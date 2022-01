Prase se štětcem v rypáku maluje abstraktní obrazy. Jeden se prodal za půl milionu

Umělcem dnes může být každý, třeba i prase. Dokazuje to příběh vepříka Pigcassa, kterého panička zachránila před jatky. Brzy zjistila, že ho to táhne k malířskému plátnu. Se štětcem v rypáku už pět let tvoří moderní abstraktní obrazy, z nichž jeden se koncem loňského roku prodal v přepočtu za téměř půl milionu korun.

Když Joanne Lefsonová zachránila jednoměsíční prasátko před jatky a přivezla si ho do zvířecího útulku v Jihoafrické republice, brzy si všimla, že je vepř něčím výjimečný. Nosila mu totiž do boudy nejrůznější hračky a jedinými předměty, které nesnědl nebo nezničil, byly staré malířské štětce.

To Lefsonovou přivedlo k nápadu sehnat pro prase také barvy a zjistit, jestli v něm nedřímá umělecké nadání. Netrvalo dlouho a vepř namaloval svůj první obraz, a to tak, že si vzal štětec do rypáku a začal s ním kroužit po plátně. Za posledních pět let vytvořil přes čtyři stovky děl. Píše o tom zábavní web Bored Panda.

Dnes má prasátko s výtvarným talentem početnou základnu příznivců, na Instagramu ho například sleduje přes 50 tisíc lidí. Holduje především modernímu abstraktnímu stylu, a tak není divu, že si díky divokým barevným kompozicím, které probouzejí lidskou představivost, vysloužilo přezdívku Pigcasso.

Jeho plátna se také velmi dobře prodávají. Na konci loňského roku za jedno z nich, obraz s názvem Wild and Free (Divoký a svobodný), kupec z Německa zaplatil v přepočtu skoro půl milionu korun. Pigcasso si díky tomu připsal rekord nejdražšího uměleckého díla vytvořeného zvířetem. Překonal dosavadního držitele, kterým byl šimpanz Congo, jehož malba se v roce 2005 prodala za bezmála 350 tisíc korun.

Pigcasso a jeho panička ovšem veškeré výtěžky z prodeje obrazů darují na dobročinné účely. Věnují je konkrétně na provoz jihoafrického zvířecího útulku, který se stal i útočištěm prasátka. Lefsonová chce totiž projektem upozornit na nevyhovující podmínky, v nichž musí žít průmyslově chovaná hospodářská zvířata, i na nepříznivé dopady velkochovů na životní prostředí.

