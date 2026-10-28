V USA, Francii i Izraeli patří k uctívaným zachráncům, na Pražském hradě jeho jméno při státních vyznamenáních ještě nezaznělo. Diplomat Vladimír Vochoč v Marseille během druhé světové války přelstil gestapo, tiskl falešné růžové pasy a zachránil dva a půl tisíce životů. Místo díků ho komunisté poslali do lágru. Příběh zapomenutého hrdiny je doslova strhující.
Marseille, léto 1940. V jihofrancouzském přístavu panuje chaos. Francie kapitulovala, k moci se dere kolaborantský režim ve Vichy a tisíce uprchlíků z celé Evropy – antifašisté, umělci a především Židé – zoufale hledají cestu ven, než je pohltí nacistická mašinérie.
V téže chvíli sedí v budově československého konzulátu nenápadný muž v brýlích: Vladimír Vochoč, právník a kariérní diplomat. Nemá diplomatickou imunitu, jeho stát oficiálně neexistuje a z Prahy i Paříže na něj tlačí německé úřady, aby konzulát okamžitě vyklidil.
Vochoč neuposlechne. Společně s americkým novinářem promýšlí plán, díky němuž vyrve ze spárů gestapa dva a půl tisíce lidí. Zatímco ve světě dnes jeho jméno stojí po boku největších postav protinacistického odboje, doma zůstává téměř neznámý.
„Český konzul byl opravdový anděl a Franz Werfel mohl přes něj opatřit československá víza asi padesáti kolegům. Vždyť všichni němečtí emigranti ztratili teď státní občanství a ze všech Rakušanů se automaticky stali Němci. V těsných místnostech českého konzulátu se rvalo panstvo i šejdíři,“ citoval historik Adam Hájek ve své studii o Vladimíru Vochočovi vzpomínky manželky Franze Werfela, Almy Mahlerové.
Růžové pasy pro elitu i rodiny bez domova
Když nacisté ovládli zbytek Evropy, Marseille zůstala poslední otevřenou bránou ke svobodě. Aby uprchlíci mohli nastoupit na loď do zámoří nebo projít přes Španělsko a Portugalsko, potřebovali to nejdůležitější: platný cestovní pas.
Vochoč, rodák z Třebechovic pod Orebem se zkušenostmi z ministerstva zahraničí v Praze i ambasád v Paříži a Bruselu, navázal v přístavu klíčové spojenectví. Spojil se s Američanem Varianem Fryem, kterého do Francie vyslal Výbor pro nouzovou záchranu (Emergency Rescue Committee). Fry disponoval seznamem stovek ohrožených intelektuálů, financemi od zámořských dárců a krycí kanceláří v hotelu Splendide. Chyběly mu však úřední dokumenty.
Dvojice rozjela riskantní záchrannou síť. Fryovi lidé v terénu vyhledávali pronásledované a tajně je posílali na československý konzulát v ulici Rue Stanislas Torrents. Vochoč jim bez váhání vystavoval československé doklady – a to i lidem, kteří neměli s republikou vůbec nic společného.
Když původní zelené pasové tiskopisy došly, nechal konzul v místní marseillské tiskárně vytisknout provizorní dokumenty na růžovém papíře. Razítko s československým lvem znamenalo pro uprchlíky propustku ze spárů gestapa. Fry hradil náklady a tisk, Vochoč riskoval život a poskytoval právní krytí.
Díky těmto růžovým pasům unikl z Francie výkvět meziválečné kultury: spisovatelé Franz Werfel, Heinrich Mann či Lion Feuchtwanger, malíř Marc Chagall, řada vědců i celé rodiny prchající před deportací do vyhlazovacích táborů.
„Vladimír Vochoč byl diplomatem staré školy. Byl ochoten pomoci každému odpůrci nacismu zachránit si život, pokud existovala byť jen sebemenší šance, že tento člověk bude po záchraně užitečný při svržení nacistů, a tím i při obnově nezávislosti Československa,“ popsal po válce Varian Fry ve své vzpomínkové knize Surrender on Demand.
Kdo byl Vladimír Vochoč (1894–1985)
Rodák z Třebechovic pod Orebem vystudoval práva na Univerzitě Karlově. Od 20. let působil v diplomacii, pracoval na ministerstvu zahraničí v Praze a na vyslanectvích v Bělehradě, Paříži a Bruselu.
Jako vedoucí konzulátu odmítl po kapitulaci Francie předat úřad německým okupantům. Ve spolupráci s americkým novinářem Varianem Fryem vystavil přes 2 500 legálních i provizorních pasů uprchlíkům, Židům a antifašistům.
V březnu 1941 byl vichistickou policií zatčen a internován. Za dramatických okolností uprchl, pěšky zdolal tajnou pyrenejskou stezku do Španělska a přes Lisabon dorazil do Londýna k exilové vládě Edvarda Beneše.
V březnu 1953 byl zatčen StB a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 13 let za údajnou velezradu. Ve věznici Valdice brousil v nelidských podmínkách sklo, což mu trvale zničilo zrak. Amnestován byl v roce 1960, soudně rehabilitován v roce 1964.
Spravedlivý mezi národy (Izrael, 2016), Zlatá medaile Kongresu USA (2024), Řád čestné legie (důstojník, Francie), Medaile Za zásluhy o diplomacii in memoriam (Česko).
