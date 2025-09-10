Magazín

Když voda zabíjí. Tragické příběhy předávkování obyčejnou vodou

Voda je nezbytná pro život - pomáhá regulovat tělesnou teplotu, podporuje trávení, odvádí toxiny a udržuje správnou funkci všech orgánů. Proto běžně slýcháme, že bychom měli dodržovat pitný režim. Jenže i s vodou to jde přehnat - a důsledky mohou být smrtící. Jeden z případů intoxikace se dokonce stal ukázkou neskutečné lidské krutosti.
Naše tělo potřebuje rovnováhu. Když během krátké doby vypijeme příliš velké množství vody, ledviny tento přebytek nestíhají vyloučit. V důsledku toho klesá koncentrace sodíku v krvi a voda začne pronikat do buněk, které se začnou zvětšovat.

To vede k takzvané hyponatrémii, při které je nejvíce ohrožený mozek. Otok mozkových buněk pak může způsobit záchvaty, kóma a ve vážných případech i smrt.

Kdo je v ohrožení a tragické následky

Přestože to zní nepravděpodobně, otrava vodou není vzácná. Nejčastěji se objevuje v případech, kdy lidé pijí vodu bez rozmyslu nebo pod tlakem - například při soutěžích, extrémních dietách nebo v důsledku některých psychických onemocnění.

Jedním z nejznámějších případů je smrt Američanky Jennifer Strangeové, která se zúčastnila soutěže pořádané rozhlasovou stanicí v Kalifornii s názvem "Hold Your Wee for a Wii". Účastníci museli vypít co nejvíce vody bez návštěvy toalety. Jennifer vypila mezi 6 až 7,5 litry vody a krátce po soutěži si stěžovala na silnou bolest hlavy. Nedlouho poté zemřela - a jako příčina smrti byla uvedena právě otrava vodou.

Podobný osud potkal i studenta Matthewa Carringtona. Během šikanou poznamenaného vstupního rituálu do univerzitního bratrstva byl donucen vypít téměř 15 litrů vody, přičemž ostatní ho při tom ovívali vějíři. Jeho tělo však takový objem tekutiny nezvládlo. Mladík zemřel na otok mozku a srdeční selhání a jeho smrt vyvolala změnu kalifornského zákona - Matt’s Law. Od té doby jsou podobné praktiky označovány za trestný čin. 

Jak poznat otravu vodou a jak správně pít?

Příznaky nejsou na první pohled nijak dramatické. Zpočátku mohou připomínat běžnou únavu nebo nedostatek spánku - nejčastěji se totiž objevuje bolest hlavy, nevolnost a zvracení či zmatenost. V pozdějších fázích se však mohou objevit otoky končetin a obličeje, svalové křeče, záchvaty a bezvědomí či kóma.

Obecně je základem naslouchat svému tělu a vyhýbat se extrémům. V běžných podmínkách tělo samo dobře ví, kolik vody potřebuje. I u vody tak platí známé rčení: všeho s mírou. 

Zdroj: Wikipedia, Medium.Seznam.cz

 
