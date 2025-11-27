Magazín

Rudý teror RAF: Paruky, výbušniny a smrt. 55 let od vzniku „německé al-Káidy"

Dan Poláček Magazín obi Dan Poláček, Magazín, obi
před 1 hodinou
Frakce Rudé armády byla nejradikálnější teroristickou organizací poválečného Německa. Její příběh je dramatickým svědectvím o generaci mladých intelektuálů, kteří své revoluční sny přeměnili v brutální násilí. Ale skončilo to jako obvykle: třicet let šířili teror, zabili desítky lidí a nakonec sami skončili ve vězení nebo mrtví.
Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
Andreas Baader a Gudrun Ensslinová při zahájení soudního procesu se žháři obchodního domu ve Frankfurtu nad Mohanem, Západní Německo, 14. října 1968. Koláž
Andreas Baader a Gudrun Ensslinová při zahájení soudního procesu se žháři obchodního domu ve Frankfurtu nad Mohanem, Západní Německo, 14. října 1968. Koláž | Foto: Aktuálně.cz / ČTK / Koláž: Dan Poláček

Sen o revoluci, který skončil krveprolitím

Příběh Frakce Rudé armády (RAF) se začal psát jako vzpoura dětí proti otcům. Mladí radikálové chtěli zničit to, co považovali za "represivní kapitalistický systém" a pozůstatky nacismu v německé společnosti. Místo svobody ale přinesli jen strach. Od svého faktického vzniku v roce 1970 až do rozpuštění v roce 1998 měla organizace na svědomí 34 životů a stovky zraněných. Paradoxem jejich boje bylo, že jejich násilí vedlo přesně k tomu, co nenáviděli: stát pod jejich tlakem masivně posílil policii, omezil občanské svobody a zavedl kontrolní mechanismy, které fungují dodnes.

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

Hlas plný barev a emocí. Světová operní hvězda Bernheim zpíval v Praze o lásce

Hlas plný barev a emocí. Světová operní hvězda Bernheim zpíval v Praze o lásce

Příběh zapomenutého génia. Česká televize odvysílá dokument o Davidu Becherovi

Příběh zapomenutého génia. Česká televize odvysílá dokument o Davidu Becherovi

Vzácný úkaz na Kladensku: na vrbě se tam objevily ledové vlasy

Vzácný úkaz na Kladensku: na vrbě se tam objevily ledové vlasy

Tisíce lidí v USA hlásily výpadek Netflixu. Došlo k němu, když uvedl Stranger Things

Tisíce lidí v USA hlásily výpadek Netflixu. Došlo k němu, když uvedl Stranger Things
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Frakce Rudé armády Infografika historie Terorismus západní němci NDR výročí Andreas Baader Gudrun Ensslinová Ulrike Meinhofová Horst Mahler lifestyle

Právě se děje

teď
Hlas plný barev a emocí. Světová operní hvězda Bernheim zpíval v Praze o lásce

Hlas plný barev a emocí. Světová operní hvězda Bernheim zpíval v Praze o lásce

Francouzský lyrický tenorista Benjamin Bernheim je právem považován za špičku ve svém oboru. Nedávno zazpíval v Obecním domě.
Aktualizováno před 7 minutami
Nebudu obstruovat, slíbil Babiš. Ve sněmovně mluví už hodinu o toustech či médiích

ŽIVĚ
Nebudu obstruovat, slíbil Babiš. Ve sněmovně mluví už hodinu o toustech či médiích

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 13 minutami
Být úspěšný na sociálních sítích nestačí. Kuba je jihočeský fenomén, míní experti

Být úspěšný na sociálních sítích nestačí. Kuba je jihočeský fenomén, míní experti

Kritiků ODS je nyní na politickém trhu dostatek, stejně jako „představitelů autentické pravice”, míní experti.
Aktualizováno před 41 minutami
Výrazný kritik ODS mizí ze strany, odchází i další členové. Kuba chystá vlastní hnutí

Výrazný kritik ODS mizí ze strany, odchází i další členové. Kuba chystá vlastní hnutí

Stranu opouští po 22 letech. Kuba patřil mezi možné adepty na předsedu ODS, ale ke své kandidatuře do čela strany se nevyjadřoval.
před 42 minutami

Obrazem: Papež na první zahraniční cestě. Erdogana vyzval k pluralitě a respektu

Obrazem: Papež na první zahraniční cestě. Erdogana vyzval k pluralitě a respektu
Prohlédnout si 26 fotografií
Papežské letadlo s papežem Lvem XIV. a vlajkami Turecka a Vatikánu přistává na mezinárodním letišti Esenboga.
Papež Lev XIV. vítá na palubě papežského speciálu novináře....
Aktualizováno před 48 minutami
Izrael porušil příměří s Hizballáhem 10tisíckrát, klid zbraní s Libanonem nefunguje

ŽIVĚ
Izrael porušil příměří s Hizballáhem 10tisíckrát, klid zbraní s Libanonem nefunguje

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 49 minutami
Vláda zmírnila podmínky pro psilocybin z lysohlávek a zakázala 20 nových drog

Vláda zmírnila podmínky pro psilocybin z lysohlávek a zakázala 20 nových drog

Zakázaných bude podle změny nařízení o drogách 20 derivátů nového typu drogy, po jejímž požití dva lidé zemřeli.
Další zprávy