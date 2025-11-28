Kde úřadoval Masaryk i Husák. Hrad na den odemkne své komnaty a zahájí magické Vánoce

Pražský hrad zve tuto sobotu 29. listopadu 2025 na mimořádný zážitek.
Otevřou se prostory, jejichž atmosféru formovali prezidenti i státníci, místnosti, v nichž se rozhodovalo o budoucnosti republiky, a chodby, které pamatují setkání i dramatické momenty - kroky Masaryka, jehož státnická noblesa symbolicky dohlíží na první nádvoří, temné období okupace spojené s Heydrichem, normalizační éru, jejímž tichým svědkem byly kanceláře Gustáva Husáka, i porevoluční naději devadesátých let, kdy Hradem zněl hlas Václava Havla.
Prohlídková trasa
Prohlídková trasa dne otevřených dveří povede od slavnostní Matyášovy brány přes Plečnikovu sloupovou síň, Rothmayerův a Španělský sál, Rudolfovu galerii, Trůnní sál až po Habsburský a Zrcadlový salon.
Kromě reprezentačních prostor si bude možné zdarma prohlédnout i stálé expozice a další místa, včetně katedrály svatého Víta, Starého královského paláce, baziliky svatého Jiří a Zlaté uličky.
Kaple svatého Kříže
Pozdně barokní stavba byla postavena v letech 1756 až 1767 stavitelem Anselmem Martinem Luragem. Když se roku 1848 císař Ferdinand V. po své abdikaci usídlil na Pražském hradě, prošla kaple úpravami ve stylu klasicismu a historismu; interiér dostal novou výzdobu. Oltář s mramorovými plastikami andělů od sochaře Ignáce Františka Platzera a boční oltáře s obrazy od malíře Františka Xavera Palka patří k nejcennějším dochovaným částem. Od roku 2012 je v kapli expozice Svatovítského pokladu.
Veřejnosti bude přístupný například Španělský sál, největší a nejhonosnější ceremoniální prostor Pražského hradu, kde se konají nejvýznamnější státní akce, a Vladislavský sál, pozdně gotická perla české architektury, kde prezidenti České republiky od roku 1993 skládají prezidentský slib a kde se udělují státní vyznamenání při příležitosti 28. října.
Mezi nejzajímavější novinky letošního adventu patří zpřístupnění Kaple svatého Kříže - drobné barokní stavby z druhé poloviny 18. století, a Mockerovy domy na Jiřském náměstí - nízké neogotické budovy z 19. století, pojmenované podle architekta, který je projektoval.
Mockerovy domy
Domy postavil architekt Josef Mocker mezi lety 1879 až 1881. V padesátých letech 20. století se přeměnily na velkokapacitní závodní jídelnu, současná podoba interiéru pochází z 90. let minulého století. Pražský hrad nyní v soutěži hledá architekty, kteří se postarají o proměnu nevyužívaných prostor.
Vánoční putování Pražským hradem
V sobotu odstartuje také více než měsíční adventní program. Pro návštěvníky je připravena trasa, na níž zavítají do kouzelného lesa, betlémské krajiny i do tvůrčích dílen. Kaple svatého Kříže a Mockerovy domy na Jiřském náměstí budou mimořádně zpřístupněny po celou dobu Vánočního putování Pražským hradem, které bude zdarma a potrvá až do 4. ledna.
"Vánoční program jsme vytvořili ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů a jejich přáteli. Putování je hravé a věřím, že zaujme děti i dospělé. Chceme, aby si návštěvníci kromě vánočně vyzdobeného Pražského hradu užili i něco navíc a dostali se na místa, která běžně přístupná nejsou. Kaple svatého Kříže i Mockerovy domy jsou roky zavřené, protože jejich technický stav neumožňuje nepřetržitý návštěvnický provoz. Ukážeme je tedy veřejnosti alespoň na chvíli," vysvětluje kulturní a programová ředitelka Veronika Wolf.
Adventní putování začíná prvním zastavením na terase Jízdárny v magickém lese. Lesním labyrintem z lánských stromečků provede návštěvníky betlémský pastýř. Adventní procházka následně pokračuje do Kaple svatého Kříže, v jejímž působivém interiéru se lidé setkají s betlémskou krajinou a jesličkami. Poslední zastávkou je výtvarný ateliér v Mockerových domech, kde si návštěvníci budou moci vyrobit malou vzpomínku na vánoční putování.
Adventní zpívání i výzdoba
Každou adventní neděli rozezní nádvoří u katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha vánoční koledy a melodie. Před Zlatou bránou katedrály vystoupí vždy ve 14 hodin členové Hudby Hradní stráže a ve 14:30 žákyně a žáci pražských základních uměleckých škol.
K adventní výzdobě i úklidu Hradu letos přispěli lidé se zdravotním postižením.
"Chceme, aby Hrad byl otevřeným místem pro všechny, a proto jsme rádi, že se nám letos podařilo zapojit i lidi, kteří jsou kvůli svému postižení znevýhodnění na pracovním trhu. Podzimní úklidové práce v zahradách jsou pro zahradníky Pražského hradu náročným obdobím. Výpomoc s úklidem se nám proto velmi hodí. Stejně tak oceňujeme pomoc s vánoční výzdobou," vysvětluje ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
S údržbou zahrad a drobnými úklidovými pracemi pomáhají zaměstnanci sociálního podniku Etincelle a venkovní vánoční ozdoby ze dřeva a keramiky dodal letos Pražskému hradu Domov Laguna Psáry - lidé z Domova vyrobili desítky dřevěných a keramických hvězd a do každého venkovního věnce navíc vymodelovali zmenšeninu katedrály sv. Víta.
"Pracujeme s lidmi různého věku s mentálním a kombinovaným postižením. Všichni jsou velmi hrdí na to, že jejich ozdoby budou k vidění právě na Hradě, a těší se, že se na vánoční výzdobu přijedou podívat," říká pracovnice Domova Laguna Eva Ungerová. S autory ozdob se plánuje setkat i prezident republiky Petr Pavel.
Vánoční atmosféra Hradu je tak o kousek víc symbolem radosti a pospolitosti. Každý krok mezi stoletími a každý pohled na pečlivě připravenou vánoční výzdobu spojuje minulost s přítomností a připomíná, proč je Pražský hrad skutečně výjimečným místem.
Advent na zámku v Lánech
Speciální adventní program je připraven také na zámku v Lánech. Ve druhém a ve třetím adventním víkendu mohou zájemci vyrazit na speciální prohlídky inspirované Vánoci v době Tomáše Garrigua Masaryka. V sobotu 6. prosince budou navíc v prostoru před bývalými konírnami stánky s výrobky z chráněných dílen, ozdobami a občerstvením. Od 16 hodin se v místním kostele rozezní Pražský filharmonický sbor, který zahraje Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Koncert je zdarma.
