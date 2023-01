Posedlost sociálními sítěmi u teenagerů může narušit vývoj jejich mozku, varují vědci

Granáty pro českou armádu budou vyráběny v areálu státního podniku Vojenského technického ústavu ve Vrběticích na Zlínsku. Společnost Colt CZ Defence Solutions by měla do roku 2027 dodat munici za až 413 milionů korun. Se zakázkou ve středu seznámí vládu ministryně obrany Jana Černochová (ODS), sdělil mluvčí ministerstva Jiří Táborský. O přesunu výroby do vrbětického areálu, ve kterém v roce 2014 vybouchly muniční sklady, informoval server Novinky.cz. Do explozí byly podle tajných služeb zapojeni ruští agenti.

Ministerstvo plánuje doplnit zásoby ručních útočných granátů, které byly do výzbroje armády zavedeny na základě výběrového řízení z roku 2017. V tehdejší zakázce za 200 milionů korun působila někdejší uherskobrodská Česká zbrojovka jako prostředník a dodávala granáty od německé společnosti Rheinmetall Waffe Munition, se kterou spolupracuje.

Ministerstvo vyzdvihuje, že se nyní podařilo výrobu přesunout do Česka. Na českém území se bude podle Táborského vyrábět střepinový granát, který tvoří 95 procent zakázky, české zbrojní firmy se budou na zakázce podílet ze 60 procent.