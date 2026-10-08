Na první pohled je to strohý kovový pult. Když se ale podíváte blíž, objevíte v něm obrys místa, na kterém Pražský hrad stojí, českého lva a drobné střípky křišťálu z Moseru. Designér Jan Plecháč navrhl pro Hrad trojici řečnických pultů, které budou sloužit při státních ceremoniích.
Pražský hrad má novou trojici řečnických pultů. Při státních návštěvách a dalších oficiálních událostech budou stát před řečníky – prostřední z nich je ale výhradně pro prezidenta.
Navrhl je český designér Jan Plecháč, který se dlouhodobě věnuje práci se sklem, nábytkem a objekty a od roku 2022 působí také jako kreativní ředitel sklárny Moser. Právě české sklo se nakonec stalo jedním z detailů, které nový prezidentský pult odlišují.
Plecháč při návrhu nevycházel z historických ornamentů ani ze symbolů, které by na první pohled připomínaly státní reprezentaci. Inspiraci našel přímo pod Hradem. Do povrchu centrálního pultu otiskl vrstevnice Opyše, skalnatého ostrohu, na kterém Pražský hrad stojí. Uprostřed je český lev.
Střípky křišťálu
Tři pulty jsou z hliníku a na první pohled působí stroze. Nejzajímavější detail se ale skrývá právě u lva. Korunu nad jeho hlavou Plecháč nechal vyplnit drobnými střípky křišťálu z Moseru.
„Nebyl bych to já, kdybych do pultu nechtěl otisknout kus českého sklářství. Celý pult působí poměrně chladným a technicistním dojmem, a proto jsem měl tendenci tuto strohost nabourat něčím tradičním, něčím ručně vyráběným,“ říká Plecháč.
Střípky křišťálu pak designérův tým vkládal jeden po druhém přímo do reliéfu koruny. „Je to vlastně poměrně nenápadný detail, který má spíše osobní a duchovní význam než pouze estetický,“ dodává.
Hrad ukrytý v povrchu
Dva další pulty jsou určeny pro ostatní státníky. I jejich povrch pracuje s vrstevnicemi, tentokrát s územím navazujícím na Opyš. Trojice tak není jen souborem podobných kusů nábytku. Každý z pultů v sobě nese kus místa, kde bude sloužit. Prezidentův navíc spojuje mapu Pražského hradu s českým lvem a drobným odkazem na zdejší sklářskou tradici.
Poprvé budou nové pulty k vidění od středy 7. října v Jízdárně Pražského hradu, kde se koná letošní DesignBlok. Veřejnost si je může prohlédnout do neděle 11. října.
Zdroj: DesignBlok
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