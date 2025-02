Porodnost prudce klesá i kvůli drahému bydlení. Lékem mají být daňové úlevy a půjčky

Porodnost v Česku za rok 2023 byla nejnižší za 22 let, neúplná data za loňský rok naznačují další výrazný pokles. Mladá generace chce čím dál častěji žít bezdětně. Mezi hlavní důvody patří nedostupné bydlení. Co stojí za vysokými cenami nájmů a nemovitostí? Dočkáme se lepších vyhlídek a pomůže mladým stát?

Podle údajů Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie, žilo v Česku k roku 2020 necelých 80 procent lidí ve vlastním. Velká masa lidí tak tíhu nedostupného bydlení nepocítí, mladá generace se jí však nevyhne.

Krize, mimo jiné, spočívá v rychlém nárůstu cen a ve vkladu převážné části financí do bydlení. Lidem pak nezbývají peníze na další výdaje. "Za posledních deset let vzrostly ceny bydlení až o 60 procent, což není reflektováno s příjmem domácností," řekl v podcastu Bourání ekonom Ondřej Gabaš.

Problematické nájmy a nová výstavba

Generace narozená v 90. letech nyní uvažuje o založení rodiny, pořízení si vlastního domova či přestěhování se do většího bytu. Tyto plány však často zůstanou pouze u nedosažitelných snů. Většina mladých si reálně může dovolit pouze nájemní bydlení. Volba pronájmu a nemožnost koupit si vlastní bydlení však vede k ovlivnění cen nájemních bytů, což dopadá především na nejnižší platovou třídu.

Podle studie think-tanku IDEA Akademie věd ČR za vysoké ceny bydlení z velké části může růst reálných příjmů domácností a levnější financování hypoték. V posledních letech vědci a odborníci zkoumali, zda by ceny nemovitostí mohla snížit rozsáhlá výstavba bytových jednotek. S velkými stavbami však souvisí zdlouhavé stavební řízení.

"Pokud chceme připravit větší území a vystavit tam tisíc bytů, což by tedy v době krize bylo žádoucí, tak to je skutečně na desítky let… Určitě by pomohlo, kdyby povolovací stavební řízení bylo rychlejší," sdělil ekonom s tím, že komplikace přináší i fakt, že máme větší poptávku po bytech než nabídku.

Stabilizace cen i lepší budoucnost

V rámci zmíněné studie spočítali, že bytů by muselo být postaveno až sto tisíc za rok, aby se to projevilo na ceně nemovitostí. "Ceny by se měly stabilizovat a růst mírnějším tempem, aby se snížilo rozpětí cen a nenastala ztráta zisků majitelů," tvrdí Gabaš, který ze zmíněného průzkumu čerpal. "Pokud by však ceny nemovitostí rapidně klesly, tratili by na tom majitelé nemovitostí i stát," dodává.

Studie nabízí několik hypotetických možností dalšího vývoje na trhu nemovitostí v následujících letech. Ze zjištěných údajů je viditelné, že je větší šance, že se ceny nemovitostí sníží.

Přivést dítě do nejistoty? Děkuji, nechci

Nízká porodnost vede k ekonomickému úpadku, populačnímu kolapsu a ztrátě blahobytu. Pro zasaženou generaci je jen pouhá myšlenka na to, že nebude moci svému dítěti dopřát lepší zázemí, skličující. Zasažení rozebírají tuto svízelnou situaci nejen na internetových fórech a snaží se najít východisko. Čím dál častěji nakonec dojdou k rozhodnutí žít bez dětí.

Pokles zájmu o založení rodiny zaznamenal i výzkum brněnské Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy v Praze. Vědci zjistili, že pouze 29 procent bezdětných mladých respondentů uvedlo, že chtějí mít děti. Výzkumníci však přišli s překvapujícím zjištěním - ani vlastní bydlení nezaručuje rozšíření rodiny. Za problematické mladí považují celkové zdražování a sociální vazby.

Podle informací Českého statistického úřadu se počet živě narozených dětí meziročně snížil o 10 procent na 91 tisíc, generace narozených za rok 2023 tak byla nejslabší za posledních 22 let. Dostupné neúplné údaje za rok 2024 předpokládají ještě černější scénář, pouze 82 tisíc narozených dětí.

Bydlení pro život a inspirace Maďarskem

V květnu roku 2024 odstartovali vládní představitelé v rámci reformy Bydlení pro život první kroky ke zvýšení dostupnosti bydlení. Například započala první výstavba takzvaného dostupného nájemního bydlení. Vláda by jako řešení viděla daňové úlevy pro mladé rodiny, dostupnější hypotéky, aktivnější politiku kabinetu. Dále by měla pomoci podpora dostupného bydlení ze Státního fondu podpory investic. Ta má směřovat na stavbu nájemních bytů a lze ji využít na novostavby, stavební úpravy nebo přístavby.

Ministr financí Zbyněk Stanjura v Otázkách Václava Moravce sdělil, že vláda chce ještě v tomto volebním období umožnit, aby penzijní fondy mohly investovat do bydlení. "Penzijní fondy jsou připravené investovat desítky miliard," sdělil Stanjura s tím, že bude nutné změnit zákon. "Ale určitě to změníme v rámci projednávaných zákonů, které už jsou v Poslanecké sněmovně," řekl. Vláda podle ministra také připraví změnu daňového zákona směrem k družstevnímu bydlení. "Aby i družstevní bydlení mělo stejné výhody, jako když si vezmete hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření na bydlení," dodal.

Národní ekonomická rada vlády představila výstup k tématu Dostupné bydlení. Jedná se o 30 navržených střednědobých kroků strukturovaných podle oblasti řešení.

Porodností a nedostupným bydlením se zabývá i opozice. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš, stejně jako nynější kabinet, vidí jasné východisko například ve výhodných půjčkách a podpoře bydlení.

"Budeme mít také speciální program na bydlení pro mladé. V Maďarsku například mají půjčky pro vysokoškolačky, které pak nemusí splácet, když mají více dětí," řekl Babiš ve svém novoročním vzkazu občanům. "Velmi rád bych podporoval obce, aby stavěly byty a mohly nabídnout svým občanům opravdu dostupné bydlení," nechal se slyšet ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka v rozhovoru pro TN.cz.

S nejnovější možnou záchranou přišly také společnosti Flatzone a Dataligence. Podle nich statisíce bytů a domů vlastní příslušníci silné poválečné generace. Ty se tak se zhruba desetiletým odstupem stanou součástí dědického řízení. Podle informací iDnes.cz má jít o 367 tisíc bytů a zhruba půl milionu rodinných domů.