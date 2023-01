Ze stařičkého železářství je krásná vinotéka. Památkáři tleskají, Praha 1 má výhrady

Do roku 1937 sahá historie nově opraveného obchůdku nedaleko pražského Staroměstského náměstí. Skoro 80 let v něm bylo železářství Koula a syn, které má ještě vybavení z první republiky. "Místní sem chodívali na kus řeči," říká Diana Sixtová, která odkoupila živnost a otevřela v místě vinotéku Merlot d'Or. Památkáři proměnu chválí, podle Prahy 1 ale Sixtová porušila podmínky pronájmu.

Bývalé železářství v Dušní ulici se pyšní dřevěnými vestavbami po celé délce stěn. Jsou v nich poličky a zásuvky, kam rodina Koulova dříve ukládala různé velikosti hřebíků, šroubků a matek. Dochovaly se i původní pojízdné žebříky nebo stropní světla zavěšená na železné konstrukci. "Už v letech, kdy jsem studovala na nedaleké právnické fakultě, to bylo něco výjimečného. Jako mladí jsme se sem chodívali dívat, paní Růžena Koulová byla navíc takovou studnicí historek a příběhů z okolí. Znala tady všechny," popisuje šéfka vinotéky Merlot d'Or Diana Sixtová.

Železářství osiřelo po smrti majitelky v roce 2012 a od té doby vybavení chátralo. Vinotéka Merlot d'Or se k němu dostala po sedmi letech, kdy kvůli rozšíření hotelu musela opustit prostory v nedaleké Celnici. "Chtěla jsem místo s atmosféru staré Prahy a tehdy jsem se náhodou dostala k firmě, jež od dědičky paní Koulové odkoupila provozování živnosti včetně vybavení interiéru a nájemní smlouvy. Tu firmu jsme koupili a mobiliář, který byl za ta léta už poměrně omšelý a zanesený výdobytky socialismu, jsme na své náklady začali pečlivě rekonstruovat," vypráví Sixtová.

Proměnu železářství na francouzskou vinotéku před dvěma lety ocenili památkáři. V prestižní soutěži Patrimonium pro Futuro získal interiér první cenu v kategorii Památková konverze. Vinotéku si vesměs chválí i místní, radnice Prahy 1, která nebytové prostory vlastní, má ale výhrady. "Doteď nám městská část nedala souhlas k tomu, abychom tu prodávali víno, přestože máme nájemní smlouvu. Už s nimi vyjednávám čtyři roky. To, co tu vzniklo, je tedy navzdory přání městské části a to nás mrzí," popisuje majitelka.

Provoz vinotéky komplikuje stará smlouva

Mobiliář je sice v majetku vinotéky, nebytový prostor ale vlastní městská část. Smlouva z roku 2016 říká, že má krámek sloužit původnímu účelu, a od toho se odvíjí i výše nájmu. "Faktem je, že výše nájemného byla stanovena pro daný prostor v rámci občanské vybavenosti zajišťující zámečnictví. Tedy velmi vyhledávanou a potřebnou službu se servisem nejen pro ty z nás, kteří v lokalitě bydlíme. Prodej luxusního vína a následně i obědů bylo v roce 2019 a 2020 zcela něco jiného než účel uvedený v nájemní smlouvě," vysvětluje místostarosta Prahy 1 David Bodeček (Piráti) s tím, že radnice je pro, aby Sixtová v prostorech zůstala, když se vyrovnají smluvní podmínky.

"V Praze 1 jsou dlouhodobě nešvary. Prodávají se společnosti a s nimi i nájemní smlouvy uzavřené za výhodné nájemné, a co je horší, dochází i k přepronájmům prostor. Nájemce má například smlouvu, kdy platí 300 tisíc korun měsíčně za velký prostor na velmi dobré adrese a polovinu z něj se rozhodne pronajímat jiné firmě za více než milion korun. Jsem toho názoru, že povinnost dodržet podmínky by měla platit pro všechny nájemce, tedy i pro uživatele nádherných obecních prostor v Dušní ulici," vysvětluje Boček.

