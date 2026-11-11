Uběhly teprve dva měsíce od tragédie 11. září, když New York zasáhlo další letecké neštěstí. V první chvíli si všichni mysleli, že jde o další teroristický útok, vyšetřování ale prokázalo, že šlo o chybu pilota. Na druhou nejtragičtější leteckou nehodou v dějinách USA se tak nakonec tak trochu zapomnělo.
Před 25 lety, 12. listopadu 2001, se krátce po vzletu z Kennedyho letiště zřítil letoun Airbus A300 na pravidelné lince z New Yorku do Santo Dominga v Dominikánské republice.
Následné vyšetřování ukázalo, že příčinou zkázy letadla, které dopadlo do rezidenční čtvrti Belle Harbor na poloostrově Rockaway v Queensu, byla chyba pilota, který nevhodně používal kormidlo.
Nehoda tragicky dopadla zejména na hispánskou komunitu, většina z nich totiž byla dominikánského původu a letěla domů za rodinou na svátky.
Tragická nehoda v tragický okamžik
Neštěstí nepřežilo všech 260 lidí na palubě, z toho devět členů posádky, a pět dalších na zemi. Byla to druhá nejtragičtější letecká nehoda v USA. Více obětí si vyžádalo jen zřícení letadla DC-10 v Chicagu v květnu 1979 s 273 mrtvými.
Vzhledem k místu nehody a datu nedlouho po událostech z 11. září 2001 zpočátku panovaly obavy z dalšího teroristického útoku. Úřady hned po pádu uzavřely newyorská letiště, mosty a tunely a evakuovaly Empire State Building a sídlo OSN.
Vyšetřování Amerického úřadu pro bezpečnost dopravy (NTSB) však ukázalo, že nehodu způsobilo extrémní používání kormidla v reakci na turbulence vyvolané letadlem Boeing 747 japonské společnosti JAL, které vzlétlo o dvě a půl minuty dříve.
Airbus z letu 587 společnosti American Airlines se zřítil na newyorskou čtvrť Queens pouhých 18 vteřin po střetu s turbulencí, jen 85 vteřin po startu. Letadlo předtím udělalo několik bočních pohybů ze strany na stranu, které odpovídaly pohybům směrového kormidla.
Rozlomení ve vzduchu
Opakovaný pohyb kormidla z jedné krajní polohy do druhé podle NTSB nadměrně zatížil svislou ocasní plochu, která se nakonec od letadla oddělila a spadla do zálivu Jamaica Bay, asi kilometr severně od hlavního místa nehody.
Poté začalo letadlo prudce klesat. Kvůli snaze pilotů znovu získat kontrolu nad strojem se letadlo začalo otáčet, což způsobilo odtržení obou motorů, které spadly několik bloků od hlavního místa nehody a vážně poškodily jeden dům a benzinovou stanici. Na rohu Beach 131st Street a Newport Avenue v Belle Harbor, kam trosky dopadly, dnes stojí dům s malou pamětní deskou.
NTSB uvedl jako příčinu zbytečné a nadměrné zásahy druhého pilota do směrového kormidla, ale spoluvinu přisoudil i citlivému ovládání kormidla u A300-600 a výcvikovému programu American Airlines, který piloty k agresivní práci s kormidlem vedl. Airbus a aerolinka se o podíl viny dlouho přely.
V době nehody bylo na palubě sedm letušek, 251 pasažérů a dva muži v kokpitu - kapitán Edward States a druhý pilot Sten Molin.
Video: „Mayday, narazíme do země!“ Ze záznamu letecké tragédie na Floridě běhá mráz po zádech
Zdroj: faa.gov, nytimes.com
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
ŽIVĚ Rusko a Ukrajina se dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců
V některých otázkách se podařilo dosáhnout vzájemného porozumění, uvedl ve středu podle agentury Reuters vedoucí ruské delegace Vladimir Medinskij po skončení trojstranných jednání mezi zástupci Ruska, Ukrajiny a Spojených států v Abú Dhabí. Rusko a Ukrajina se podle něj dohodly na rozsáhlé výměně válečných zajatců.
Šance na nápravu nulová. Muž dostal za vraždu taxikářky a pokus o další 25 let
Za letošní vraždu taxikářky v Šumperku a pokus o vraždu dalších dvou lidí, do jejichž auta narazil v protisměru, dnes uložil olomoucký krajský soud Radku Pavlíkovi výjimečný trest 25 let vězení. Zároveň mu uložil zabezpečovací detenci.
Párky s menším množstvím masa. Inspekce zachytila v Lidlu hned dva druhy
Párky patří k nejrychlejším večeřím, jaké znáte, a málokdo u nich zkoumá složení. Inspektoři ale v jednom řetězci zachytili hned dva druhy, ve kterých bylo podstatně méně masa, než slibovala etiketa. O které výrobky jde?
Šílené záběry z Turecka. Boxer vulgárně provokoval běsnící fans, ti ho málem umlátili
Nepokoji a hromadnou rvačkou skončil zápas o stříbrný pás šampiona WBC v těžké váze, který se konal ve sportovní aréně Ülker v tureckém Istanbulu. Zápas mezi místní hvězdou a dosud neporaženým Umutem Chamkiranem a francouzským boxerem ázerbájdžánského původu Muradem Alijevem se po rozhodnutí rozhodčích vymkl kontrole.