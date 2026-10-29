Před čtyřiceti lety se na hranici Jihoafrické republiky a Mosambiku zřítil prezidentský letoun. Na palubě zahynul jeden z nejvýznamnějších afrických vůdců. Vyšetřovatelé označili za viníky piloty. Podezření z politické vraždy však nikdy nezmizelo. Ve hře byl apartheid, sovětské letadlo i údajný falešný navigační signál. Dodnes není jasné, zda šlo o tragickou chybu, nebo pečlivě připravený atentát.
Večer 19. října 1986 se nad pohořím Lebombo odehrála tragédie, která otřásla celou jižní Afrikou. Sovětský Tupolev Tu-134A převážel mosambického prezidenta Samoru Machela a jeho doprovod ze setkání regionálních představitelů v Zambii zpět do Maputa. Do cíle však už nedoletěl. Letoun narazil do horského terénu poblíž jihoafrického Mbuzini, nedaleko hranic s Mosambikem. Prezident a více než třicet dalších lidí zahynuli.
Čtyřicet let po katastrofě se na místě neštěstí znovu sešli představitelé obou zemí. V pondělí 19. října 2026 uctili památku obětí a připomněli politický odkaz muže, jehož smrt dodnes provázejí pochybnosti. Havárii totiž obklopuje otázka, na kterou vyšetřovatelé nikdy nedokázali nabídnout všeobecně přijímanou odpověď: šlo o tragickou navigační chybu, nebo o promyšlený atentát?
Jihoafrická vyšetřovací komise vedená soudcem Cecilem Margem dospěla v roce 1987 k závěru, že posádka udělala několik závažných chyb. Podle její zprávy piloti nedostatečně kontrolovali navigační přístroje a nedokázali včas rozpoznat odchylku od plánované trasy. Komise nenašla důkazy o sabotáži.
Mosambik a sovětští odborníci však závěry odmítli. Podle sovětské vyšetřovací skupiny mohl letoun od správného kurzu odlákat falešný navigační maják. Podezření směřovalo k tehdejšímu jihoafrickému režimu apartheidu, který měl silný politický motiv Machela odstranit.
Prohledávali trosky a odnášeli dokumenty
Pochybnosti však nezmizely ani po pádu apartheidu. Jihoafrická Komise pravdy a usmíření se k případu v devadesátých letech vrátila. Přezkoumala původní dokumentaci, vyslechla svědky a upozornila na okolnosti, které vyšetřování dostatečně nevysvětlilo.
Mezi nimi figurovalo i chování jihoafrických bezpečnostních složek bezprostředně po katastrofě. Někteří svědci vypověděli, že příslušníci bezpečnostních sil prohledávali trosky a odnášeli dokumenty. Tehdejší jihoafrický ministr zahraničí Pik Botha a šéf zpravodajské služby Niel Barnard připustili, že úřady z místa odnesly dokumenty kvůli pořízení kopií.
Další otázky vyvolalo zpoždění, s nímž jihoafrické úřady informovaly Mosambik o neštěstí, i absence varování před nebezpečím, do kterého letoun směřoval.
Komise nicméně neprokázala, že letadlo někdo úmyslně navedl ke zkáze. Ve své zprávě konstatovala, že nenašla přesvědčivé důkazy podporující ani závěry původního jihoafrického vyšetřování, ani sovětskou teorii falešného majáku. Shromážděná nepřímá svědectví však podle ní zpochybňovala některé závěry Margoovy komise.
Nezávislost mír nepřinesla
Aby bylo možné pochopit, proč se podezření z politické vraždy udrželo tak dlouho, je nutné připomenout Machelovo postavení v tehdejší Africe.
Mosambik získal nezávislost na Portugalsku v roce 1975 po desetiletém osvobozeneckém boji vedeném hnutím FRELIMO. Machel se stal prvním prezidentem samostatné země. Nezávislost však Mosambiku nepřinesla mír. V roce 1977 vypukla občanská válka mezi vládnoucím FRELIMO a povstaleckým hnutím RENAMO, které podporovaly bělošské menšinové režimy v Jihoafrické republice a Rhodesii, dnešním Zimbabwe.
Machelova marxisticko-leninská vláda naopak nacházela spojence v Sovětském svazu a na Kubě. Občanská válka se tak propojila s mocenským soupeřením studené války a během následujících patnácti let připravila Mosambik o obrovské množství životů.
Machel přitom nepovažoval nezávislost vlastní země za konec osvobozeneckého boje. Podporoval odpůrce apartheidu v Jihoafrické republice i bělošské nadvlády v Rhodesii. Jeho postoje vystihovalo heslo „A luta continua“, tedy „Boj pokračuje“.
Tato solidarita měla pro Mosambik vážné následky. Jihoafrické a rhodesijské síly podnikaly na jeho území vojenské operace proti odpůrcům svých režimů, kteří tam nacházeli útočiště.
„Bojoval bok po boku s těmi, kteří vystupovali proti apartheidu, přestože tato solidarita stála mosambický lid velmi mnoho,“ připomněl při letošní výroční ceremonii mosambický prezident Daniel Chapo. „Mosambik za svou solidaritu s osvobozením Jihoafrické republiky zaplatil vysokou cenu,“ dodal.
Také jihoafrický ministr zahraničí Ronald Lamola zdůraznil, že Machelova smrt patří k nejbolestnějším kapitolám osvobozeneckého boje v jižní Africe. Připomněl přitom slova Nelsona Mandely z roku 1999, kdy Jihoafrická republika na místě tragédie odhalila památník.
„Jako Jihoafričané milující svobodu jsme tehdy přísahali, že nikdy nezapomeneme,“ prohlásil tehdy Mandela.
Přestože od pádu prezidentského letounu uplynula čtyři desetiletí, podezření z atentátu přetrvává. Vyšetřovatelé nikdy nepředložili přesvědčivý důkaz úmyslné sabotáže, ale nedokázali odstranit ani všechny rozpory kolem katastrofy. Mbuzini tak pro Mosambik zůstává nejen místem národní tragédie, ale také symbolem jedné z nejkontroverznějších nevyjasněných událostí jeho moderních dějin.
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Zdroj: AP, Oficiální závěry jihoafrické Komise pravdy a usmíření, The Washington Post, South African Government
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