Pražské Výstaviště se změní na svět fantasy a sci-fi. Přijedou i herci ze Hry o trůny

před 23 minutami

Výstaviště v pražských Holešovicích bude poslední zářijový víkend patřit komiksům, kresleným hrdinům, počítačovým hrám, kultovním seriálům i herní a filmové hudbě.

Program PragueConu novinářům představili pořadatelé, podle kterých to bude největší popkulturní akci tohoto typu ve střední Evropě.

PragueCon se uskuteční od 28. do 30. září. Vstupenky jsou v prodeji již nyní.

"Záběr akce je opravdu rozsáhlý. Nejsme klasický ComicCon, který se soustředí primárně na komiksový svět, ale my chceme ukázat veškeré subkultury, které se se světem fantasy a sci-fi pojí. Další velkou součástí akce je pak mezinárodní eSport turnaj ve hře Counter-Strike, který se bude v České republice v takovém rozsahu konat vůbec poprvé," uvedl režisér akce Roman Břetislav Janeček.

Každý den festivalu bude tematicky zaměřený. Pátek se bude točit kolem sci-fi a superhrdinů, základem programu bude film Strážci galaxie, sobota bude zaměřená na historii a středověk, kterou budou prezentovat seriály Vikingové a Soumrak templářů, ústředním tématem posledního dne bude kultovní seriál Hra o trůny.

Milovníci uvedených příběhů se mohou těšit na představitele seriálových postav. Zatím přijalo pozvání devět herců, mezi nimi jsou Dave Bautista a Michael Rooker ze Strážců galaxie, Clive Standen a Georgia Hirstová z Vikingů a ze seriálu Hry o trůny Conleth Hill a Natalie Dormerová. Pořadatelé budou postupně na webu události aktualizovat jména dalších herců, kteří na PragueCon přijedou.

Na festivalu nebudou chybět ani komiksy. Pořadatelé chystají panely se světovými i domácími tvůrci a ilustrátory. Hostem programu bude kreslíř, spisovatel a vydavatel Jim Lee, který je spojen s vydavatelstvím Marvel a DC Comics, konkrétně s postavami Batmana, Supermana nebo X-manů.

Součástí doprovodného programu budou hry larp či soutěže cosplay, které jsou založené na co nejvěrnějším napodobování postav ze světa fantasy a sci-fi. Pořadatelé slibují i bohatý hudební program v podání českých a světových uskupení. Zaznít by měl středověký metal, polský folk, rap nebo herní a filmová klasika v podání symfonického orchestru.

"PragueCon má samozřejmě také ohromný turistický potenciál, protože očekáváme, že přiláká až 70 tisíc návštěvníků a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Výstaviště je navíc místo, které se snažíme rozvíjet a PragueCon by do budoucna mohl být jedním ze symbolů těchto změn," uvedla primátorka Adriana Krnáčová (ANO), která nad akcí převzala záštitu.

Ochutnávku programu bude koncert v Obecním domě, který se uskuteční v pátek 8. června. Na něm v podání orchestru Bohemian Symphony Orchestra Prague pod vedením Martina Šandy zazní melodie z populárních her posledních deseti let.