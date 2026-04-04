Potápěči nevěřili vlastním očím. Z hlubin jezera vytáhli náklad, který dva tisíce let nikdo nespatřil

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Nečekaný objev na dně švýcarského jezera Neuchâtel přepisuje představy o římském obchodování. Nalezený vrak lodi plný dokonale zachovaných artefaktů fascinuje archeology i milovníky historie.

EXCLUSIVE: Perfectly persevered treasure from 2,000-year old shipwreck found by divers
Starověká loď na dně jezera nepředstavuje jen archeologický nález - působí i jako časová kapsle, která znovu otevírá příběh lidské vynalézavosti, odvahy a touhy.Foto: Profimedia
Na první pohled klidné vody jezera vydaly své tajemství, které čekalo na odhalení dlouhá dvě tisíciletí. Potápěči na dně objevili trosky římské obchodní lodi, jež se potopila někdy mezi lety 20 až 50 našeho letopočtu.

A to, co na první pohled nepůsobí jako klasický „poklad“, má pro historiky hodnotu srovnatelnou s legendárními truhlami zlata.

Uvnitř vraku se nacházela pestrá sbírka artefaktů: meče typu gladius, amfory s olivovým olejem, keramika i nástroje, přičemž vše bylo zachováno v mimořádně dobrém stavu — natolik, že by si podle nadsázky potápěči mohli otevřít „starověký e-shop“.

Rozsah nálezu překvapil i samotné odborníky. „Bohatství a rozmanitost této sbírky předmětů ve vynikajícím stavu zachování činí tento objev výjimečným,“ uvedli archeologové.

Logistika, která předběhla dobu

Jedním z největších překvapení nebyly jen samotné předměty, ale jejich uspořádání. Žádný chaos ani stopy po panice. Artefakty ležely pečlivě pohromadě, jako by loď sloužila jako dokonale organizovaný sklad.

Několik stovek nádob ze středního Švýcarska, španělské amfory na olej, kola vozů i nástroje naznačují, že římská logistika fungovala s obdivuhodnou přesností. A přítomnost dvou mečů gladius připomíná, že obchodování tehdy nebylo zdaleka bez rizika.

Cesta do muzea i minulosti

Nalezené artefakty nyní čeká náročná konzervace a následně budou vystaveny v muzeu Laténium v Hauterive, kde si je bude moci prohlédnout i veřejnost.

Archeologové věří, že tento jedinečný objev přinese nové poznatky o obchodních trasách, výrobě zboží i každodenním životě lidí, kteří kdysi brázdili vody evropských jezer. A díky tomu možná lépe pochopíme svět, který byl překvapivě blízký tomu našemu.

Starověká loď na dně jezera tak nepředstavuje jen archeologický nález - působí i jako časová kapsle, která znovu otevírá příběh lidské vynalézavosti, odvahy a touhy.

VIDEO: Kámen skrýval to, co NASA popisuje jako opravdový poklad

Kámen, který vesmírný rover svým téměř tunovým tělem mimoděk rozdrtil, skrýval to, co NASA popisuje jako opravdový poklad. | Video: Tereza Šolcová

Zdroj: Profimedia, Diver Net

Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte

Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.

Živnost „influencer" české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.
Živnost „influencer“ české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.
Živnost „influencer“ české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.

Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají

Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.

