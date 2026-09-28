Na posteli měl připravené pyžamo, pod přikrývku si ale nikdy nelehl. Když parník Dresden dorazil do Anglie, slavný vynálezce Rudolf Diesel na palubě chyběl. Muž, jehož motor měnil svět, zmizel během jediné noci. Zůstaly po něm dluhy, křížek v zápisníku a dopis manželce. Od jeho zmizení letos 29. září uplyne 113 let.
Den před zmizením napsal Rudolf Diesel své ženě Martě dopis. Muž, který většinu života přemýšlel o strojích, si i při vyznání lásky pomohl technikou.
„Cítíš, jak tě miluji? Myslím, že i na velkou vzdálenost to musíš cítit jako jemné chvění v sobě, jako přijímač bezdrátového telegrafu,“ napsal.
Následujícího dne, 29. září 1913, nastoupil v Antverpách na parník Dresden směřující do anglického Harwiche. Odtud měl pokračovat do Londýna. Jeho jméno znali průmyslníci i velitelé námořnictev, licence na jeho motor mu vydělaly jmění. V Anglii ho čekala obchodní jednání, mimo jiné o využití jeho motorů v britských ponorkách. Pětapadesátiletý vynálezce měl stále plány a jeho stroj velkou budoucnost.
Ráno však nemohl Diesela nikdo najít. Jen postel, ve které nikdo nespal. „Jeho noční oděv na ní byl rozložený,“ napsal tehdy deník The New York Times.
Loď dorazila do přístavu bez jednoho z nejslavnějších cestujících. A nikdo nedokázal říct, co přesně se s ním během noci stalo.
Zmizel muž, kterého potřebovali mocní
Rodina a přátelé zpočátku uvažovali o nešťastné náhodě. Diesel trpěl nespavostí. Mohl vyjít na palubu, aby se prošel, a spadnout přes zábradlí. Jenže moře bylo té noci klidné.
Zpráva se rychle dostala na přední stránky novin. Nezmizel totiž jen bohatý cestující, ale člověk, jehož vynález sliboval proměnit továrny, dopravu i válčení. „Když v roce 1913 zmizel, bylo to, jako kdyby dnes zmizel Elon Musk,“ přiblížil spisovatel Douglas Brunt, který jeho životu a záhadnému konci věnoval knihu.
Diesel přitom vyrostl v úplně jiném světě. Narodil se v Paříži do rodiny německého řemeslníka, pomáhal otci v dílně a rozvážel hotové výrobky. Když roku 1870 vypukla prusko-francouzská válka, rodina musela Francii opustit. Uchýlila se do Londýna, kde poznala chudobu průmyslového velkoměsta. Dvanáctiletý Rudolf později dostal možnost vzdělávat se u příbuzných v Augsburgu.
Vystudoval techniku a začal pracovat pro průkopníka chladírenství Carla von Lindeho. Chtěl sestrojit úspornější motor, který by mohl sloužit i menším dílnám a podnikům. Podle Brunta si představoval stroj, jenž řemeslníkům usnadní práci a pomůže jim obstát vedle velkých továren.
Roku 1897 už měl funkční motor, který se stal technickým milníkem. Přišly licence, peníze a uznání.
Vynález, který nepotřeboval topiče
Význam Dieselova motoru byl zvlášť dobře vidět na lodích. Parníky potřebovaly kotle, zásoby uhlí a muže, kteří je neustále přikládali do topenišť. Než se studený kotel rozehřál a loď mohla vyplout, uplynuly hodiny.
Dieselův motor kotel ani zástupy topičů nepotřeboval. Odebíral kapalné palivo z nádrže a využíval ho účinněji. Pro rejdaře to znamenalo úspory, pro námořnictva příslib většího dojezdu a nových možností pohonu. Technologie měla zásadní význam také pro ponorky při plavbě na hladině.
Vynález, kterým chtěl Diesel pomáhat drobným podnikatelům, tak zaujal i lidi připravující se na válku. Jeho tvůrce mezitím zápasil s problémem, který veřejnost dlouho neviděla. Uměl vynalézat, ale mnohem hůř spravoval vlastní majetek.
