Aktivita klíšťat zůstává vysoká. Máme návod, co dělat, když se přisaje

Aktivita klíšťat je celý květen vysoká. Aktuální počasí v Česku jim navíc nahrává, což přináší zvýšené riziko přenosu nemocí, jako jsou klíšťová encefalitida a lymská borelióza. Meteorologové a hygienici varují před zvýšeným výskytem klíšťat, zejména v oblastech s teplejším a vlhkým počasím.

V nadcházejících týdnech bude hrát počasí klíšťatům do karet. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMU), který u nás aktivitu klíšťat dlouhodobě monitoruje, je jejich výskyt na vysokém stupni téměř na celém našem území. Na místě je opatrnost, radí meteorologové.

Aktivitu klíšťat totiž ovlivňuje počasí. Svědčí jim teplé a vlhké prostředí, nejhůře se vypořádávají se suchem. "Při krátkých a mírných zimách je nutné počítat s brzkou klíštěcí aktivitou. Největší výskyt klíšťat je pozorován v období od března do června, s hlavním vrcholem v květnu, druhý vrchol přichází na podzim a trvá do příchodu prvních mrazů," informovali meteorologové.

Nakažená klíšťata mohou být kdekoli

Dbát opatrnosti je přitom třeba všude. S infikovaným klíštětem se můžete setkat prakticky kdekoli, třeba v městských parcích nebo v zahradách. Změna klimatu umožňuje klíšťatům přežívat i ve vyšších nadmořských výškách. Lidé by se měli vyhnout procházkám v listnatých a smíšených lesích a ve vyšší trávě. "Nepodceňujte prohlídku těla po návratu zvenku. Určitě nečekejte až na chvíli, kdy vás nebo vaše domácí mazlíčky začne něco svědit," doplnili meteorologové. Rizikem jsou právě i klíšťata, která mohou domů přinést psi nebo kočky. Přípravky proti parazitům, například obojky, často způsobí, že po nich klíšťata pouze lezou a je riziko, že se dostanou na lidského hostitele.

Jak vytáhnout klíště?

Pojďme se teď podívat na to, jaký je základní postup pro vytažení klíštěte. Nejdříve si připravte vše, co budete potřebovat, tj. dezinfekční prostředek a pinzetu či kleštičky na klíšťata. Ke znehybnění, event. usmrcení klíštěte, můžete použít speciální gel. Pro jistotu můžete použít také gumové rukavice, zvláště pokud máte záděry nebo jiná drobná poranění na kůži rukou.

Místo přisátí klíštěte vydezinfikujte.

Následně klíště uchopte pinzetou těsně u hlavičky, co nejblíže ke kůži.

Opatrně klíštětem pohybujte viklavými pohyby a zároveň lehce táhněte.

Po odstranění klíštěte místo přisátí opět důkladně vydezinfikujte. Vydezinfikujte také pinzetu a důkladně si umyjte ruce.

Vytažené klíště bezpečně zlikvidujte, doporučuje se např. zabalení do papírového kapesníčku a spláchnutí do WC nebo spálení. Po vytažení klíštěte je také důležité ranku dále sledovat, zda se neobjeví zarudnutí, resp. červený flek s bílým terčíkem uprostřed, který značí nákazu lymskou boreliózou. Je běžné, že místo po vytažení klíštěte nějakou dobu svědí. Také pokud se během několika dnů či týdnů poté, co jste měli klíště, objeví chřipkové příznaky (horečka, bolesti hlavy, kloubů), je vhodné poradit se s lékařem.

Z hlediska délky přisátí je rizikovější virus klíšťové encefalitidy. Virus totiž přežívá ve slinných žlázách klíštěte, a proto na rozdíl od lymské boreliózy k přenosu stačí pouze krátká doba sání. Borélie vyvolávající lymskou boreliózu se vyplavují do organismu asi po 24 hodinách po přisátí. Čím dříve klíště odstraníte, tím menší je riziko jakékoliv nákazy.

Nemocných přibývá

Případů boreliózy je letos na jaře nejvíce od roku 2024. Do konce dubna jich lékaři zaznamenali 547, loni jich bylo 505. Vyplývá to z dat zveřejněných Státním zdravotním ústavem (SZÚ). Podle odborníků souvisí stoupající počet nákaz od klíštěte s oteplováním, které hmyzu umožňuje žít i ve vyšších nadmořských výškách a díky vyšším teplotám přežívat větší část roku.

Česko patří v Evropě k zemím, kde se klíšťovou encefalitidou každoročně nakazí nejvíc lidí. Více nemocných hlásí jen pobaltské státy. Proti klíšťové encefalitidě se lidé mohou chránit očkováním, z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno lidem nad 50 let. Proti častější borelióze by očkování mohlo být dostupné v příštích letech, vakcína je ve třetí fázi testování.