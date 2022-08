Prasata milují hudbu, tvrdí farmář. Když se jim trefí do vkusu, tancují a vrtí ocásky

Belgický farmář tvrdí, že náladu jeho prasat výrazně ovlivňuje hudba. U některých žánrů podle něj dokonce tancují. Pozoruhodné chování vepřů na jeho popud začali zkoumat i vědci. Pokud se závěry potvrdí, mohly by se vhodné skladby pouštět na jatkách, aby se zvířata zbavila stresu.

V komedii Slunce, seno, jahody ambiciózní student Plánička pomocí hudby zvyšoval dojivost krav, belgický farmář jejím prostřednictvím zase zlepšuje chuť vepřového. Piet Paesmans měl zrovna plné ruce práce se zdlouhavou inseminací svých prasnic, když si jeho syn začal ve stodole prozpěvovat jednu ze svých oblíbených písniček. Zvířata okamžitě zpozorněla a mrskala ocásky. "Říkal jsem si, že to není jen tak, a napadlo mě zkusit, jak budou na hudbu reagovat ostatní prasata," uvedl chovatel pro agenturu Reuters.

Když zjistil, že ani další vepře nenechávají hudební skladby v klidu, vytvořil pro ně několik playlistů, které jim pouští v různých částech dne. Po ránu jim na rozcvičku pouští energické písně, večer zase nasazuje ukolébavky, aby se jim dobře spalo.

"Nejvíc se jim líbí veselé taneční hity. Poznám to podle toho, jak kroutí ocásky. Při hodně dynamických pasážích dokonce tancují a rozpustile dovádějí. Rockové vypalovačky jsou na ně naopak příliš tvrdé, moc se jim nezamlouvají," prozradil Paesmans.

Majitel farmy ležící na půl cesty mezi Bruselem a hranicemi s Nizozemskem na pozoruhodné chování prasat upozornil i přírodovědce, které jeho laická pozorování hned zaujala. Dokonce dostali grant ve výši 75 tisíc eur (necelých dvou milionů korun) od Evropské unie a regionu Flandry, aby mohli prověřit, jak to s hudebním sluchem čuníků ve skutečnosti je.

"Není pochyb o tom, že jsou zvířata k různým druhům zvuků vnímavá, takže je klidně možné, že hudba náladu prasat ovlivňuje," řekl koordinátor výzkumu Sander Palmans. Dodal, že pokud by se farmářovy závěry potvrdily, mohla by se hudba začít u zvířat využívat jako prevence vůči stresu.

"Aby vrcholoví sportovci podali perfektní výkon, potřebují být fit nejen po fyzické, ale i psychické stránce. U prasat to funguje podobně. Pokud jdou na jatka a mají v sobě nahromaděno příliš mnoho stresu, podepíše se to pak negativně na kvalitě masa. Hudba by je mohla duševní nepohody zbavit," dodal Paesmans.

