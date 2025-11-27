Rudý teror RAF: Paruky, výbušniny a smrt. 55 let od vzniku „německé al-Káidy"

Příběh Frakce Rudé armády (RAF) se začal psát jako vzpoura dětí proti otcům. Mladí radikálové chtěli zničit to, co považovali za "represivní kapitalistický systém" a pozůstatky nacismu v německé společnosti. Místo svobody ale přinesli jen strach. Od svého faktického vzniku v roce 1970 až do rozpuštění v roce 1998 měla organizace na svědomí 34 životů a stovky zraněných. Paradoxem jejich boje bylo, že jejich násilí vedlo přesně k tomu, co nenáviděli: stát pod jejich tlakem masivně posílil policii, omezil občanské svobody a zavedl kontrolní mechanismy, které fungují dodnes.