Útěk před gestapem a přechod Pyrenejí
Smyčka kolem konzulátu se definitivně stáhla na počátku roku 1941. Kolaborantský vichistický režim pod tlakem Berlína již masové úniky odmítal tolerovat. V březnu vtrhla na konzulát policie s agenty gestapa, úřad zapečetila a Vochoče zatkla. Jako občan okupovaného a oficiálně neexistujícího státu bez diplomatické imunity čelil bezprostřední hrozbě deportace do německých rukou, což by znamenalo jistou smrt.
Český diplomat nezpanikařil. Využil administrativního chaosu a chvilkové nepozornosti svých věznitelů a za dramatických okolností se mu podařilo z internace uprchnout. Ocitl se v ilegalitě – bez peněz, bez dokladů a pod neustálou hrozbou dopadení.
Následoval vyčerpávající útěk na jih. S pomocí francouzského odboje a záchranné sítě Variana Frye se dostal k zakázanému hraničnímu pásmu. Aby se vyhnul hlídkám, musel zvolit extrémně náročnou cestu. Pěšky překonal strmou a nebezpečnou patnáctikilometrovou stezku přes Pyreneje, vedoucí z Banyuls-sur-Mer do španělského Portbou – trasu, kterou pro Fryovy běžence pomáhali udržovat a prošlapávat němečtí antifašističtí emigranti manželé Fittkovi.
Přes Španělsko se Vochočovi podařilo s využitím dříve získaných kontaktů a víz dostat do neutrálního Lisabonu, odkud odplul do Velké Británie. V Londýně se okamžitě zapojil do práce pro exilovou vládu Edvarda Beneše a až do konce války působil jako klíčový právní expert ministerstva zahraničí.
Místo vděku kriminál
Po konci války to vypadalo na vrchol kariéry. Jan Masaryk si uznávaného experta vybral jako delegáta na ustavující konferenci OSN v San Francisku. Vše zlomil únor 1948. Pro komunistický režim byl západně orientovaný diplomat s buržoazním původem ideálním terčem.
Státní bezpečnost Vochoče zatkla 13. března 1953 přímo na ulici. Následovala téměř roční samovazba na Pankráci, noční výslechy, odpírání spánku a psychický teror. Vyšetřovatelé StB se z něj snažili vymlátit přiznání ke špionáži pro západní mocnosti, zkušený právník však podepsání vykonstruovaných protokolů odmítal.
Ve vykonstruovaném procesu před Vyšším vojenským soudem byl v prosinci 1953 odsouzen ke 13 letům těžkého žaláře za údajnou velezradu. Režim mu zkonfiskoval veškerý majetek a zakázal jakoukoliv akademickou činnost.
Trest si odpykával ve věznici Valdice. V mrazu a o hladu brousil v prostorách bývalého kartuziánského kláštera sklo. Prach ze sklářských dílen, absence lékařské péče a šikana dozorců mu trvale zničily zdraví a těžce poškodily zrak. Na svobodu se dostal po šesti letech na amnestii v roce 1960. Plné soudní rehabilitace se dočkal v roce 1964, jeho zásluhy však režim vymazal z veřejného povědomí. Zbytek života prožil Vladimír Vochoč v ústraní v Praze, kde v lednu 1985 v zapomnění zemřel.
Dluh na Pražském hradě
Příběh marseillského konzula začal znovu ožívat až dlouho po pádu železné opony. Teprve v roce 2016 udělil jeruzalémský památník Jad Vašem Vladimíru Vochočovi in memoriam titul Spravedlivý mezi národy. Stal se 116. Čechem, jehož jméno nese Zeď cti v Izraeli.
Na sklonku roku 2024 mu byla v USA udělena prestižní Zlatá medaile Kongresu, kterou stvrdil zvláštní zákon podepsaný prezidentem Joem Bidenem. V Marseille na budově někdejšího konzulátu dnes visí pamětní deska a Francie mu posmrtně udělila hodnost důstojníka Řádu čestné legie.
V Česku se připomínky jeho činů ujal Černínský palác, který mu udělil Medaili Za zásluhy o diplomacii a zorganizoval výstavu, a Česká pošta, jež vydala příležitostnou poštovní známku. Přesto zůstává splácení dluhu napůl cesty.
Ačkoliv se 28. říjen ve Vladislavském sále pojí s vyznamenáváním největších osobností moderní historie, jméno Vladimíra Vochoče mezi oceněnými dosud nezaznělo. Na oficiální české státní vyznamenání z rukou prezidenta republiky tak muž, který před nacisty zachránil elitu kontinentu, stále čeká.
„Člověk, který pomáhal lidem uniknout před nacistickou diktaturou, se po několika letech sám stal terčem komunistické represe,“ uvedl při otevření ministerské expozice ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna. „Byl zatčen, vězněn, odsouzen a vytlačen ze služby, které zasvětil podstatnou část života. I proto patří do naší historické paměti – připomíná, jak vysokou cenu může člověk zaplatit za to, že se rozhodne zachovat čest a pomoci druhým.“
Zdroj: Kniha Lenky Horňákové Civade – Symfonie o novém světě, Kniha Varian Fry – Surrender of Demand, Jad Vašem, ÚSTR
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