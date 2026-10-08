Přeskočit na obsah
Benative
8. 10. Věra
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Prezident dostane nový řečnický pult. Ukrývá vrstevnice Pražského hradu

Designér Jan Plecháč navrhl pro Hrad trojici řečnických pultů, které budou sloužit při státních ceremoniích.
Jan Plecháč je jeden z nejvýznamnějších současných českých designérů a architektů, který od roku 2022 působí jako kreativní ředitel legendární karlovarské sklárny Moser. Za svou tvorbu získal řadu prestižních ocenění a etabloval se jako špička české designové scény.
Masivní kovová konstrukce definuje prostor kolem sebe proporcí a hmotou, bez ornamentu a bez gest.
Je přirozeně odolný vůči korozi a povrchová úprava eloxováním tuto odolnost dále prohlubuje elektrochemickým procesem, který vytváří ochrannou vrstvu přímo z materiálu samotného.
Řečnické pulty budou poprvé k vidění v rámci přehlídky DesignBlok v Jízdárně Pražského hradu v Praze od středy 7. do neděle 11. října 2026.
Zobrazit
12 fotografií
Designér Jan Plecháč navrhl pro Hrad trojici řečnických pultů, které budou sloužit při státních ceremoniích. |
Foto: DesignBlok – Aleš Král
Terezie Benoni
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Na první pohled je to strohý kovový pult. Když se ale podíváte blíž, objevíte v něm obrys místa, na kterém Pražský hrad stojí, českého lva a drobné střípky křišťálu z Moseru. Designér Jan Plecháč navrhl pro Hrad trojici řečnických pultů, které budou sloužit při státních ceremoniích.

Reklama

Pražský hrad má novou trojici řečnických pultů. Při státních návštěvách a dalších oficiálních událostech budou stát před řečníky – prostřední z nich je ale výhradně pro prezidenta.

Související

Navrhl je český designér Jan Plecháč, který se dlouhodobě věnuje práci se sklem, nábytkem a objekty a od roku 2022 působí také jako kreativní ředitel sklárny Moser. Právě české sklo se nakonec stalo jedním z detailů, které nový prezidentský pult odlišují.

Plecháč při návrhu nevycházel z historických ornamentů ani ze symbolů, které by na první pohled připomínaly státní reprezentaci. Inspiraci našel přímo pod Hradem. Do povrchu centrálního pultu otiskl vrstevnice Opyše, skalnatého ostrohu, na kterém Pražský hrad stojí. Uprostřed je český lev.

Střípky křišťálu

Tři pulty jsou z hliníku a na první pohled působí stroze. Nejzajímavější detail se ale skrývá právě u lva. Korunu nad jeho hlavou Plecháč nechal vyplnit drobnými střípky křišťálu z Moseru.

Reklama
Reklama

„Nebyl bych to já, kdybych do pultu nechtěl otisknout kus českého sklářství. Celý pult působí poměrně chladným a technicistním dojmem, a proto jsem měl tendenci tuto strohost nabourat něčím tradičním, něčím ručně vyráběným,“ říká Plecháč.

Správa Pražského hradu a designér Jan Plecháč představují soubor tří řečnických pultů pro státní ceremonie. Pulty jsou určeny pro různé oficiální akce v sálech Pražského hradu. | Video: Anežka Horová

Střípky křišťálu pak designérův tým vkládal jeden po druhém přímo do reliéfu koruny. „Je to vlastně poměrně nenápadný detail, který má spíše osobní a duchovní význam než pouze estetický,“ dodává.

Hrad ukrytý v povrchu

Dva další pulty jsou určeny pro ostatní státníky. I jejich povrch pracuje s vrstevnicemi, tentokrát s územím navazujícím na Opyš. Trojice tak není jen souborem podobných kusů nábytku. Každý z pultů v sobě nese kus místa, kde bude sloužit. Prezidentův navíc spojuje mapu Pražského hradu s českým lvem a drobným odkazem na zdejší sklářskou tradici.

Soubor tří pultů pracuje s jednoduchou tvarovou gramatikou.
Topografie Opyše je na povrchu pultu čitelná stejným způsobem jako záznam konkrétního místa, které nese více než tisíc let historie státní moci.
Dva doprovodné pulty pro ostatní státníky pracují s vrstevnicemi území, které na Opyš geograficky navazuje.
Materiálem je hliník.
Zobrazit
12 fotografií

Poprvé budou nové pulty k vidění od středy 7. října v Jízdárně Pražského hradu, kde se koná letošní DesignBlok. Veřejnost si je může prohlédnout do neděle 11. října.

Reklama
Reklama

Zdroj: DesignBlok

Prohlédnout 12 fotografií
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Pavel Matocha.
Pavel Matocha.
Pavel Matocha.

„Jako ještě půl mega?“ Údajnou nahrávku radních ČT už řeší státní zástupci

Před pár dny se bývalý předseda Rady ČT u soudu přiznal, že v roce 2024 vyrazil do Karibiku slavit šedesátiny Pavla Tykače na pozvání miliardářovy manželky Ivany. Tím ale účinkování Pavla Matochy před spravedlností neskončilo. Státní zástupce otevřel kauzu nahrávky, která údajně zachycuje hlasy Matochy a radního Romana Bradáče debatující spolu způsobem, jenž může naznačovat korupční jednání.

Reklama
Russian President Vladimir Putin attends Valdai International Discussion Club in Moscow
Russian President Vladimir Putin attends Valdai International Discussion Club in Moscow
Russian President Vladimir Putin attends Valdai International Discussion Club in Moscow

Rusko odmítá další posílení NATO v Pobaltí. Podle Moskvy by šlo o eskalaci

Rusko by pokládalo případné rozmístění dalších sil Severoatlantické aliance v Pobaltí za eskalaci, varovala ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. O zřízení americké vojenské základny na svém území usiluje Litva, kde se dosud američtí vojáci, vyslaní k posílení východního křídla NATO a k odstrašení případné ruské agrese, střídají podle rotačního principu.

Reklama
Reklama
Reklama