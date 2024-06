Miloš Forman může přijít o "své" náměstí. Přes odpor Prahy 1 a občanů hrozí zastavění

Pražští zastupitelé souhlasí se změnou územního plánu, která by umožnila výstavbu na náměstí Miloše Formana v Praze 1. Záměr pořízení změny schválili na čtvrtečním jednání.

O změnu požádali majitelé hotelu Intercontinental. Záměr stavby na náměstí sousedícím s hotelem kritizuje radnice Prahy 1 a někteří místní obyvatelé, investor již v minulosti kvůli nesouladu s územním plánem neuspěl s žádostí o územní rozhodnutí.

Hotel a jeho okolí vlastní přes fond R2G podnikatelé Oldřich Šlemr, Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Získali jej v roce 2019, následně představili projekt rekonstrukce hotelu a úprav jeho okolí, který počítal se zlepšením průchodnosti směrem k Vltavě, vybudováním veřejných prostranství a novostavbami komerčních ploch včetně budovy na sousedním náměstí, tehdy nazývané Brandstore.

Náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN) řekl, že návrh předložený investory je kvalitní. "Investoři nejsou typičtí developeři, prokázali obrovskou empatii k Intercontinentalu. V tuto chvíli budeme hlasovat o začátku procesu, který má prověřit rozsah projektu," uvedl.

Záměru se zastal mimo jiné i zastupitel Jan Wolf (KDU-ČSL), který nechal promítnout historické fotografie, z nichž bylo vidět, že až do roku 1963 na konci Pařížské ulice náměstí či proluka nebyly.

"Je to náměstí, ne proluka"

Proti plánu se naopak postavili někteří koaliční i opoziční zastupitelé. Podle koaliční zastupitelky Gabriely Lněničkové (Piráti) by měl magistrát respektovat postoj Prahy 1, která zástavbu odmítá.

Obdobný názor měla senátorka a zastupitelka Hana Kordová Marvanová (bez partaje). "Měla jsem za to, že je naše stanovisko jasné a věc je pro jednou daná. Já vůbec nechápu, že po tak významné osobnosti pojmenujeme náměstí a za pár let si to rozmyslíme," řekla. Minulé vedení města se postavilo proti výstavbě.

Podle opozičního zastupitele Pavla Zelenky (Praha sobě) má nejprve vzniknout strategie, nikoliv nejdřív změnit územní plán a poté zjišťovat, co by na náměstí mohlo být. Zároveň se ohradil proti nazývání náměstí prolukou, jak je tomu prý v některých magistrátních dokumentech. "Je to náměstí, a ne proluka," zdůraznil. Poté navrhl přejmenovat náměstí na Proluku k zastavění Miloše Formana.

Rekonstrukci zachovávající původní podobu hotelu ze 70. let minulého století již majitelé zahájili, stejně jako další úpravy v okolí stavby. S novostavbou s obchody, kterou plánovali na upraveném náměstí Miloše Formana, však narazili.

Proti stavbě se zdvihl odpor některých místních obyvatel, k níž se v minulém volebním období připojily Praha 1 a magistrát. Nepravomocné rozhodnutí ke stavbě následně na základě odvolání zrušilo ministerstvo pro místní rozvoj, které odmítlo stanovisko o souladu záměru s územním plánem.