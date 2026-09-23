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Přežil sjezdy KSČ i ničivý požár. Pražský Průmyslový palác po letech oprav ožívá

Znovuotevření Průmyslového paláce se chystá na říjen 2026.
Průmyslový palác na Jubilejní výstavě v Praze v roce 1891.
Veškerou péči dostaly i ocelové nosníky, jejich nýtovaná konstrukce byla ve své době typická, některé nýty už ale byly příliš poškozené a musely se zcela vyměnit.
Každý kousek dostal svoje označení, aby se mohl vrátit na své místo. Vitraje se rozebíraly do posledních detailů, restaurátoři vše vyčistili a ty nejpoškozenější i vyměnili.
O průmyslovém paláci v roce 1891 informoval dobový tisk.
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16 fotografií
Znovuotevření Průmyslového paláce se chystá na říjen 2026. |
Foto: MHMP, se souhlasem
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Málem se zřítil dřív, než ho dostavěli. Přežil sjezdy jednoho režimu i noc, kdy z jednoho křídla zbyly trosky. Osmnáct let pak čekal, obalený jen do stanů – a teď se pražský Průmyslový palác vrací, od čtvrtka bude přístupný veřejnosti. Čím vším musely projít jeho ocelové kosti a sto tisíc skleněných střípků, než se brány zase otevřou?

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Když se v létě 1891 otevřela Jubilejní zemská výstava, stál v jejím srdci zázrak z oceli a skla. Architekt Bedřich Münzberger a konstruktér František Prášil postavili halu, jakou do té doby české země neznaly.

Útlé železné žebroví, mezi ním prosklené stěny a nad hlavním křídlem věž, která se tyčí do jednapadesáti metrů. Uprostřed Prahy vyrostla jako oslava průmyslového umění katedrála z traverz.

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Zázrak ze skla a oceli

Postavit ji stihli za méně než rok, na stavbě se prostřídalo 450 dělníků, a to navzdory povodni i mrazům, které práci opakovaně zastavily. Dramatický okamžik popisuje i Národní památkový ústav: 4. září 1890 přívalové deště a sesuvy půdy strhly čtyři už postavené ocelové oblouky centrální haly a stavbaři museli začít znovu.

Podruhé už konstrukce držela, už v tu chvíli se ale stavbaři vyrovnávali s časovou tísní, kterou řešili improvizací např. v podobě částečného plechového pláště věží místo zděného. Nutno ovšem podotknout, že v prvotním záměru bylo ponechat jako trvalou stavbu pouze centrální halu, boční křídla se měla po výstavě rozebrat.

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Průmyslový palác na Jubilejní výstavě v Praze v roce 1891
Průmyslový palác na Jubilejní výstavě v Praze v roce 1891Foto: Wikimedia commons / Public domain – František Krátký / Scheufler Collection

Dobový odborný tisk stavbu sledoval krok za krokem a psal o ní s obdivem.

„Münzbergův průmyslový palác železný jest v naší vlasti první stavbou toho druhu, nemajíc podobného příkladu, nicméně směle můžeme jej řaditi po bok znamenitých staveb toho rázu i v jiných zemích, najmě ve Francii,“ píše se o něm například.

Dřevěný kabát pro komunistický sjezd

Palác v průběhu dějin měnil svoji tvář. Nejdříve došlo k rozhodnutí boční křídla oproti původnímu plánu ponechat, pak jej v roce 1908 upravil architekt Josef Fanta.

Zásadní proměnu ale přinesl komunistický režim, který potřeboval reprezentativní sál pro stranické sjezdy. První, IX. sjezd KSČ, se tu měl konat v roce 1949, a po něm dostal nové jméno Sjezdový. Interiér i kvůli jeho nové funkci v letech 1952–1954 přestavěl architekt Pavel Smetana. Právě tehdy přibyly dřevěné klenbové podhledy, které ocelové žebroví schovaly.

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Pod dřevěnými podhledy z 50. let se při rekonstrukci začala objevovat původní konstrukce.
Pod dřevěnými podhledy z 50. let se při rekonstrukci začala objevovat původní konstrukce.Foto: MHMP – Jiri Sebek

Komunistické sjezdy se tu konaly až do roku 1976, následující XVI. sjezd KSČ v dubnu 1981 už proběhl v nově otevřeném Paláci kultury, dnešním Kongresovém centru.

