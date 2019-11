Vznášející se přechod má zabránit smrtelným nehodám, řidiče nutí zastavit

S originálním nápadem na prevenci dopravních nehod přišli thajští dobrovolníci. Na silnici v okolí školy namalovali 3D přechod, který opticky klame řidiče a přiměje je k pomalejší jízdě. Během posledních čtyř let se na silnicích v Thajsku stalo víc než deset tisíc dopravních nehod, při kterých zemřelo 900 lidí.

Unikátní přechod z dálky vypadá, jako by děti přecházely po bílých prknech, která se vznáší nad silnicí. Když ale řidič přijede k přechodu o něco blíž, zjistí, že jeho mozek oklamala optická iluze.

Děti i přechod jsou na silnici nakreslené tak, aby ze vzdálenosti několika metrů vytvářely iluzi a přiměly řidiče k pomalejší jízdě.

První 3D přechod nakreslili dobrovolníci a studenti na předměstí u školy v Bangkoku. Dnes je jich celkem šest a nejspíš přibudou i další. Nápad dobrovolníků se zalíbil vládě a národní bance, která celý projekt financuje.

A chválou nešetří ani rodiče školáků. "Nemohu z toho spustit oči, vypadá to, jako by ty děti levitovaly nad silnicí," citovala 42letého otce agentura Reuters. "Myslím, že se to líbí i dětem, protože mají pocit, jako by se procházely ve vzduchu," dodal muž.

V Thajsku došlo za poslední čtyři roky k 10 672 dopravním nehodám, při kterých zemřelo 900 lidí. Dobrovolníci i vláda doufají, že 3D přechody sníží počet úmrtí a zvýší ohleduplnost řidičů na silnicích.

