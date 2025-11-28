Magazín

Kde úřadoval Masaryk i Husák. Hrad na den odemkne své komnaty a zahájí magické Vánoce

Plánek Vánočního putování Pražským hradem.
Domy, které postavil architekt Josef Mocker mezi lety 1879 až 1881, budou mimořádně zpřístupněny po celou dobu Vánočního putování Pražským hradem až do 4. ledna.
Kaple svatého Kříže stojí na druhém nádvoří Pražského hradu.
Kaple svatého Kříže je roky zavřená, návštěvníci však budou mít v rámci Vánočního putování Pražským hradem unikátní příležitost nahlédnout do jejího interiéru. Zobrazit 13 fotografií
Foto: Shutterstock.com
Dagmar Tichá Dagmar Tichá
před 3 hodinami
Prostory Pražského hradu, kde se odehrávaly klíčové okamžiky české historie, se v sobotu 29. listopadu 2025 otevřou veřejnosti. Den otevřených dveří zároveň symbolicky odstartuje adventní program Vánoční putování Pražským hradem, který potrvá až do začátku ledna. Projděte se sály, které pamatují kroky Masaryka, Heydricha, Husáka i Havla, a prohlédněte si Kapli svatého Kříže či Mockerovy domy.

Pražský hrad zve tuto sobotu 29. listopadu 2025 na mimořádný zážitek.

Otevřou se prostory, jejichž atmosféru formovali prezidenti i státníci, místnosti, v nichž se rozhodovalo o budoucnosti republiky, a chodby, které pamatují setkání i dramatické momenty - kroky Masaryka, jehož státnická noblesa symbolicky dohlíží na první nádvoří, temné období okupace spojené s Heydrichem, normalizační éru, jejímž tichým svědkem byly kanceláře Gustáva Husáka, i porevoluční naději devadesátých let, kdy Hradem zněl hlas Václava Havla.

Každou adventní neděli rozezní nádvoří u katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha vánoční koledy a melodie. Vždy ve 14 hodin vystoupí členové Hudby Hradní stráže.
Každou adventní neděli rozezní nádvoří u katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha vánoční koledy a melodie. Vždy ve 14 hodin vystoupí členové Hudby Hradní stráže. | Foto: Správa Pražského hradu, foto Hana Connor

Prohlídková trasa

Prohlídková trasa dne otevřených dveří povede od slavnostní Matyášovy brány přes Plečnikovu sloupovou síň, Rothmayerův a Španělský sál, Rudolfovu galerii, Trůnní sál až po Habsburský a Zrcadlový salon.

Kromě reprezentačních prostor si bude možné zdarma prohlédnout i stálé expozice a další místa, včetně katedrály svatého Víta, Starého královského paláce, baziliky svatého Jiří a Zlaté uličky.

Kaple svatého Kříže

Pozdně barokní stavba byla postavena v letech 1756 až 1767 stavitelem Anselmem Martinem Luragem. Když se roku 1848 císař Ferdinand V. po své abdikaci usídlil na Pražském hradě, prošla kaple úpravami ve stylu klasicismu a historismu; interiér dostal novou výzdobu. Oltář s mramorovými plastikami andělů od sochaře Ignáce Františka Platzera a boční oltáře s obrazy od malíře Františka Xavera Palka patří k nejcennějším dochovaným částem. Od roku 2012 je v kapli expozice Svatovítského pokladu.

Zdroj: Wikipedia, Pražský hrad.

Veřejnosti bude přístupný například Španělský sál, největší a nejhonosnější ceremoniální prostor Pražského hradu, kde se konají nejvýznamnější státní akce, a Vladislavský sál, pozdně gotická perla české architektury, kde prezidenti České republiky od roku 1993 skládají prezidentský slib a kde se udělují státní vyznamenání při příležitosti 28. října.

Mezi nejzajímavější novinky letošního adventu patří zpřístupnění Kaple svatého Kříže - drobné barokní stavby z druhé poloviny 18. století, a Mockerovy domy na Jiřském náměstí - nízké neogotické budovy z 19. století, pojmenované podle architekta, který je projektoval.

Mockerovy domy

Domy postavil architekt Josef Mocker mezi lety 1879 až 1881. V padesátých letech 20. století se přeměnily na velkokapacitní závodní jídelnu, současná podoba interiéru pochází z 90. let minulého století. Pražský hrad nyní v soutěži hledá architekty, kteří se postarají o proměnu nevyužívaných prostor. 

Zdroj: Pražský hrad.

Vánoční putování Pražským hradem

V sobotu odstartuje také více než měsíční adventní program. Pro návštěvníky je připravena trasa, na níž zavítají do kouzelného lesa, betlémské krajiny i do tvůrčích dílen. Kaple svatého Kříže a Mockerovy domy na Jiřském náměstí budou mimořádně zpřístupněny po celou dobu Vánočního putování Pražským hradem, které bude zdarma a potrvá až do 4. ledna.

"Vánoční program jsme vytvořili ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů a jejich přáteli. Putování je hravé a věřím, že zaujme děti i dospělé. Chceme, aby si návštěvníci kromě vánočně vyzdobeného Pražského hradu užili i něco navíc a dostali se na místa, která běžně přístupná nejsou. Kaple svatého Kříže i Mockerovy domy jsou roky zavřené, protože jejich technický stav neumožňuje nepřetržitý návštěvnický provoz. Ukážeme je tedy veřejnosti alespoň na chvíli," vysvětluje kulturní a programová ředitelka Veronika Wolf.

Plánek Vánočního putování Pražským hradem.
Plánek Vánočního putování Pražským hradem. | Foto: Aktuálně.cz

Adventní putování začíná prvním zastavením na terase Jízdárny v magickém lese. Lesním labyrintem z lánských stromečků provede návštěvníky betlémský pastýř. Adventní procházka následně pokračuje do Kaple svatého Kříže, v jejímž působivém interiéru se lidé setkají s betlémskou krajinou a jesličkami. Poslední zastávkou je výtvarný ateliér v Mockerových domech, kde si návštěvníci budou moci vyrobit malou vzpomínku na vánoční putování.

Adventní zpívání i výzdoba

Každou adventní neděli rozezní nádvoří u katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha vánoční koledy a melodie. Před Zlatou bránou katedrály vystoupí vždy ve 14 hodin členové Hudby Hradní stráže a ve 14:30 žákyně a žáci pražských základních uměleckých škol.

Do každého venkovního věnce lidé z Domova Laguna Psáry vymodelovali zmenšeninu katedrály sv. Víta.
Do každého venkovního věnce lidé z Domova Laguna Psáry vymodelovali zmenšeninu katedrály sv. Víta. | Foto: Domov Laguna Psáry, Správa Pražského hradu

K adventní výzdobě i úklidu Hradu letos přispěli lidé se zdravotním postižením.

"Chceme, aby Hrad byl otevřeným místem pro všechny, a proto jsme rádi, že se nám letos podařilo zapojit i lidi, kteří jsou kvůli svému postižení znevýhodnění na pracovním trhu. Podzimní úklidové práce v zahradách jsou pro zahradníky Pražského hradu náročným obdobím. Výpomoc s úklidem se nám proto velmi hodí. Stejně tak oceňujeme pomoc s vánoční výzdobou," vysvětluje ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.

