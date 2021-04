Překladatelé pomáhají firmám s online marketingem pomocí SEO překladů

Optimalizace webů pomocí klíčových slov pomáhá firmám k lepšímu umístění ve vyhledávačích.

Pod zkratkou SEO se skrývá jeden z nástrojů online marketingu napomáhající podnikatelům k úspěšné expanzi na mezinárodní trh a lepší dostupnosti pro zákazníky. "SEO neboli ‚search engine optimization‘ pojmenovává proces optimalizace nalezitelnosti na internetu, který doplňuje potřebný kvalitní překlad a správnou lokalizaci webových stránek či e-shopů. K již zavedeným službám jazykových agentur tak přibyl takzvaný SEO překlad, který v textu používá vhodná klíčová slova a fráze pro daný trh, cílovou skupinu nebo obor tak, aby byla stránka klienta ve vyhledávačích snadno dohledatelná a umístila se po vyhledání daných slov co nejvýše," říká Petra Sendlerová, metodička pro překlady a tlumočení z jazykové agentury Skřivánek.

Jak probíhá SEO překlad?

SEO je dlouhodobý proces vylepšování webů a zvyšování jejich viditelnosti v neplacených výsledcích internetových vyhledávačů. Jeho cílem je propojit texty s relevantními klíčovými slovy, která lidé často vyhledávají. Pokud tedy texty na webových stránkách potřebují přeložit, je výhodné překládat rovnou s optimalizací pro vyhledávače a spojit tak potřebné s velmi užitečným.

"Když nám klient zadá podklady pro SEO překlad, může očekávat následující postup - nejprve provedeme analýzu a překlad zdrojové stránky, posléze ve spolupráci se SEO specialistou vybereme klíčová slova a fráze vhodné pro daný obor či trh, tato klíčová slova poté zkonzultujeme s klientem (případně využijeme i jeho již zjištěných slov), následně přeložíme zdrojové texty a zároveň do nich implementujeme klíčová slova podle požadavků SEO. Na závěr provedeme jazykovou korekturu rodilým mluvčím cílového jazyka, která musí rovněž zohlednit zvolená klíčová slova, pro dosažení přesnosti a zajištění odpovídající kvality," popisuje Petra Sendlerová.

Účinná optimalizace pro vyhledávače poté závisí na více než 200 faktorech, které ovlivňují pozici přeloženého textu ve vyhledávání. Tyto faktory se dělí do pěti základních kategorií, a to na technické SEO, on-page SEO (faktory, které se dají ovlivnit přímo na webu), uživatelské signály, off-page SEO (faktory mimo daný web) a lokální SEO.

SEO je užitečné pro firmy i zákazníky

Systém SEO si představte jako užitečnou pomůcku knihovníka, který díky němu přesně ví, co komu doporučit. Vyhledávač umí z knihovny pojímajících nepřeberné množství obsahu na celém internetu podat návštěvníkovi přesně to, co hledá. Optimalizace překládaných textů pro vyhledávače je tak prospěšná jak pro zákazníky - návštěvníky "knihovny", tak pro firmy - autory "knih", které knihovník vyhledává. Návštěvníkovi se dostane toho, pro co přišel, a autor knihy má o dalšího čtenáře navíc.

"SEO navíc nesleduje jen jeden záměr, cíle se dají pro každou firmu, webovou stránku nebo pro jednotlivé texty upravovat. Pro každého je totiž důležité něco jiného - někdo chce nově proniknout na zahraniční trh, jiný se zase chce více zviditelnit v jeho současném podnikatelském prostředí a soustředí se na to, aby byl k zákazníkům zase o něco blíž než jeho konkurence. S tím vším umíme při SEO překladech pracovat," doplňuje Petra Sendlerová, metodička pro překlady a tlumočení z jazykové agentury Skřivánek.