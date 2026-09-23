Málem se zřítil dřív, než ho dostavěli. Přežil sjezdy jednoho režimu i noc, kdy z jednoho křídla zbyly trosky. Osmnáct let pak čekal, obalený jen do stanů – a teď se pražský Průmyslový palác vrací, od čtvrtka bude přístupný veřejnosti. Čím vším musely projít jeho ocelové kosti a sto tisíc skleněných střípků, než se brány zase otevřou?
Když se v létě 1891 otevřela Jubilejní zemská výstava, stál v jejím srdci zázrak z oceli a skla. Architekt Bedřich Münzberger a konstruktér František Prášil postavili halu, jakou do té doby české země neznaly.
Útlé železné žebroví, mezi ním prosklené stěny a nad hlavním křídlem věž, která se tyčí do jednapadesáti metrů. Uprostřed Prahy vyrostla jako oslava průmyslového umění katedrála z traverz.
Zázrak ze skla a oceli
Postavit ji stihli za méně než rok, na stavbě se prostřídalo 450 dělníků, a to navzdory povodni i mrazům, které práci opakovaně zastavily. Dramatický okamžik popisuje i Národní památkový ústav: 4. září 1890 přívalové deště a sesuvy půdy strhly čtyři už postavené ocelové oblouky centrální haly a stavbaři museli začít znovu.
Podruhé už konstrukce držela, už v tu chvíli se ale stavbaři vyrovnávali s časovou tísní, kterou řešili improvizací např. v podobě částečného plechového pláště věží místo zděného. Nutno ovšem podotknout, že v prvotním záměru bylo ponechat jako trvalou stavbu pouze centrální halu, boční křídla se měla po výstavě rozebrat.
Dobový odborný tisk stavbu sledoval krok za krokem a psal o ní s obdivem.
„Münzbergův průmyslový palác železný jest v naší vlasti první stavbou toho druhu, nemajíc podobného příkladu, nicméně směle můžeme jej řaditi po bok znamenitých staveb toho rázu i v jiných zemích, najmě ve Francii,“ píše se o něm například.
Dřevěný kabát pro komunistický sjezd
Palác v průběhu dějin měnil svoji tvář. Nejdříve došlo k rozhodnutí boční křídla oproti původnímu plánu ponechat, pak jej v roce 1908 upravil architekt Josef Fanta.
Zásadní proměnu ale přinesl komunistický režim, který potřeboval reprezentativní sál pro stranické sjezdy. První, IX. sjezd KSČ, se tu měl konat v roce 1949, a po něm dostal nové jméno Sjezdový. Interiér i kvůli jeho nové funkci v letech 1952–1954 přestavěl architekt Pavel Smetana. Právě tehdy přibyly dřevěné klenbové podhledy, které ocelové žebroví schovaly.
Komunistické sjezdy se tu konaly až do roku 1976, následující XVI. sjezd KSČ v dubnu 1981 už proběhl v nově otevřeném Paláci kultury, dnešním Kongresovém centru.
Na přestavbu vzpomíná i architekt Bohumil Chalupníček. Kvůli sjezdu se v paláci prováděly kontroly stavby, ke kterým byl přizván i jeho otec, architekt Miroslav Chalupníček, který působil na UMPRUM – a který zjistil, že původní nosníky byly nejspíš poddimenzované.
„Vzal tehdy zcela špičkové měřicí zařízení theodolit WILD T2, díky němuž zjistil, že nosné portály jsou zprohýbané. Jednalo se o obě boční křídla,“ říká Chalupníček.
Podle jeho slov kvůli tomuto problému konstrukci na začátku 50. let upravili a zakryli dřevěnými klenbovými podhledy. „Architekta Smetanu za ni kritizovali ze všech stran. Modernisté za to, že je konstrukce zakrytá, a oficiální místa za to, že to není v duchu socialistického realismu.“
Noc, kdy hořelo levé křídlo
Na začátku 90. let budova prošla nepříliš zdařilou úpravou před Všeobecnou československou výstavou v roce 1991 a dílo zkázy dokonal v roce 2008 požár.
V noci 16. října 2008 vzplálo levé křídlo a během několika hodin z něj zbyly jen trosky. Šlo o jeden z největších pražských požárů za celá desetiletí a hasičům se podařilo zachránit aspoň střední halu i pravé křídlo.
Po požáru přišly vleklé spory o to, kdo požár zavinil, kdo zaplatí obnovu a jak vůbec má rekonstrukce vypadat, a kdysi oceňované dílo pražské architektury bylo na několik let doplněno pouze stany.
Osmnáct let čekání je u konce
Práce naplno začaly až v únoru 2022. Svoji novou podobu dostalo zcela zničené levé křídlo, rekonstrukcí prošla i střední hala a pravé křídlo. Po 18 letech tak nyní Průmyslový palác opět ožívá.
Rekonstrukce to byla náročná: stavbaři odhalili původní konstrukci, zkontrolovali ji včetně rozsáhlých úprav v 50. letech a kvůli aktuálním potřebám ji ještě o něco víc vyztužili. Jiné části konstrukce, např. pod hodinami, už bylo potřeba vyměnit úplně.
Celá akce trvala zhruba čtyři a půl roku a přišla přibližně na tři miliardy korun.
Vlastní kapitolou byly pro palác typické vitráže. Jedno po druhém restaurátorům prošlo rukama 108 tisíc kusů skel, která v době výstavby paláce tvořila více než 2300 m2 plochy.
Řemeslníci ze sklářské dílny Kolektiv Ateliers z Nového Boru každé okno rozebrali, sklíčka vyčistili v sodové lázni, chybějící díly ořezali podle šablon a znovu je spojili olovem a cínem. Část skla se zachránit nedala: ve vyhořelém křídle oheň a prudké ochlazení sklo poničily natolik, že většinu bylo nutné vyrobit znovu.
Na konci září 2026 se palác po kolaudaci znovu otevírá veřejnosti – a první velkou akcí bude na začátku října festival Designblok.
Zdroj: navystavisti.cz, npu.cz, Zprávy Spolku architektův a inženýrů v Království českém, konstrukce.cz
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