Milionář, který neměl peníze
Jak dny po zmizení ubíhaly, obraz úspěšného muže se začal rozpadat. Dobře to ukazují titulky The New York Times. Ještě 2. října noviny psaly: „Ani paprsek světla v Dieselově záhadě: Německý vynálezce byl milionář a měl šťastný domov.“ O necelé dva týdny později už zprávy vypadaly jinak. „Diesel byl na mizině,“ hlásal titulek z 15. října.
Podle amerického tisku dlužil v přepočtu tehdejších 375 tisíc dolarů (dnes by to byly desítky milionů), zatímco jeho hmotný majetek měl hodnotu jen kolem deseti tisíc. Muž, o kterém se předpokládalo, že rodině zajistil pohodlný život, ji podle novin zanechal ve vážných finančních potížích.
Pak se objevila další znepokojivá okolnost. Podle autora Grega Pahla dal Diesel před odjezdem manželce tašku. Měla ji otevřít až následující týden. Uvnitř bylo 20 tisíc marek a dokumenty odhalující rozsah rodinných dluhů.
V zápisníku se našla ještě drobnější stopa: u data 29. září byl tužkou nakreslený křížek. Ani peníze odložené pro manželku, ani tato značka samy o sobě nedokazovaly, co se na lodi stalo. Spolu s finančními a zdravotními problémy však posilovaly podezření, že si Diesel vzal život.
Čtyři předměty z kapes mrtvého
Zhruba o dva týdny později si posádka nizozemského plavidla Coertzen poblíž ústí Šeldy všimla něčeho ve vodě. Bylo to lidské tělo v pokročilém rozkladu. Námořníkům přesto neuniklo, že mrtvý měl kvalitní oblečení.
Přitáhli ostatky k boku lodi a z kapes vybrali čtyři předměty: peněženku na mince, kapesní nůž, pouzdro na brýle a smaltovanou krabičku na léky. Tělo pak pustili zpět do moře.
Ve Vlissingenu nález ohlásili a věci předali úřadům. Ty si je spojily se zmizením, o kterém psaly noviny po celé Evropě. Z Německa přijel Dieselův syn Eugen. Předměty poznal: patřily jeho otci.
Nemohly však odpovědět na otázku, jak jejich majitel skončil ve vodě. Tělo nezůstalo k dispozici k pitvě. Podle Bruntova líčení navíc případ neprovázelo žádné řádné oficiální vyšetřování, které by jednotlivé stopy spojilo. Smrt byla později uzavřená jako sebevražda.
Vražda kvůli ponorkám?
Evropa stála necelý rok před první světovou válkou a Británie s Německem soupeřily o námořní převahu. Diesel udržoval obchodní kontakty za hranicemi Německa a jeho spolupráce s Brity se stala základem jedné z teorií o vraždě.
Podezření v novinových spekulacích mířilo až k císaři Vilémovi II. Mohl chtít zabránit tomu, aby vynálezce pomáhal konkurenčnímu námořnictvu? Jeden dobový titulek dokonce zněl: „Vynálezce svržen do moře, aby se zabránilo prodeji patentů britské vládě.“
Další dohady se točily kolem ropného magnáta Johna D. Rockefellera. Dieselův motor totiž mohl využívat také rostlinné oleje. Zastánci této teorie tvrdili, že technologie nezávislá na ropě ohrožovala zájmy mocných podnikatelů.
Nezodpovězené otázky
Pro zapojení císařových agentů ani ropných společností se však nenašel přesvědčivý důkaz. Domnělý motiv ještě neznamenal, že někdo vraždu skutečně objednal.
Na jaře 1914 se objevila dokonce zpráva, že Diesel žije v Kanadě a začal znovu. Potvrzení nepřišlo. Také Brunt o více než století později předložil teorii fingované smrti. Ani ta však není prokázaným rozuzlením případu.
O několik měsíců později vypukla válka a noviny zaplnily jiné zprávy. Dieselovy motory si postupně našly místo v lodích, lokomotivách i nákladních autech. Jeho příjmení se stalo tak běžným slovem, že řada lidí už ani nepřemýšlí, komu patřilo. Po muži samotném však zůstaly nezodpovězené otázky a několik osobních věcí vytažených z moře.
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Zdroje: The Time, History, Inside Hook, Yachts International
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