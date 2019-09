První nehoda dopravního letadla v Čechách: u Adršpachu havarovalo letecké eso

Ve Skalách u Teplic nad Metují havaroval v roce 1922 Paul d'Argueff, dopravní pilot společnosti CFRNA na trase z Prahy do Varšavy. V první světové válce se proslavil jako letecké eso. | Foto: Archiv Air France, Flying Revue

Počátky dopravního letectví byly velmi dobrodružné a provázely je poměrně časté nehody. Jedna z těch tragických se odehrála u Teplic nad Metují 30. října 1922. Havaroval zde dopravní Potez VII na lince Praha-Varšava, pilotovaný leteckým esem z první světové války Paulem d’Argueffem. Byla to zřejmě první letecká nehoda v civilním letectví na území Československa.

Na lince z Paříže přes Prahu do Varšavy tehdy létala československým státem podporovaná aerolinka CFRNA (Francouzsko-rumunská letecká společnost). Mezi jejími piloty nejrůznějších národností byla řada leteckých es z první světové války.

Pilotem letu, který tragicky skončil ve Skalách (tehdy Bischofsteinu) u Teplic nad Metují, byl Paul d’Argueff. Původní jméno tohoto rytíře čestné legie a nositele řady válečných vyznamenání znělo Pavel Argejev a pocházel z Jalty na Krymu. Působil v carské armádě, ale odtud byl vyloučen, údajně proto, že odmítl potrestat nespravedlivě odsouzeného vojáka. Odešel pak do Francie, kde vstoupil do Cizinecké legie, stal se pilotem a pak za tuto zemi (a krátce také za Rusko) bojoval jako stíhač v první světové válce.

V roce 1922 (1. září) se tento vynikající letec s patnácti uznanými sestřely stal pilotem nově vzniklých aerolinek CFRNA, které létaly z Paříže přes Prahu směrem na východ Evropy a později až do Istanbulu. Pouhé dva měsíce po nástupu do nového zaměstnání však tragicky zahynul. Osudnou se mu stala 30. října mlha nad Adršpachem.

Nehodu letounu Potez VII s označením F-FRAV, který odstartoval z Prahy, později popsal pamětník Bruno Peukert a jeho vyprávění vyšlo v roce 2012 v článku "Smrt Orla z Krymu v Supích skalách" ve zpravodaji města Teplice nad Metují:

"Byl to podzimní den, kdy slunce nemohlo proniknout vrstvou vysoké mlhy. Okolo půl jedné bylo slyšet letadlo. Zvuk motoru se ztrácel, letadlo letělo stále níže, nakonec přistálo na zadních loukách. Když aviatici zjistili, že místní mluví německy, mysleli si, že přistáli na říšskoněmeckém území.

Znovu hned odstartovali, aniž by si ověřili, kde vlastně jsou. Letěli zpět směrem na Stárkov, mezi Vápenkou a Vysokým kamenem otočili a podél Čihadla a Studnice zamířili nad Bischofstein, rovněž zahalený vrstvou husté mlhy. Snad nedostatečná síla poškozeného motoru způsobila, že se letoun zachytil o stromy a okolo čtrnácté hodiny se zřítil v Supích skalách mezi Čapím vrchem a Biskupem.

Na místě neštěstí v troskách letadla byl nalezen jeden zraněný a jeden mrtvý člen posádky. Zraněný byl vyproštěn a přepraven do nemocnice v Broumově. Mrtvý byl nejprve uložen na Bischofsteině v zámecké kapli a později pohřben do hrobky na hřbitově v Horních Vernéřovicích. Později byl mrtvý pilot převezen do Francie…"

Nikdy se nepřišlo na to, zda kromě mlhy skutečně nastaly i potíže s motorem. Jedná se o první leteckou nehodu v civilním letectví na území Československa.

Ostatky Paula d’Argueffa byly převezeny do Francie a pohřbeny na hřbitově v Le Bourget. Podle posledních zpráv je hrob velmi zanedbán, ale ruští památkáři žijící ve Francii se snaží zorganizovat jeho obnovu. Chtějí tak vzdát čest leteckému hrdinovi, jehož osudy provázely pohnutou historii evropského kontinentu v první polovině 20. století.

V roce 1951 našel náchodský horolezec (sám též bývalý vojenský pilot) v Supích skalách součástku z havarovaného letadla. Byl to držák pro upoutávání pilotů. V roce 2004 se Bohumilu Sýkorovi podle staré fotografie podařilo určit místo havárie a na místě byla následně nalezena další součástka z letadla - ruční zavírací klika…

