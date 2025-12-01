Pražané mají příležitost se opět zapojit do Primátorské adventní sbírky

Praha ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj letos připravila tradiční Primátorskou adventní sbírku na čtvrtek 11. prosince 2025. Akce se uskuteční na Mariánském náměstí před budovou Nové radnice, kde bude příležitost pro širokou veřejnost, nejrůznější instituce nebo firmy pomoci lidem v nouzi, a to darováním základních trvanlivých potravin, drogerie nebo krmiva pro domácí mazlíčky. Sbírka se bude konat po celý den, konkrétně od 9.00 do 17.00 hodin.
Do sbírky se mimo jiné zapojují představitelé hlavního města, zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy, ale i městských organizací nebo zástupci velvyslanectví sídlících v metropoli, různé instituce, soukromé firmy a v neposlední řadě i široká veřejnost.
V letošním roce se jedná již o 6. ročník primátorské sbírky. V loňské adventní sbírce se vybralo celkem 2 684 kg potravin a drogerie, což je přibližně o 700 kg více než v roce 2023. Tradiční Primátorská adventní sbírka je určena Pražanům, ale i Středočechům, kteří se ocitli v nouzi, zejména seniorům žijícím na hranici chudoby, rodičům samoživitelům a lidem bez domovů.
Lidé nejvíce pomohou darováním základních trvanlivých potravin a drogerie. Vítané jsou zejména konzervy, rýže a luštěniny, trvanlivé mléko, olej, polévky, dětská výživa nebo také základní a dětská drogerie. Potraviny následně Potravinová banka rozdává neziskovým organizacím, které pečují o lidi v nouzi, jednotlivcům na základě doporučení úřadu práce, sociálního odboru nebo dalších institucí.
Celkově jsou potraviny rozdávány desítkám tisíc lidí, kteří žijí v nedostatku. Například různé neziskové a charitativní organizace jídlo rozdělují mezi své klienty, jako jsou matky s dětmi nebo senioři. Banka další potraviny rozdává na výdejových místech lidem bez domova, pro další potřebné pak organizace rozváží potravinovou pomoc přímo domů. Přispěním do sbírky v tomto předvánočním čase mohou lidé pomoci nejen svým spoluobčanům, ale také zvířatům. Objemnější pytle například s granulemi, které by sami senioři neusnesli, daruje banka útulkům a dalším zařízením, kde se pečuje o zvířata.
Zájemci mohou přispět také finančně prostřednictvím QR kódu nebo přes transparentní účet, a to i po skončení letošní Primátorské adventní sbírky.