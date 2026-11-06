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Postel na skále, toaleta nad propastí. Hotel v Peru nabízí nocleh pro odvážné

ČTK,Redakce Magazín
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Nečekejte recepci s uvítacím drinkem, ale připravte se na čtyři sta metrů šplhání po ocelových kramlích. V posvátném údolí Inků pod peruánským Machu Picchu visí na kolmé skále tři průhledné kapsle z leteckého hliníku. Hotel Skylodge nabízí večeři s výhledem na Mléčnou dráhu i toaletu s průhledným dnem nad prázdnotou. Ranní check-out zvládnete jedině na kladce po ocelovém laně.

Holidaying in a pod
Do zvláštního hotelu pojmenovaného Sky Lodge se lze dostat pouze s průvodcem, neboť cesta vede přes skalní římsy, železné skoby, žebříky a visuté mosty až do místa ve výšce 365 metrů nad řekou.Foto: Profimedia – ED/JWL/CAMERAPRESS / Camerapress / Profimedia
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K většině hotelů na světě vedou silnice, k některým alespoň pevné cesty, tady je však třeba překonat závrať a spoléhat na pukliny ve skalách a jistící lano. Poblíž nejnavštěvovanější peruánské památky Machu Picchu je ke kolmé andské stěně přilepeno několik kabin, které odvážným a nejen finančně zajištěným turistům nabízí pohledy do údolí incké řeky Urubamby. Hotel připomínající luxusní horolezecký bivak je jednou z atrakcí, které v posledních letech vznikly v této turisticky velmi vytížené oblasti.

„Řeku Urubamba vnímali Inkové jako pozemské zrcadlo mléčné dráhy a každá živá bytost měla svůj nebeský protějšek někde v té malebné galaxii,“ popsal v reportáži stanice BBC význam svatého údolí pro domorodé Inky průvodce Efren López.

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Do zvláštního hotelu pojmenovaného Sky Lodge se lze dostat pouze s průvodcem, neboť cesta vede přes skalní římsy, železné skoby, žebříky a visuté mosty až do místa ve výšce 365 metrů nad řekou.

Stejně jako samotné Machu Picchu patří i další atrakce včetně tohoto hotelu k velmi nákladným turistickým zážitkům. Jednodenní pobyt včetně přepravy z 90 minut vzdáleného města Cuzco vyjde na 1640 peruánských solů (přes 10 tisíc korun), zatímco nocleh v levnějších hotelích či penzionech v oblasti vyjde zhruba na pětinu. Lidé si však podle Lópeze pochvalují zvláště noční výhledy na hvězdnou oblohu v místě, kde je neruší okolní světelný smog.

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Peruánské úřady v minulosti v obavách z poškození Machu Picchu, inckého sídla z 15. století situovaného v horách poblíž Urubamby, výrazně omezily počet turistů. V hlavní sezoně tam nyní může zavítat nejvýše 5600 lidí denně, ve vedlejší jen 4500. Letos se pak dočkal zjednodušení rezervační systém, díky čemuž je výrazně jednodušší objednat si s menším předstihem než dříve vstupenku na tuto velmi vytíženou památku.

Neméně adrenalinový je i ranní odchod z hotelu. Žádné schodiště ani pěší sestup hosty nečeká. Po snídani průvodce připne každého návštěvníka k ocelovému lanu a check-out probíhá pomocí soustavy sedmi zipline lan. Cestovatelé tak z hotelu doslova odletí zpátky do údolí. Pro lidi trpcí závratí to není…

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