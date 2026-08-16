Když záchranáři po 37 hodinách vytáhli z hromady trosek živou dvaatřicetiletou Danielu, celá Kolumbie si s úlevou oddechla. Záběry mladé matky, kterou v ruinách zříceného domu v Pereiře objevil soused díky tichému volání o pomoc, obletěly svět a v národě otřeseném stovkami mrtvých zažehly obrovskou vlnu naděje. Jen o tři dny později z nemocnice dorazila zdrcující zpráva.
Když v pondělí zasáhlo Kolumbii ničivé zemětřesení, které srovnalo se zemí celé čtvrti a vyžádalo si stovky životů, potřebovala země záblesk naděje. Tím se stala dvaatřicetiletá Daniela Largová. Její vyproštění po téměř sedmatřiceti hodinách, které přežila pod ruinami zříceného domu, působilo jako zázrak.
V pátek ale v nemocnici Daniela zemřela.
Pro rodinu byla odmalička neporazitelná. Už v minulosti přežila těžkou autonehodu a několik nebezpečných úrazů, kvůli kterým jí blízcí s nadsázkou přezdívali „žena se sedmi životy“. Když se v pondělí jejich dům pod náporem otřesů zřítil, zdálo se, že svůj poslední život vyčerpala.
Kolumbijské město Pereira se proměnilo v hromadu sutin. Všude vládl prach, chaos a zoufalé hledání těch, kteří zůstali uvězněni pod troskami. Zatímco počty obětí nezadržitelně stoupaly a záchranáři sváděli marný boj s časem, v úterý odpoledne se stalo něco nečekaného.
Jeden z místních obyvatel, který prohledával ruiny své zničené ulice, v nastalém tichu mezi hlukem těžké techniky zaslechl slabý lidský hlas. Patřil Daniele Largové.
Třicet sedm hodin v hrobě z trosek
Záchranáři k ní opatrně vytvořili úzkou šachtu, kterou jí podávali tekutiny a tlumili bolest, zatímco se centimetr po centimetru blížili.
Venku za policejní páskou celou dobu neúnavně čekal její dvanáctiletý syn. Když v úterý odpoledne nosítka s Danielou konečně vynesli, byl to moment štěstí a dojetí. Videozáznam její záchrany obletěl svět jako důkaz, že naděje umírá poslední.
Syndrom zasypání
Daniela byla v kritickém stavu převezena na jednotku intenzivní péče. Syndrom zasypání v kombinaci s těžkými vnitřními zraněními vedl k postupnému selhávání orgánů. Když jsou svaly desítky hodin stlačeny obrovskou vahou, po jejich uvolnění zaplaví krevní oběh toxické látky z poškozených tkání.
Lékaři bojovali o její život další tři dny. V pátek však přišla zpráva, která se píše špatně: Daniela svým zraněním podlehla.
„Chci jenom, aby tohle všechno bylo rychle pryč,“ uvedla pro agentury její zdrcená matka, jejíž slova přesně vystihla vyčerpání a bolest rodin po celé zemi.
Zdroj: ČTK, El País
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