V Česku zůstává největším nepřítelem dýchacího ústrojí kouření – stojí za naprostou většinou případů rakoviny plic i chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Lékaři však u příležitosti tohoto dne přinášejí i zásadní pozitivní zprávu: lidské plíce mají pozoruhodnou schopnost regenerace a odložit cigarety přináší měřitelný užitek v jakémkoliv věku.
Plicní zdraví dlouhodobě podceňujeme, protože plicní tkáň nebolí. Poškození se tak často projeví až ve chvíli, kdy člověk začne ztrácet dech při běžné chůzi do schodů. Dobrou zprávou je, že tělo začíná s nápravou škod překvapivě rychle po poslední cigaretě.
Prodloužení života o celé roky
Pozitivní vliv zanechání kouření na lidský organismus potvrzuje přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové a předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti prof. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
„Zhruba za rok už by se život bez cigaret mohl projevit na výrazném zlepšení zdravotního stavu. Je prokázáno, že když někdo přestane kouřit i v pozdějším věku, může mu to celkově prodloužit život až o několik let. Čím dříve přestanete, tím delší život budete mít.“
Právě regenerace dýchacích cest a postupné čištění plic vede k tomu, že se bývalým kuřákům vrací kondice, ustupuje ranní kašel a dramaticky klesá riziko infarktu i mrtvice.
Proč pouhá vůle nestačí? Závislost sídlí v mozku
Pokud je zanechání kouření pro tělo takovou úlevou, proč většina pokusů o odvykání končí neúspěchem? Důvodem je fakt, že závislost na tabáku není pouhým společenským zlozvykem, ale chronickým onemocněním. Nikotin totiž v centrálním nervovém systému stimuluje nikotinové receptory a spouští masivní vyplavování dopaminu. Ve chvíli, kdy hladina klesne, nastupují silné abstinenční příznaky – úzkost, podrážděnost, neschopnost soustředění a neovladatelná chuť si zapálit.
Spoléhat se pouze na „pevnou vůli“ proto vede k selhání u více než 95 procent neasistovaných pokusů. „V léčbě závislosti na tabáku jsou velmi účinné přípravky s cytisiniklinem, jako je například Defumoxan, které se vážou na nikotinové receptory v mozku, pomáhají potlačit abstinenční příznaky a umožňují kuřákovi stabilně fungovat i v situacích, kdy si zapálit nemůže.“
Kdy, když ne teď
Světový den plic nedávno připomněl, že nejlepší rozhodnutí pro vlastní zdraví je přestat hned. Ať už člověk kouří pět, nebo třicet let, plíce se po vysazení kouře začnou regenerovat v řádu hodin a dnů.
S využitím moderních medicínských poznatků už navíc kuřák nemusí spoléhat jen na vyčerpávající boj s vlastní vůlí, ale má k dispozici reálnou pomoc, která výrazně zvyšuje šanci na trvalý návrat ke zdravému dýchání.
VIDEO: První příznaky – rakovina plic
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