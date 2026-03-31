Protipovodňovou ochranu Čína podcenila. O následcích takového rozhodnutí se přesvědčila v roce 1931 tím nejhorším možným způsobem. Povodeň, která v létě toho roku přišla, stála životy desítky tisíc lidí. Dlouhodobé následky, jako například hladomor a šíření nemocí, ale nakonec způsobily velké množství dalších úmrtí.
Čínské povodně by zaplavily celou Anglii
K jedné z nejhorších katastrof v dějinách lidstva došlo roku 1931 v Číně. Rozvodněné řeky Chuaj a Žlutá řeka tehdy pohltily plochu o velikosti Anglie a poloviny Skotska. Následky byly devastující – živelná pohroma nespustila jen okamžitou zkázu, ale i děsivý řetězec dalších tragédií.
Protipovodňovou ochranu Číňané podcenili
Povodně byly dílem přírody, ale jejich dopad umocnilo lidské selhání. Čína tehdy neměla funkční systém ochrany. Nějakou dobu sice příkopy a hráze skutečně vznikaly, na financování dalších zábran ale nakonec ve státním rozpočtu nezbývaly peníze. Stávající ochranné prvky navíc chátraly, protože do jejich údržby úřady neinvestovaly. Osudový koktejl namíchala i příroda: po nezvykle mrazivé zimě plné sněhu přišla prudká jarní obleva, po které v létě dorazilo několik ničivých cyklonů během jediného měsíce.
Miliony lidí skončily bez domova
V první vlně se utopilo neuvěřitelných 150 tisíc lidí. Pro přeživší se život změnil v boj o holou existenci. Miliony uprchlíků musely opustit vše a začít od nuly. Voda v mnoha oblastech opadla až koncem podzimu, což farmářům znemožnilo zasít obilí. Hlad na sebe nenechal dlouho čekat.
Smrtící koktejl hladu a nemocí
Uprchlíci živořili v provizorních táborech, kde hygiena neexistovala. Mezi podvyživenými lidmi se bleskově začala šířit cholera, tyfus a spalničky. Krizi prohloubil i ekonomický kolaps – zatímco cena práce a majetku padla na dno, ceny potravin vystřelily do astronomických výšin, které si nikdo nemohl dovolit.
Hyenismus a obchod s chudobou
I v časech nejhlubšího zmaru se našli tací, kteří na utrpení profitovali. Spekulanti skupovali od zoufalých rodin majetek za zlomek ceny, aby jim ho po krizi prodávali zpět s obrovským ziskem. Tento bezohledný „obchod s chudobou“ jen dál rozevíral nůžky sociální nerovnosti a uvrhl miliony lidí do doživotních dluhů.
Od zoufalých činů k megastavbám
Lekce z roku 1931 byla krutá, ale politická rozhodnutí dál šokovala. V roce 1937 nechala čínská vláda záměrně vyhodit do povětří hráze na Žluté řece, aby zastavila japonská vojska – za cenu 900 tisíc vlastních obětí. Moderní éra pak přinesla projekt Tři soutěsky (dokončený v roce 2012) na řece Jang-c’-ťiang. Ačkoliv má zemi chránit, kritici varují: případná havárie tohoto kolosu by způsobila katastrofu, jakou lidstvo dosud nezažilo.
Čína nejspíš nepřiznala skutečný počet obětí
Zatímco čínská vláda oficiálně přiznala pouze oněch prvních 150 tisíc obětí spolu s následky pro dalších přibližně 38 milionů lidí, západní odhady vypadají odlišně. Pokud by se k obětem přičetli také lidé, kteří zemřeli v důsledku hladomoru a epidemických nemocí, pohyboval by se jejich počet okolo čtyř milionů. Negativní dopad na život podle těchto odhadů pocítilo 52 milionů osob.
