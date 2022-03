"Přijali jste nás do EU?" raduje se Zelenskyj. Klip se smutnou pointou je hitem

Volodymyr Zelenskyj se v roli prezidenta raduje z novinky, že Ukrajinu konečně Evropská unie přijala do svého společenství: "Tak dlouho jsme na to, celá naše země a všichni Ukrajinci, čekali," říká tehdejší komik ve scéně seriálu Sluha národa do mobilního telefonu. Vzápětí se ale dozvídá, že si posel dobrých zpráv Angela Merkelová spletla telefonní čísla, původně chtěla volat do Černé Hory.

1:18 „Přijali jsme vás do EU,“ raduje se ukrajinský prezident. Merkelová si ale spletla telefonní čísla | Video: Kvartal 95

Klip ze seriálu se rychle šíří na sociálních sítích poté, co v pondělí ukrajinský prezident podal žádost o přijetí své země do EU. Komediální seriál vysílala ukrajinská televize od roku 2015. Politickou satiru vytvořil a produkoval sám Volodymyr Zelenskyj, který si tu zároveň zahrál i hlavní roli učitele dějepisu. Do prezidentského úřadu v seriálu třicátníka vystřelila jeho obžaloba zkorumpovaných politiků. Na telefon ji nahrál jeden z jeho studentů a záznam se virálně rozšířil do všech koutů Ukrajiny. Po úspěchu seriálu Zelenskyj skutečně kandidoval za politickou stranu pojmenovanou Služebník lidu. Ve volbách získal 73 procent hlasů, a tak se v roce 2019 skutečně postavil do čela ukrajinského prezidentského úřadu. Europoslanci se téměř jednomyslně vyjádřili, že chtějí Ukrajině přiznat status kandidátské země "na základě zásluh" a unijních pravidel. Orgány EU by měly mezitím pokračovat v práci na integraci Ukrajiny do jednotného trhu, požadují europoslanci. Silné prezidentské projevy v seriálu byly zjevně dobrou průpravou pro dnešní působivé promluvy k lidu prezidenta Zelenského: 0:18 Jeden ze silných projevů filmového ukrajinského prezidenta Holoborodka | Video: Kvartal 95