Na přestavbu vzpomíná i architekt Bohumil Chalupníček. Kvůli sjezdu se v paláci prováděly kontroly stavby, ke kterým byl přizván i jeho otec, architekt Miroslav Chalupníček, který působil na UMPRUM – a který zjistil, že původní nosníky byly nejspíš poddimenzované.

„Vzal tehdy zcela špičkové měřicí zařízení theodolit WILD T2, díky němuž zjistil, že nosné portály jsou zprohýbané. Jednalo se o obě boční křídla,“ říká Chalupníček.

Podle jeho slov kvůli tomuto problému konstrukci na začátku 50. let upravili a zakryli dřevěnými klenbovými podhledy. „Architekta Smetanu za ni kritizovali ze všech stran. Modernisté za to, že je konstrukce zakrytá, a oficiální místa za to, že to není v duchu socialistického realismu.“

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Noc, kdy hořelo levé křídlo

Na začátku 90. let budova prošla nepříliš zdařilou úpravou před Všeobecnou československou výstavou v roce 1991 a dílo zkázy dokonal v roce 2008 požár.

V noci 16. října 2008 vzplálo levé křídlo a během několika hodin z něj zbyly jen trosky. Šlo o jeden z největších pražských požárů za celá desetiletí a hasičům se podařilo zachránit aspoň střední halu i pravé křídlo.

Hoří Průmyslový palác na pražském výstavišti
Průmyslový palác na pražském Výstavišti hoří.Foto: Aktuálně.cz – Ludvík Hradilek

Po požáru přišly vleklé spory o to, kdo požár zavinil, kdo zaplatí obnovu a jak vůbec má rekonstrukce vypadat, a kdysi oceňované dílo pražské architektury bylo na několik let doplněno pouze stany.

Osmnáct let čekání je u konce

Práce naplno začaly až v únoru 2022. Svoji novou podobu dostalo zcela zničené levé křídlo, rekonstrukcí prošla i střední hala a pravé křídlo. Po 18 letech tak nyní Průmyslový palác opět ožívá.

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Rekonstrukce to byla náročná: stavbaři odhalili původní konstrukci, zkontrolovali ji včetně rozsáhlých úprav v 50. letech a kvůli aktuálním potřebám ji ještě o něco víc vyztužili. Jiné části konstrukce, např. pod hodinami, už bylo potřeba vyměnit úplně.

Průmyslový palác při pohledu od Troji, snímek ze září 2008, tedy před ničivým požárem.
Levá strana průmyslového paláce po odstranění trosek v roce 2008.
Svůj původní vzhled nyní dostaly i sebemenší detaily.
Levé křídlo paláce postavili úplně od nuly, po ničivém požáru z něj během pár hodiny byla jen hromada suti.
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Celá akce trvala zhruba čtyři a půl roku a přišla přibližně na tři miliardy korun.

Vlastní kapitolou byly pro palác typické vitráže. Jedno po druhém restaurátorům prošlo rukama 108 tisíc kusů skel, která v době výstavby paláce tvořila více než 2300 m2 plochy.

Rozebírání vitráží probíhalo velmi opatrně, každý kousek skla musel mít své označení, aby se na závěr mohl vrátit na svoje místo.
Rozebírání vitráží probíhalo velmi opatrně, každý kousek skla musel mít své označení, aby se na závěr mohl vrátit na svoje místo.Foto: MHMP – Jiří Šebek

Řemeslníci ze sklářské dílny Kolektiv Ateliers z Nového Boru každé okno rozebrali, sklíčka vyčistili v sodové lázni, chybějící díly ořezali podle šablon a znovu je spojili olovem a cínem. Část skla se zachránit nedala: ve vyhořelém křídle oheň a prudké ochlazení sklo poničily natolik, že většinu bylo nutné vyrobit znovu.

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Na konci září 2026 se palác po kolaudaci znovu otevírá veřejnosti – a první velkou akcí bude na začátku října festival Designblok.

Zdroj: navystavisti.cz, npu.cz, Zprávy Spolku architektův a inženýrů v Království českém, konstrukce.cz

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