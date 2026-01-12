Potřebujete si zlepšit náladu? Vědci zjistili, co vám pomůže víc než sport, hudba a možná i sex

Špatný den, pokles energie nebo pocit, že vás nic netěší. V takových chvílích většina lidí sáhne po osvědčených "mood boosterech" - třeba si pustí oblíbenou hudbu nebo si zasportuje. Podle nové italské studie ale existuje překvapivě jednoduchý způsob, jak vyvolat silné pozitivní emoce. A vědci tvrdí, že může fungovat lépe než to, co obvykle pro zlepšení nálady děláte.
Výzkum provedli odborníci z Behavioral and Brain Lab při Univerzitě IULM v Miláně, jejichž cílem bylo zjistit, jak jedna celkem běžná aktivita ovlivňuje naši náladu, emoce a paměť.
Do studie se zapojilo 40 účastníků ve věku 25 až 55 let. Vědci u nich měřili fyzické i neurologické reakce v několika situacích: při poslechu oblíbené hudby, sledování sportovního utkání a při jedné zcela běžné každodenní činnosti.
Pomocí technologií podobných těm, které se využívají u detektoru lži, analyzovali mimiku obličeje, emoční aktivaci mozku, změny srdečního tepu a pocení.
Výsledek překvapil samotné výzkumníky
Překvapením bylo, když hlavní testovaná aktivita byla stejně silným, a často dokonce silnějším zdrojem pozitivních emocí, než hudba nebo sport. Vynikala zejména v tom, že dokázala aktivovat takzvané kognitivní paměťové procesy – tedy schopnost vybavovat si příjemné zážitky a pocity. A výzkumníci si všimli i výrazné změny mimiky.
„Výsledky ukazují, že právě tehdy jsme emočně nejaktivnější. Skutečný akt ochutnávání a vychutnávání stimuluje ty nejpozitivnější vzpomínky a emoce,“ uvedl Vincenzo Russo, profesor spotřebitelské psychologie a neuromarketingu na univerzitě IULM a zakladatel a koordinátor Neuromarketing Behavior & Brain Lab.
A o čem je tedy řeč? Přece o jídle.
Konkrétně o jednom z nejběžnějších a nejoblíbenějších pokrmů na světě – těstovinách. Právě při jejich konzumaci se lidem prokazatelně zlepšila nálada. Důvod není jen psychologický, ale i biologický. Těstoviny jsou bohaté na sacharidy, které podporují tvorbu serotoninu, neurotransmiteru spojeného s pocitem štěstí a pohody. A obsahují také vitamíny skupiny B, jež přispívají ke snížení stresu a psychické zátěže.
Emoce, vzpomínky a společné chvíle
Účastníci studie odpovídali také na otázku, kdy si těstoviny nejčastěji dopřávají. Nejčastěji zmiňovali rodinná setkání, chvíle s přáteli nebo okamžiky, kdy se cítí šťastní. Na otázku, jak silný pocit štěstí jim konzumace těstovin přináší, 76 procent respondentů odpovědělo „velmi“. Zajímavé je, že pouze 40 procent dotázaných označilo těstoviny za typické „komfortní jídlo“. Podle vědců to může souviset s tím, jak běžnou součástí jídelníčku jsou například v Itálii, kde 99 procent obyvatel jí těstoviny v průměru pětkrát týdně.
Studie zatím neprošla odborným recenzním řízením ani nebyla publikována ve vědeckém časopise. A navíc ji odborníci provedli na objednávku organizace Unione Italiana Food, která zastupuje italské výrobce těstovin.
„Vždy jsme věděli, že dobrý talíř těstovin dělá lidi šťastnými, ale nevěděli jsme proč a do jaké míry. Nyní přichází oficiální potvrzení z výzkumu, který jsme zadali univerzitě IULM,“ uvedl Riccardo Felicetti, prezident sekce výrobců těstovin této organizace.
Přesto výzkum nabízí zajímavý pohled na to, jak obyčejné každodenní jídlo může ovlivňovat naši psychiku. A možná i důvod, proč někdy stačí úplně jednoduché řešení, aby se svět zdál o něco příjemnější.
Zdroje: Food and Wine, Delish, Zeppolis, Instagram
