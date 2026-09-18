V pražských Letňanech stojí hala, ve které bublají kotlíky, pronikavě křičí mandragora a po Pobertově plánku přímo na stěně se prochází vaše vlastní jméno. Největší putovní výstava o Harrym Potterovi slibuje, že udělá čaroděje z každého návštěvníka. A buďme k sobě upřímní – dospělí z ní odcházejí mnohdy ještě nadšenější než jejich děti.
Vítejte na nástupišti 9 ¾! Hned při vstupu se pořádně zapřete do vozíku s kufry, jinak totiž skrz cihlovou zeď do Bradavic neprojdete. Výstava v době sociálních sítí zatraceně dobře ví, čím zaujmout – a který čarodějnický učeň by nechtěl mít v telefonu fotku, jak právě běží na vlak?
O pár kroků dál přichází klíčové rozhodnutí: volba koleje, za kterou budete po celou prohlídku sbírat body. Návštěvníci se podle očekávání nejvíce rvali o vínové pásky Nebelvíru, já se ale rozhodla přidat na stranu zla.
Na zápěstí jsem si navlékla zelený náramek Zmijozelu, koleje hrdosti, ctižádosti, Draca Malfoye, Bellatrix Lestrangeové a také chlapce, ze kterého se postupně stala ta nejtmavší můra celého kouzelnického světa, Lord Voldemort.
Škola hrou: Máchnout, švihnout a přesadit
Hned na začátku si vás expozice proklepne. Interaktivní obrazovka si vyžádá vaše jméno, zřízenec vás vyzkouší ze znalostí (à propos, znáte datum Harryho narozenin?) a pak už se před vámi otevře samotný kouzelnický vesmír.
A to doslova – na zdi se v přítmí rozlézají chodby Pobertova plánku a mezi tajnými schodišti se procházejí postavy se jmény, která jste před chvílí zadali do systému.
Video: Podívejte se na reportáž z výstavy
Od té chvíle výstava šikovně dávkuje interaktivní úkoly, za které sbíráte cenné body pro svou kolej. Na dotykových displejích prověříte, jak vám jde švih a mávnutí u kouzla Wingardium Leviosa, u staré skříně potrénujete formuli Riddikulus proti bubákovi a zkusíte uvařit i lektvar. Neváhejte a klidně to zkoušejte, dokud vám na záda nebudou dýchat návštěvníci za vámi. Každý bod pro vaši kolej se počítá.
Do akce vás ale zapojí i fyzicky. Znalci bradavických dobrodružství při zaslechnutí nepříjemného, uši rvoucího jekotu okamžitě zbystří: začíná hodina bylinkářství a nečeká vás nic menšího než pokus o přesazení uřvané mandragory, které se z květináče ani trochu nechce.
Trochu klidu najdete až v Zakázaném lese. Když zavřete oči a vybavíte si svoji nejšťastnější vzpomínku, z mlhavého oparu na obrazovce vyběhne váš Patron.
Mně vyskočila kočka. U Zmijozelu bych čekala spíš obřího hada, ale vzhledem k tomu, že tři kočky doma opravdu mám, jsem si vyloženě říkala, jestli tady Expecto Patronum nefunguje doopravdy…
Ráj pro fanoušky i sociální sítě
Kromě kouzlení výstava těží z vizuální velkoleposti. Až do stropu se tyčí maďarský trnoocasý drak s rozepjatými křídly, o kus dál si zapózujete na koštěti v letu k famfrpálovým brankám, schoulíte se do zvětšeného kufru Mloka Scamandera mezi Fantastická zvířata nebo nahlédnete do přístěnku pod schody, v němž Harry strávil dětství.
A když si potřebujete odpočinout? Zapadnete do obřího koženého křesla v Hagridově hájence. Z kamenného krbu tu sice sálá jen iluze tepla, ale děti i dospělí se z něj zvedají jen neradi.
Růžová noční můra a sraz padouchů
I když expozice nabízí pohled i na obyčejné mudlovské oblečení, v němž ústřední trojice dobojovala finální bitvu, v podstatě v každé místnosti na vás čeká tematický kostým některého z hrdinů.
Tabulky u exponátů srší perličkami z natáčení a vysvětlují, proč filmaři zvolili konkrétní střihy a materiály.
Za sklem visí bledě zelený hábit Lorda Voldemorta i temné kožené obleky jeho smrtijedů, kabinet Dolores Umbridgeové zase oslňuje růžovou. Kdo zná pátý díl, ví, že se za její přeslazenou fasádou skrývá čisté zlo.
Před odchodem už jen všichni napjatě sledujeme výslednou tabuli kolejního poháru. Na displeji naskakují body zelenému Zmijozelu, červenému Nebelvíru, modrému Havraspáru i žlutému Mrzimoru.
Při našem odchodu o kousek vyhrával Havraspár, to se ale může snadno změnit.
Mudlovské tipy pro znavené rodiče
Pokud na výstavu vyrazíte o víkendu, naplánujte si návštěvu raději až na pozdější odpoledne. Vyhnete se tak největším davům a magický svět si užijete ve větším klidu.
Po skončení výstavy (a spoustě času stráveném v obchodě se zbožím s tématikou Harryho Pottera) si mohou znavení rodiče v klidu vypít cappuccino za celkem sympatických 79 korun a zakousnout kousek dortu, zatímco se děti se ještě spolehlivě vyblbnou u dalších interaktivních, tentokrát už nekouzelnických úkolů.
Zdroj: autorský článek
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