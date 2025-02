Mistr smíchu bez hranic. Stan Laurel zemřel před 60 lety, ale jeho humor žije dál

Svět filmu by bez nich nebyl úplný a němá groteska už vůbec ne. Jistěže, měli jsme tu Charlieho Chaplina, Bustera Keatona, ale nejslavnější komediální dvojici tvořili Stan Laurel a Oliver Hardy. Podívejte se na příběh génia filmové komedie Stana Laurela, který si společně s Oliverem Hardym získal srdce diváků po celém světě a od jehož úmrtí právě uplynulo 60 let.

Stan Laurel za sebou zanechal odkaz, který dodnes inspiruje a baví diváky po celém světě. Společně s Oliverem Hardym vytvořili nezapomenutelnou filmovou sérii, která se zapsala do dějin kinematografie zlatým písmem.

Jejich společná cesta začala v roce 1927, kdy poprvé stanuli před kamerou jako komediální dvojice. Laurel, původem z Anglie, a Hardy, rodák z Ameriky, vytvořili pár, který se stal synonymem pro grotesku. Laurel, jako hubený a naivní smolař, a Hardy, jako tlustý a sebevědomý protiva, se svými buřinkami a nezapomenutelnými gagy si získali srdce diváků. Jejich filmy, plné humoru, absurdity a laskavosti, se staly klasikou a dodnes baví generace diváků.

Laurel a Hardy natočili přes 100 filmů, z nichž nejznámější jsou "The Battle of the Century", "Big Business" nebo "Sons of the Desert". Laurel a Hardy se nebáli experimentovat a jejich filmy byly často plné absurdního humoru a nadsázky.

Jejich cesta ke slávě začala ve zlaté éře němého filmu, kdy se v roce 1926 poprvé setkali ve studiích producenta Hala Roache, ale to ještě netvořili dvojici. Z náhodného setkání se zrodilo partnerství, které mělo změnit tvář filmové komedie na další desetiletí.