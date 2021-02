Pozor na falešnou Vondráčkovou. Podvodné profily celebrit lákají z lidí peníze

Fotbalisté Liberce získali z druholigové Vlašimi na půlroční hostování s opcí dvacetiletého útočníka Adama Diamého. Senegalský rodák, který má i francouzské občanství, prošel akademií Evianu stejně jako slávista Abdallah Sima. V létě 2019 přišel do Vlašimi, za niž v 19 zápasech druhé nejvyšší soutěže vstřelil dvě branky. Do severočeského týmu se navíc vrátil záložník David Cancola.

Do Teplic, kde už působil na podzim, zase zamířil záložník Jan Fortelný. Fotbalista pražské Sparty bude na severu Čech hostovat do konce aktuální sezony. "Od Honzy si slibuji to, co nám přinesl už během podzimního hostování. Věřím, že jeho fotbalovost a pohyb ve středu pole nám pomůže," řekl trenér Severočechů Radim Kučera, jehož svěřenci jsou na 14. místě. V Teplicích zároveň po vzájemné dohodě skončil Jan Hošek. Jednatřicetiletý stoper odehrál v této ligové sezoně za "Skláře" tři zápasy.