Konáním dobrých skutků si člověk může ulevit od vlastní fyzické bolesti, tvrdí vědci

Konání dobrých skutků lidem neprospívá jen psychicky, ale i fyzicky. Američtí vědci totiž zjistili, že když člověk pomůže někomu jinému, tak potom lépe snáší bolest. K tomuto závěru dospěli na základě několika experimentů, při nichž někteří účastníci dělali něco prospěšného pro druhé, zatímco jiní tak nečinili.

Vědci již dříve dokázali, že nezištné jednání, při němž člověk upřednostňuje zájmy druhých nad svými vlastními, prospívá jeho zdraví. Snižuje stres, pomáhá při depresi a zvyšuje délku života. Zpravodajský web americké stanice CNN ale teď píše o čerstvě publikovaném výzkumu, který naznačuje, že altruistické jednání lidem ulehčuje snášení fyzické bolesti.

Jeho autoři totiž dospěli ke zjištění, že oblasti mozku, které reagují na bolestivé podněty, mohou být v situacích, kdy lidé pomáhají druhým, okamžitě deaktivovány. Studie, jejíž závěry se objevily v americkém odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, se skládala z několika experimentů, do nichž se zapojilo 287 účastníků.

Jeden z pokusů ukázal, že lidé, kteří darovali krev, aby pomohli zraněným při zemětřesení, cítili při vpichu injekční stříkačky menší bolest než ti, již pouze podstupovali krevní testy. Z výsledků dalšího zase vyplynulo, že lidé, kteří ve volném čase pracovali na učebnicích pro děti migrantů, lépe zvládali vystavení nízkým teplotám než ti, co se do dobrovolnických aktivit nepustili.

Výzkumníci ovšem pracovali i s onkologickými pacienty trpícími chronickými bolestmi a některé z nich požádali, aby uvařili a uklidili jen pro sebe, zatímco jiné poprosili, jestli by stejné činnosti neudělali i pro ostatní. Ti, kteří úlohy plnili i pro druhé, podle vědců pocítili o 62 procent větší úlevu od své bolesti než ti, co je dělali jen pro sebe.

V posledním experimentu se vědci zkoumaných dotazovali, jestli by darovali peníze na pomoc sirotkům. Následně účastníci podstoupili magnetickou rezonanci, při níž dostali nepříjemný elektrický šok do svých rukou. Skeny jejich mozků prozradily, že centra bolesti vytvářela silnější reakci u lidí, kteří se rozhodli žádné peníze nedarovat.

Autoři studie navíc zjistili, že záleží i na tom, jaký význam člověk svým dobrým skutkům přisuzuje. Čím víc totiž účastníci výzkumu věřili v prospěšnost svého jednání, tím menší bolest jejich mozek spouštěl. "Zatímco většina starších výzkumů hovořila jen o dlouhodobých a nepřímých přínosech altruistického jednání, my jsme zjistili, že může člověku od trápení ulevit okamžitě," citovala CNN autory.