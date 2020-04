Potáhne se to s námi, budeme za podvodníky, říká studentka tance o rušení maturit

Jak se studenti posledních ročníků středních škol perou s tím, že se učí na maturitu, která možná nebude, a zruší se i praktické zkoušky? „Zajímalo by mě, jestli nám škola odpustí i praktickou část, nemáme žádné informace,“ říká Adéla, která studuje současný tanec. Maturanti si myslí, že jim bude zkušenost se zkouškou chybět.

Veronika a Adéla studují pražskou konzervatoř Duncan Centre. Jedná se o jedinou konzervatoř pro současný tanec v Česku a je výrazně zaměřená na autorskou tvorbu. Proto by i významnou částí jejich maturity měla být autorská choreografie, nehledě na průměr z teoretických předmětů.

"Pro nás bohužel bude problém, když se maturity nebudou konat. Ještě předtím, než jsme odcházely ze školy, jsme si myslely, že na dokončení choreografií máme měsíc. Teď nemáme možnost na nich pracovat a zrušilo se nám i představení. Pokud se školy znovu do konce roku otevřou, budeme mít na dokončení dva týdny, což není podle našich představ," říká Veronika.

Studenti Duncan Centra si ani nejsou jistí, zda by jim škola maturitu bez závěrečné choreografie udělila, proto se alespoň v rámci možností připravují. "Máme teď čas si maturitní práci představovat v hlavě, ale času v tanečním sále se to nevyrovná," říká Adéla. Domnívá se, že by je vyučující případně mohli oznámkovat pouze z procesu tvorby. "Ale myslím, že by to bylo moc subjektivní," dodává.

Zdá se, že nejméně problematické je navrhované řešení pro všeobecná gymnázia, kde maturita bývá pouze teoretická. Natálie, která studuje osmileté gymnázium, říká, že její maturitní vysvědčení by dopadlo dobře, protože má z minulých let hezké známky. "Chtěla bych ale, aby maturita byla, abych si vyzkoušela, co taková zkouška obnáší, a při zkouškách na vysoké škole bych věděla, do čeho jdu," přeje si. "Zjistila bych alespoň, jak na tom jsem psychicky."

Umělci si myslí, že jim školy maturity neodpustí

Z pětice maturantek, které oslovil on-line deník Aktuálně.cz, si současnou situaci nejvíc užívá Eliška, která studuje grafický design. "Mám otočený biorytmus, takže jsem teď daleko produktivnější. Nemám žádný rozvrh, pouze deadliny, kdy musím odevzdávat práce, takže nechávám své kreativitě naprosto volný průběh. Pokud ve čtyři odpoledne usnu, probudím se v devět večer a mám zrovna múzu nebo hodně energie, bez problému pracuji celou noc a udělám kupu práce," popisuje nadšeně.

I pro ni jako pro grafičku je však praktická maturita podstatná, práce z domova pro ni ale není takovým problémem jako pro tanečníky. "Zatím nevíme, jestli se praktická část maturity bude konat, ale myslím, že ji našemu oboru neodpustí. Zadání známe a všichni na tom pracujeme. Hodně z nás si zvolilo takové zadání, aby souznělo s tvorbou, které se věnujeme ve volném čase. Takže já praktickou část maturity udělám, i kdyby se nekonala," tvrdí studentka, která se chystá na Vyšší odbornou školu grafickou. Příští rok chce znovu zkoušet přijímačky na UMPRUM.

Podle Elišky jsou lepší i konzultace na dálku, protože zpětnou vazbu z e-mailu nebo Skypu má zaznamenanou a může se k ní vracet. "Nechci říkat, že je školství takto lepší a že to funguje pro každého, ale já jsem za posledních pár týdnů udělala daleko větší kus práce než za poslední čtyři roky," říká.

U tanečníků výuka probíhá podle standardního rozvrhu přes videoplatformu Zoom. "Tančíme doma na malém prostoru a učitelé zase u sebe doma. Ale všichni na to nemáme dost místa, většinou posilujeme," popisuje Veronika. "S jedním učitelem ale celou hodinu skáčeme, i když jsme mu říkali, že jestli skočíme, rozpadne se nám barák," směje se.

O maturitu by přišla nerada. "Bylo by mi to líto, protože je to první větší zkouška v životě. Na vysokých školách toho po nás budou chtít mnohem víc a maturita je způsob, jak se na další zkoušky psychicky připravit," říká Veronika, která již ve studiu tance nechce pokračovat a hlásí se na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. "Navíc nás všichni budou brát jako podvodníky a ulejváky, že jsme nemuseli maturovat. Potáhne se to s námi celý život," myslí si.

Domácí příprava není výhodou

Vládou navrhované zprůměrování dosavadních známek namísto závěrečné zkoušky není problematické jen pro umělecké školy. "Co se týče ústních, všichni mají dostatek času, jak na vypracování otázek, tak na učení. To je obrovská výhoda," říká Jana, která studuje ekonomické lyceum. "Ale praktická část se u nás skládá z účetnictví, příkladů i zpracovávání obchodních dopisů. Účetnictví je v počítačovém programu, který se nedá nikde stáhnout, bohužel, ani na flashku," stěžuje si.

"Do učení se mi ani moc nechce, protože mám z toho všeho divnou náladu. Známí jsou v karanténě, babička nikam nemůže. Občas jí s něčím pomohu, ale mám z toho všeho strach, je to náročné na psychiku. Maminka má dost starostí kvůli penězům, máme dost malý byt a je nás pět," popisuje svou situaci. "Bohužel nejde zajistit ani doučování a přípravné kurzy na vysokou, které jsem si platila, protože bych se to nezvládla naučit sama doma. Zkoušela jsem různá videa, ale asi potřebuji hodně individuální přístup," říká maturantka, která se chce hlásit na Vysokou školu ekonomickou a Českou zemědělskou univerzitu.

Přes nejistotu ale všech pět maturantek říká, že se na zkoušky připravují, jako by se měly konat. "U učení strávím několik hodin denně. Někdo může říct, že domácí příprava na maturitu je pro nás výhoda, ale v některých věcech je to spíše přítěž, například při shánění literárních děl. Knihovny jsou zavřené a některé knihy se nedají sehnat ani na internetu, tak musíme obvolávat známé, jestli tu knihu náhodou nemají doma, a to nám mnohdy zabere více času než přečtení samotné knihy," popisuje gymnazistka Natálie. "Ale kdo je připraven, není překvapen," dodává.