Přesný odhad ceny nemovitosti je zásadní. Jak na něj?

Prodej nebo nákup nemovitosti se neobejde bez přesného odhadu ceny nemovitosti. Jak na něj?

Proč je odhad ceny nemovitosti důležitý?

Odhad ceny nemovitosti je přibližné určení tržní ceny bytu nebo domu, bez kterého výhodný nákup nebo prodej neuděláte. Se špatným odhadem snadno proděláte, nebo nemusíte vůbec prodat. Jak tedy na správný odhad ceny nemovitostii?

1. Udělejte si odhad ceny bytu nebo domu sami

Odhad ceny domu nebo bytu uděláte i sami srovnáním prodejních cen podobných nemovitostí. Je třeba ale reálné prodejní ceny získat. Z inzerce na realitních portálech se totiž nedozvíte, za kolik nakonec byla nemovitost prodaná, popř. jestli byla vůbec prodaná.

Reálné prodejní ceny nemovitostí naleznete v cenové mapě, v katastru nemovitostí nebo v databázi realitních makléřů. Znalost prodejních cen nemovitostí by měl být ale jen začátek. Určitě přihlédněte také k dalším k faktorům, jako je výměra, lokalita, dispozice nemovitosti, použitý materiál, stav elektroinstalace a oken, způsob vytápění, orientace nemovitosti, patro, stáří nebo třeba občanská vybavenost. To vše se zásadně promítá do výsledného odhadu. Více jsme o tom již psali v článku Jak na správný odhad ceny nemovitosti.

Pokud ale nemáte přístup k reálným prodejním cenám nebo se na odhad necítíte, doporučujeme kontaktovat odhadce ceny nemovitostí nebo realitní kancelář.

2. Najměte si odhadce ceny nemovitosti

S odhadem ceny nemovitosti vám může pomoci vhodný odhadce. Jak ho vybrat?

Soudní znalec - je nejdražší a nejpřesnější, ale jako jediný vydává znalecký posudek . Vhod vám přijde hlavně při exekuci nebo třeba soudním sporu.

- je nejdražší a nejpřesnější, ale jako jediný . Vhod vám přijde hlavně při exekuci nebo třeba soudním sporu. Bankovní odhadce - slouží pouze k určení odhadu ceny nemovitosti pro žádost o hypotéku . Dělá pro banku a odhad udělá zdarma. Protože je ale tento odhad zpravidla výrazně nižší než tržní cena, nedoporučujeme ho v jiných případech.

- slouží pouze k určení odhadu ceny nemovitosti . Dělá pro banku a odhad udělá zdarma. Protože je ale tento odhad zpravidla výrazně nižší než tržní cena, nedoporučujeme ho v jiných případech. Soukromý odhadce - je vhodný pro odhady při prodeji, nákupu nebo třeba dědickém řízení. Jeho výhoda je, že často nabízí online odhady ceny nemovitosti zdarma.

Chci odhad ceny nemovitosti zdarma

3. Využijte k odhadu ceny nemovitosti realitní kancelář

Zásadní výhodou realitní kanceláře je často to, že dokáže do odhadu ceny bytu nebo domu zanést i jejich potenciál. V ceně tedy zvládne zohlednit vývoj na trhu i to, o kolik cenu nemovitosti zvýší home staging (úprava interiéru a exteriéru), prezentace i propagace. Díky tomu nakonec můžete za nemovitost získat až o milióny víc. Rozhodně tedy prodáte za maximum.

Důležité je ale vybrat spolehlivou realitní kancelář. Například my v RE/MAX Delux jsme byli třikrát po sobě ohodnoceni jako nejlepší moravská realitní kancelář roku a zákaznicí nám dávají průměrnou známku 4,9 z 5. Díky expertům z branže pak dokážeme zpravidla navýšit prodejní cenu vaší nemovitosti až o 17 %. A to není špatné.

Máte dotazy ohledně odhadu ceny nemovitosti nebo ho chcete získat zdarma? Ozvěte se.