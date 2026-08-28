Když se 4. srpna 1963 mladý bavorský horolezec propadl do hluboké ledovcové trhliny ve Stubaiských Alpách, visel na laně a bojoval o holý život. Aby kamarádům usnadnil vytažení z propasti, odřízl a shodil dolů těžký ruksak. Nyní, po celých 63 letech, ustupující tyrolský ledovec jeho věci vydal. Šestaosmdesátiletý muž se dočkal nečekaného shledání se svou dýmkou, fotoaparátem i cepínem.
Drama se odehrálo v srpnu 1963 ve Stubaiských Alpách. Tehdy mladík z Bavorska zdolával s přáteli ledovec Sulztalferner, během túry se však zřítil do hluboké ledovcové trhliny.
Zůstal viset na laně, kterým byl navázaný ke svým druhům. Aby jim usnadnil náročné vytahování z propasti, rozhodl se odlehčit zátěž a svůj těžký batoh odhodil dolů do hlubiny. Záchrana se podařila a mladík přežil, jeho věci však na dlouhá desetiletí pohltila masa ledu.
Stěží čitelné jméno
O více než šest dekád později, 16. července, procházel stejnými místy ve výšce 2955 metrů nad mořem jiný horolezec. V tajícím ledu narazil na neobvyklý nález – starý ruksak, fotoaparát, cepín a dýmku.
Případ začala prověřovat rakouská policie, aby vyloučila dávné neštěstí. V těžce poškozených dokumentech uvnitř batohu se policistům nakonec podařilo rozluštit stěží čitelné jméno. Pátrání mělo překvapivý výsledek: původní majitel je stále naživu.
Šestaosmdesátiletý senior si sice kvůli svému zdravotnímu stavu nemohl pro zapomenutou výstroj do Rakouska dojet osobně, úřady mu ji však oficiálně předaly prostřednictvím jeho syna.
Paměť hor
Případ ze Stubaiských Alp zapadá do širšího trendu. Rychle tající alpské ledovce v důsledku oteplování stále častěji odkrývají dříve nedostupná svědectví z minulosti.
Zatímco nejslavnějším nálezem v regionu zůstává mumie pravěkého lovce Ötziho z roku 1991, v posledních desetiletích ustupující led vydal trosky letadel, výstroj vojáků z první světové války i pozůstatky desítky let pohřešovaných horolezců. Pro bavorského seniora však mělo tání ledovce nečekaně šťastnou a osobní tečku.
Zdroj: ČTK, The Guardian
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