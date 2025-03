Praktické reklamní klíčenky podle přání

Klíčenky a přívěsky patří mezi nejoblíbenější reklamní předměty, které podpoří vaši značku.

Reklamní klíčenky jsou nejčastěji využívané k obdarování zákazníků, klientů, zaměstnanců i jako doplňky na veletrhy, teambuildingové akce, do tomboly apod. Jsou totiž skvělým nosičem reklamy, která je dobře viditelná a hlavně jsou praktické, proto nezůstávají zapomenuté někde v šuplíku. Můžou být luxusní i vtipné. Záleží pouze na tom, co kdo preferuje a na konkrétních přáních a potřebách. Klíčenky na krk dokáží velmi dobře posílit povědomí o značce, protože jsou neustále na očích.



Na trhu je najdete v mnoha velikostech a tvarech, například jako otvírák na lahve, svítilnu, držák na žeton do nákupního košíku, metr, karabinu, píšťalku, praktické reflexní odrazky nebo dokonce vodováhu a mnoho dalšího.



Klíčenka jako nosič reklamy



Klíčenky nejsou pro všechny jen praktická věc, ale často mají i osobní a dekorativní hodnotu. Dokáží vzhled člověka, klíče, mobilní telefon či peněženku ozvláštnit a designově doplnit. Dělají nejen klíče přehlednější a pohodlnější pro každodenní používání. Díky velikosti a nápaditosti mohou klíčenky pomáhat také v běžném životě najít klíče od domu či auta v plné tašce věcí pouhým pohmatem, nebo pokud to nepomůže, tak zrakem, který se na klíčenku zaměří lépe něž na samotné klíče.



Pro mnohé firmy jsou klíčenky nepostradatelným marketingovým nástrojem a reklamním předmětem, protože jsou cenově dostupné a lze je individuálně potisknout logem nebo jinou firemní grafikou. Velmi dobře posilují povědomí o značce, proto je to investice, která se opravdu vyplatí. Darování praktických reklamních předmětů zlepšuje vztahy s klienty či zákazníky.



Často také slouží zaměstnancům, kteří používají karty nebo čipy, díky kterým mají přístup do různých prostor ve společnosti. Stačí mít kartu s klíčenkou na krku a nemůže se stát, že by ji někde zapomněli, budou ji mít neustále po ruce a nemusí ji lovit někde po kapsách.



Druhy klíčenek



Klíčenky na krk - Nejčastěji látkové pásky s karabinou různých barev a tlouštěk. Slouží pro uchycení klíčů, čipů nebo třeba karet. Logo či jiná grafika na nich skvěle vynikne, protože mají dostatečně velkou plochu pro potisk.



Kovové klíčenky - Odolné a elegantní, mají dlouhou životnost. Vhodný dárek pro široké spektrum zákazníků a firem z oblasti např. pohostinství, potravinářství a zábavy.



Silikonové klíčenky - Flexibilní, barevné a velmi odolné proti vodě a povětrnostním vlivům. Užitečný pomocník například pro hotely, volnočasové areály a sportoviště.



Dřevěné klíčenky - Ekologické, stylové, přírodní. Ideální pro firmy a zákazníky zamřené na udržitelnost a ekologii.



Klíčenky různých tvarů - Jedny z nejpraktičtějších, vyráběné v různých tvarech, například jako svítilny, metry, reflexní odrazky, otvíráky, USB disky, karabiny, držáky na žetony do nákupních košíků a další užitečné předměty.