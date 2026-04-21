Pravidelně se budíte ve tři ráno? Nejste sami. Věda vysvětluje, proč to není náhoda

Je ticho, hluboká noc a vy najednou otevřete oči. Hodiny ukazují kolem třetí ráno. Žádný hluk, žádný jasný důvod, proč nespat. Přesto jste vzhůru a mozek se začíná rozbíhat. Pokud se vám to děje opakovaně, nejste sami. Podle odborníků jde o velmi běžný jev, který má jasné biologické i životní příčiny.
Jedním z klíčových vysvětlení je samotná struktura spánku. Náš spánek probíhá v cyklech, které trvají přibližně 90 až 110 minut, přičemž během noci se střídá lehký a hluboký spánek a REM fáze. Tedy ta, ve které sníme.
A zatímco první část noci je bohatá na hluboký spánek, směrem k ránu ho ubývá a převažuje lehčí REM fáze. Právě v ní se člověk mnohem snadněji probudí. Třeba i kvůli drobnosti, kterou byste jindy ani nevnímali.
Biologicky „citlivý“ čas
Kolem druhé až čtvrté hodiny ranní se v těle odehrává několik přirozených změn. Jednou z nich je kolísání hormonů, zejména melatoninu (hormon spánku) a kortizolu (stresový hormon). Zatímco melatonin dosahuje vrcholu a pak začne klesat, kortizol začne naopak pozvolna stoupat, aby tělo připravil na ranní probuzení.
A právě tento přirozený „přepínač“ mezi spánkem a bděním může způsobit, že se v této době probudíte.
Samotné hormony by ale většinou problém neudělaly. Klíčovou roli hraje stres. Pokud je člověk dlouhodobě ve stresu nebo delší dobu pociťuje úzkosti, hladina kortizolu může být vyšší než obvykle. A když pak přirozeně začne růst nad ránem, mozek na to reaguje výrazněji – člověk se probudí úplně, ne jen krátce. Následně se často přidá i psychologický efekt: „Proč jsem vzhůru? Zítra budu unavený…“ A mozek se ještě víc aktivuje. Místo návratu ke spánku tak nastupuje přemýšlení, které udržuje bdělost.
Další častí „viníci“
Kromě stresu existuje i několik dalších běžných faktorů:
1. Jídlo a krevní cukr
Dlouhá pauza bez jídla může u některých lidí vést k poklesu cukru v krvi, což tělo vyhodnotí jako signál k probuzení.
2. Kofein a alkohol
Kofein může narušit hloubku spánku i několik hodin po konzumaci. Alkohol zase sice uspí, ale ve druhé polovině noci spánek fragmentuje.
3. Teplota, světlo a prostředí
Příliš teplá nebo studená místnost, hluk či světlo mohou být v lehčí fázi spánku dostatečné k probuzení.
4. Nepravidelný režim
Když chodíte spát každý den v jiný čas, tělo ztrácí stabilní rytmus a ranní probouzení se může posunout nebo stát častějším.
Biologie i pomoc
Zajímavé je, že mnoho lidí se budí právě kolem stejného času. Není to mystika ani „zvláštní hodina“, ale kombinace biologie a návyků. V této době je totiž spánek lehčí, kortizol začíná růst a mozek je citlivější na podněty. A pokud se jednou probudíte ve stresu, mozek si může začít tento čas „pamatovat“ a očekávat podobně emočně laděnou situaci.
Odborníci se pak shodují, že většina těchto probuzení není nebezpečná a dá se s nimi pracovat. Pomůže třeba pravidelný čas usínání a vstávání, omezení kofeinu odpoledne, klidné prostředí v ložnici, krátká relaxace před spaním či neřešit čas na hodinách, pokud se probudíte.
Pokud ale probuzení přetrvávají dlouhodobě a ovlivňují fungování přes den, je vhodné je konzultovat s lékařem. Patříte mezi tuto skupinu (ne)spáčů i vy?
VIDEO: Abychom dobře spali, nesmíme rezignovat na spánkovou hygienu, upozorňuje specialista na spánkovou medicínu Martin Pretl
Zdroje: Healthline, Science Alert, Texas Health
