantem je Komerční pojišťovna, a.s., kryje úplně všechny duševní nemoci včetně depresí a syndromu vyhoření. A také bolesti zad nebo covid-19.

Má to smysl?

Má. Čas na rekonvalescenci je často zásadní, aby se náš zdravotní stav ještě nezhoršil. Přesto mnoho lidí nemoci přechází - nemají na výběr. Přišli by o příjem, nemohli by splácet závazky nebo zajistit rodinu. Pojištění pracovní neschopnosti se postará o to, abyste se mohli zotavit bez starostí.