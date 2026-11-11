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Magazín

Před 25 lety se New York bál dalšího teroru. Zapomenutá tragédie Airbusu si vyžádala 265 životů

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
ČTK,Jana Chmelíková
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Uběhly teprve dva měsíce od tragédie 11. září, když New York zasáhlo další letecké neštěstí. V první chvíli si všichni mysleli, že jde o další teroristický útok, vyšetřování ale prokázalo, že šlo o chybu pilota. Na druhou nejtragičtější leteckou nehodou v dějinách USA se tak nakonec tak trochu zapomnělo.

Let číslo 587 se zřítil doprostřed rezidenční čtvrti v newyorské čtvrti Queens.
Let číslo 587 se zřítil doprostřed rezidenční čtvrti v newyorské čtvrti Queens.Foto: Wikimedia commons / Public domain – NOAA
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Před 25 lety, 12. listopadu 2001, se krátce po vzletu z Kennedyho letiště zřítil letoun Airbus A300 na pravidelné lince z New Yorku do Santo Dominga v Dominikánské republice.

Následné vyšetřování ukázalo, že příčinou zkázy letadla, které dopadlo do rezidenční čtvrti Belle Harbor na poloostrově Rockaway v Queensu, byla chyba pilota, který nevhodně používal kormidlo.

Nehoda tragicky dopadla zejména na hispánskou komunitu, většina z nich totiž byla dominikánského původu a letěla domů za rodinou na svátky.

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Tragická nehoda v tragický okamžik

Neštěstí nepřežilo všech 260 lidí na palubě, z toho devět členů posádky, a pět dalších na zemi. Byla to druhá nejtragičtější letecká nehoda v USA. Více obětí si vyžádalo jen zřícení letadla DC-10 v Chicagu v květnu 1979 s 273 mrtvými.

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Vzhledem k místu nehody a datu nedlouho po událostech z 11. září 2001 zpočátku panovaly obavy z dalšího teroristického útoku. Úřady hned po pádu uzavřely newyorská letiště, mosty a tunely a evakuovaly Empire State Building a sídlo OSN.

Infografika průběhu letu číslo 587, který skončil tragickou nehodou kousek od letiště.
Infografika průběhu letu číslo 587, který skončil tragickou nehodou kousek od letiště.Foto: Wikimedia commons/CC BY-SA 4.0 – Evans, Hawkinson, Lowell

Vyšetřování Amerického úřadu pro bezpečnost dopravy (NTSB) však ukázalo, že nehodu způsobilo extrémní používání kormidla v reakci na turbulence vyvolané letadlem Boeing 747 japonské společnosti JAL, které vzlétlo o dvě a půl minuty dříve.

Airbus z letu 587 společnosti American Airlines se zřítil na newyorskou čtvrť Queens pouhých 18 vteřin po střetu s turbulencí, jen 85 vteřin po startu. Letadlo předtím udělalo několik bočních pohybů ze strany na stranu, které odpovídaly pohybům směrového kormidla.

Rozlomení ve vzduchu

Opakovaný pohyb kormidla z jedné krajní polohy do druhé podle NTSB nadměrně zatížil svislou ocasní plochu, která se nakonec od letadla oddělila a spadla do zálivu Jamaica Bay, asi kilometr severně od hlavního místa nehody.

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Svislá ocasní plocha dopadla do zálivu Jamaica Bay, který leží mezi letištěm J. F. Kennedyho a poloostrovem Rockaway.
Svislá ocasní plocha dopadla do zálivu Jamaica Bay, který leží mezi letištěm J. F. Kennedyho a poloostrovem Rockaway.Foto: Wikimedia commons / Public domain – NTSB

Poté začalo letadlo prudce klesat. Kvůli snaze pilotů znovu získat kontrolu nad strojem se letadlo začalo otáčet, což způsobilo odtržení obou motorů, které spadly několik bloků od hlavního místa nehody a vážně poškodily jeden dům a benzinovou stanici. Na rohu Beach 131st Street a Newport Avenue v Belle Harbor, kam trosky dopadly, dnes stojí dům s malou pamětní deskou.

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NTSB uvedl jako příčinu zbytečné a nadměrné zásahy druhého pilota do směrového kormidla, ale spoluvinu přisoudil i citlivému ovládání kormidla u A300-600 a výcvikovému programu American Airlines, který piloty k agresivní práci s kormidlem vedl. Airbus a aerolinka se o podíl viny dlouho přely.

V době nehody bylo na palubě sedm letušek, 251 pasažérů a dva muži v kokpitu - kapitán Edward States a druhý pilot Sten Molin.

Video: „Mayday, narazíme do země!“ Ze záznamu letecké tragédie na Floridě běhá mráz po zádech

Zdroj: faa.gov, nytimes.com

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