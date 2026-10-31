Každý podzim obchází rodiče po celém světě strach, zda děti z halloweenského koledování nepřinesou otrávené bonbony. Legendu o příšerách má na svědomí případ z roku 1974. Osmiletý Timothy O'Bryan tehdy skutečně zemřel na masivní dávku kyanidu v oblíbené sladkosti. Vrahem nebyl anonymní soused, ale vlastní zadlužený otec toužící po penězích z pojistky.
Byl večer 31. října 1974 a v Pasadeně nedaleko texaského Houstonu obcházela skupinka koledníků sousedy. Čtyřiatřicetiletý optik a kostelní zpěvák Ronald Clark O'Bryan doprovázel svého osmiletého syna Timothyho, pětiletou dceru Elizabeth a dvě děti souseda Jima Batese.
Halloweenskou obchůzku tehdy kazil vytrvalý déšť, ale děti neodradil. Odhodlaně pokračovaly a sladkostí přibývalo.
Mezi obvyklými čokoládami a bonbony se objevily také dlouhé papírové trubičky Pixy Stix, které obsahovaly barevný prášek. Jednu z nich přinesl domů i Timothy.
Poslední sladkost před spaním
Večer, když se po koledování vrátil s otcem, dostal ještě možnost vybrat si sladkost před spaním. Sáhl po velkém Pixy Stix, ale prášek se mu nedařilo z obalu dostat. Ronald mu proto trubičku promnul v rukou, aby se její obsah uvolnil. Timothy ochutnal a vzápětí si stěžoval, že bonbon chutná hořce. Otec mu podal nápoj Kool-Aid, kterým měl nepříjemnou chuť zapít.
Chlapci se však udělalo zle. Rozběhl se do koupelny a začal zvracet. Jeho stav se rychle zhoršoval, dostal křeče a otec zavolal záchrannou službu. Timothyho převezli do nemocnice, kde během necelé hodiny zemřel. Lékaři v jeho těle našli kyanid v množství, které mnohonásobně převyšovalo smrtelnou dávku. Někdo naplnil sladkost prudkým jedem a postaral se, aby ji chlapec snědl.
Stopy vedly k otci
Ronald Clark O'Bryan po Timothyho smrti vystupoval před veřejností jako zdrcený rodič, který přišel o syna za nepochopitelných okolností. Vyšetřovatelé však postupně narazili na zásadní nesrovnalosti, které ukazovaly na zcela jiný příběh. Rodina měla značné dluhy a O'Bryan před osudným večerem tajně navýšil životní pojistky obou potomků. Za každé mrtvé dítě měl od pojišťoven dostat přes 30 tisíc dolarů. Zároveň se zajímal o kyanid a snažil se zjistit, kde ho může získat. Na Halloween si jed skutečně opatřil.
Policisté se vrátili také k cestě, kterou děti během koledování prošly. O'Bryan tvrdil, že podezřelou sladkost získal u jednoho ze sousedních domů, kde však nikdo podobné bonbony nerozdával. Jeho výpovědi o původu sladkostí se navíc měnily. Vyšetřovatelé nedokázali najít dům, odkud by si děti otrávené Pixy Stix mohly odnést.
Zubař, který dal dětem projímadlo
V roce 1959 se v kalifornské Pasadeně rozhodl zubař William V. Shyne obdarovat koledníky poněkud neobvyklou pochoutkou. Rozdal jim přibližně 450 sladkostí, do kterých přidal projímadlo. Zřejmě si představoval, že dětem připraví žert, na který jen tak nezapomenou. Zubařův případ se obešel bez obětí na životech, ale jeho „žert“ rozhodně nebyl tak nevinný, jak si možná představoval.
Další zjištění byla ještě znepokojivější. O'Bryan nerozdal otrávené sladkosti pouze svému synovi. Podobné trubičky nabídl i dalším dětem, které s ním koledovaly, a jednu dostal také malý koledník, který přišel ke dveřím. Ostatní děti je naštěstí nesnědly.
Podle obžaloby chtěl O'Bryan získat peníze z pojistky a následně vytvořit dojem, že jeho syna zabil neznámý člověk. Smrt dítěte tak měla vypadat jako náhodný útok, před kterým nikdo nemohl být v bezpečí.
Zrodil se Candy Man
Soud v Houstonu trval v květnu 1975 pouhých několik dní. Porotě stačilo k vynesení verdiktu o vině a trestu smrti 46 minut. O'Bryan svou vinu nikdy nepřiznal.
V médiích i mezi spoluvězni v cele smrti si okamžitě vysloužil cynické přízvisko „The Candyman“ (Bonbónový muž) – v mrazivé narážce na tehdy populární dětský hit z filmu Karlík a továrna na čokoládu. Pro celou Ameriku se však stal především „Mužem, který zabil Halloween“. V očích veřejnosti zničil bezstarostnou dětskou tradici a nahradil ji všudypřítomnou paranoiou.
Dne 31. března 1984 byl v texaském Huntsville popraven smrtící injekcí. Před věznicí se v tu noc sešly stovky lidí, kteří v halloweenských maskách skandovali: „Trick or treat!“ a házeli po zdi sladkosti.
Zločin, který změnil Halloween
Timothyho smrt se dostala do celostátních médií a stala se jedním z nejznámějších halloweenských kriminálních případů v USA. Představa otrávených sladkostí, které mohou děti dostat od cizích lidí, se postupně pevně usadila v americké kultuře a s blížícím se Halloweenem se pravidelně vrací i varování rodičům.
Americký sociolog Joel Best, který od osmdesátých let zkoumá zprávy o nebezpečných halloweenských sladkostech, však upozorňuje na zásadní rozdíl mezi rozšířenými obavami a doloženými případy. Ve svém výzkumu nenašel potvrzený případ, kdy by cizí člověk zavraždil dítě otráveným bonbonem, který mu náhodně daroval. V případě Timothyho O'Bryana totiž nebezpečí nepřišlo od neznámého člověka na ulici, ale od jeho vlastního otce.
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Zdroj: law.justia.com, neochart.com, washingtonpost.com, wbur.org, academic.oup.com
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