Na první pohled nenápadný dům ve slovinské krajině skrývá neobvyklé stavební řešení. Jeho stěny vyplňují slaměné balíky, povrchy pokrývá hlína a interiér voní dřevem. Na místě staré usedlosti tak vzniklo moderní bydlení, které ukazuje, že přírodní materiály mají své místo i v současné architektuře.
Když se majitelé rozhodli postavit nový dům, nechtěli zapomenout na místo, kde stála původní usedlost. Tu už se kvůli jejímu stavu nepodařilo zachránit. Zachovaly se ale některé její prvky, například kamenný sklep a tradiční seník. Novostavba proto nevznikla někde stranou, ale navázala na původní polohu domu, jeho orientaci i výhledy do okolí.
Architekti ze slovinského studia STUDIO MIKA se snažili zachovat také vztah domu k vesnici a okolní krajině. „Výchozím bodem projektu bylo samotné místo. Nový dům stojí na půdorysu bývalé usedlosti. Zachovali jsme její přístup, orientaci i výhledy ke kostelu,“ vysvětlují architekti.
Ze slámy a bez kompromisů
Největší zvláštností domu je způsob, jakým vznikly jeho stěny. Dřevěnou konstrukci vyplňují slaměné balíky, které zajišťují izolaci. Na ně navazují hliněné omítky v interiéru a vápenné na vnějších stěnách.
Dřevo najdeme také na podlahách, koupelnu doplňuje tradiční povrchová úprava tadelakt. Pro majitele nešlo jen o ekologické gesto. Chtěli bydlet v domě z přírodních materiálů a architekti museli najít způsob, jak jejich přání skloubit s nároky současného bydlení.
Co je tadelakt
Tadelakt je tradiční marocká povrchová úprava na bázi vápenné omítky. Řemeslníci ji nanášejí v několika vrstvách a následně leští hladkým kamenem, čímž vzniká jemný, lehce lesklý povrch. Díky ošetření mýdlem získává materiál vodoodpudivé vlastnosti, a proto se hodí i do koupelen, sprchových koutů nebo kolem umyvadel. Na rozdíl od běžných obkladů nemá spáry a působí jako souvislá plocha.
Sláma není žádný nový stavební objev. Lidé ji po staletí používali jako dostupný izolační materiál. V podobě slaměných balíků ale nabízí možnost vytvořit dobře izolující obvodové stěny. Vyžaduje ovšem pečlivé provedení a promyšlenou ochranu před vlhkostí. Právě hledání vhodných stavebních detailů patřilo k náročnějším částem projektu. Architekti museli tradiční postupy přizpůsobit současným požadavkům na stavbu i její dlouhou životnost.
Hliněné omítky, dubové podlahy a dřevěné obložení dávají interiéru přirozenou barevnost i příjemnou strukturu. Dům přitom nepůsobí jako rustikální chalupa. Dům si zachovává jednoduchý současný vzhled, jen místo průmyslových materiálů sází na ty, které lidé používali dávno před příchodem moderního stavebnictví.
Jeden prostor, který ukrývá několik místností
Také uvnitř architekti zvolili řešení, které může na první pohled překvapit. Dům nemá klasické členění na řadu samostatných pokojů. Většinu obytné plochy tvoří otevřený prostor, v němž se propojuje kuchyň, společenská část a další zóny pro každodenní život.
Aby interiér nepůsobil jako jedna velká prázdná místnost, umístili architekti do jeho středu velký dřevěný blok. Ten v sobě ukrývá koupelnu, technické zázemí a úložné prostory. Z každé strany přitom slouží trochu jinak.
U vstupu funguje jako šatna, směrem ke kuchyni navazuje na její vybavení a na opačné straně poskytuje úložné místo pro ložnici. Zároveň v sobě ukrývá schodiště do horní části domu. Díky tomuto řešení nemuseli architekti rozdělit dům množstvím příček. Obytný prostor zůstává otevřený, ale jednotlivé části mají jasné využití a obyvatelé nepřicházejí o potřebné soukromí.
Na galerii o rozloze necelých 18 metrů čtverečních vzniklo další místo pro práci nebo přespání hostů. Celý dům tak nabízí téměř 83 metrů čtverečních užitné plochy, z toho 65 metrů připadá na přízemí.
Malý dům, který se otevírá krajině
Velkou roli hrají také okna. Dům se díky nim otevírá do okolní krajiny a přivádí dovnitř dostatek denního světla. Z jedné strany se nabízí výhled směrem k vesnici, z druhé navazuje na zahradu terasa. Interiér nepůsobí uzavřeně, přestože samotná stavba nemá velkou rozlohu.
Zajímavým detailem jsou zaoblené rohy domu. Zjemňují jeho jinak jednoduchý tvar a dávají stavbě měkčí výraz. Architekti chtěli, aby dům nepůsobil tvrdě ani příliš technicky, ale spíš přirozeně zapadl do prostředí, které ho obklopuje.
Hiša Kozjek tak spojuje dvě věci, které se někdy zdánlivě vylučují: tradiční materiály a současný způsob bydlení. Na místě staré usedlosti nevznikla kopie minulosti ani okázalá moderní vila. Majitelé dostali dům, který využívá dávno známé stavební postupy, ale nabízí pohodlí a prostor pro každodenní život.
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