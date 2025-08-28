Magazín

Praha otevře bránu do budoucnosti. Digitální galerie promění Staroměstskou tržnici

V samém srdci historické Prahy se chystá kulturní revoluce. Staroměstská tržnice, architektonický klenot z roku 1896, se po letech nečinnosti znovu otevírá veřejnosti. Tentokrát však jako zcela nový typ galerie.
Od října 2025 v ní vznikne Signal Space - první stálá galerie digitálního a imerzivního umění v České republice, a to pod taktovkou známého Signal Festivalu.
Signal Space nabídne návštěvníkům celoroční program s expozicemi, které kombinují nejmodernější technologie s uměleckým projevem.
Těšit se můžete na velkoformátové projekce, interaktivní instalace i dvě naprosté novinky na české scéně - Immersive Space (projekce na stěny i podlahu) a zrcadlový Infinity Room, kde se obraz ztrácí v nekonečném prostoru. Zobrazit 21 fotografií
Foto: Signal Space
Nikola Bernard Nikola Bernard
včera
Projekt přinese to, co známe z galerií v Berlíně, New Yorku nebo Soulu - ale s unikátním pražským twistem. Díky proměně Staroměstské tržnice vznikne prostor, kde se setká minulost s budoucností a tradice s inovací.

Místo pro umění i zábavu

Galerie bude rozdělena do osmi tematických místností, kurátorské platformy CzechBox, zóny pro děti Signal Playground a odpočinkového prostoru pro návštěvníky. Výstavní program se bude dvakrát ročně obměňovat a bude doplněn o diskuse, workshopy a vzdělávací programy.

CzechBox nabídne pohled na současnou českou digitální tvorbu - od známých jmen až po nové talenty. Jako první se zde představí Petr Pufler alias Světlonoš, který propojuje přírodní materiály se světelnými efekty do působivých instalací.

Dětem pak bude věnován interaktivní Signal Playground, kde si hravou formou osvojí vztah k novým médiím a technologiím. 

Respekt k památce i inovaci

Celý projekt probíhá s ohledem na historickou hodnotu Staroměstské tržnice. Úpravy jsou dočasné a reverzibilní, aby bylo možné v budoucnu navázat na celkovou rekonstrukci budovy. "Galerie oživí prostor, který by jinak zůstal dlouho nevyužitý," říká radní Adam Zábranský o oživení památky, která má obrovský potenciál.

"Signal Festival je každý rok intenzivní čtyřdenní událostí. Signal Space naopak nabízí klidnější, hloubavější zážitek. Je to místo pro soustředěné vnímání, objevování a inspiraci," doplňuje Martin Pošta, zakladatel Signal Festivalu i nové galerie.

Signal Space přináší do Prahy světový formát galerie, který tu dosud chyběl. Spojuje digitální inovace s uměním, historii s budoucností a mění způsob, jakým se díváme na umění. Jak říká Jiří Pospíšil, náměstek primátora pro kulturu: "Tento projekt obohatí kulturní nabídku města a osloví široké publikum napříč generacemi." Vznik galerie je umožněn díky kombinaci vlastních zdrojů Signal Festivalu a podpory soukromých investorů. 

