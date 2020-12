Pořiďte si do vašeho domu ta nejkrásnější kamna. Zasloužíte si to!

Domov je tam, kde se cítíme dobře, rádi se tam vracíme, čekají tam na nás bytosti, které máme rádi. Ještě něco by to ale chtělo, aby to byl opravdový domov. Co takhle ta nejkrásnější kamna, která i otřepanou frázi o teple domova promění v realitu?

Vládu nad počasím převzala paní zima, nejvyšší čas vyřešit topení. Kdo by se taky chtěl večer u televize klepat zimou, pořád se balit do deky? Kamna nejsou jen zdroj tepla, ale také vkusný doplněk interiéru Co vás napadne jako první, když se řekne krbová kamna? Samozřejmě teplo. Kamna jsou ale mnohem víc. Stanou se krásným doplňkem interiéru, který se jako mávnutím kouzelného proutku promění v něco krásného a útulného, vyčarují i romantickou atmosféru jako z romantického filmu. Jen si představte, jak před nimi sedíte v křesílku nebo na dece, díváte se na plápolající plamínek, posloucháte jemné praskání dřeva, užíváte si vzájemné blízkosti s vašimi blízkými. Treviso | Foto: Komerční sdělení Jaká kamna si pořídit? Už dávno nemusíte volit mezi klasickými kachláči, jaké známe z chalup, a obyčejnými Petrami, na které mnozí pořád nedají dopustit. Teď je výběr mnohem širší. A designy? Radost pohledět. Krbová kamna , která hřejí hned, jak v nich rozděláte oheň a vytopí místnost, kde jsou nainstalovaná.

, která hřejí hned, jak v nich rozděláte oheň a vytopí místnost, kde jsou nainstalovaná. Krbová kamna s teplovodním výměníkem , která připojíte na ústřední topení a ta pak ohřejí vodu v radiátorech. Když budou mít dostatečný výkon, můžete ji využít i pro ohřev užitkové vody.

, která připojíte na ústřední topení a ta pak ohřejí vodu v radiátorech. Když budou mít dostatečný výkon, můžete ji využít i pro ohřev užitkové vody. Kachlová kamna , která už dávno nepatří jen do pohádkových chaloupek našich babiček, ale i do moderních interiérů.

, která už dávno nepatří jen do pohádkových chaloupek našich babiček, ale i do moderních interiérů. Peletová kamna , do kterých nemusíte štípat dříví a neustále přikládat. Stačí jednou za čas do zásobníku dosypat pelety, kamna budou topit za vás.

, do kterých nemusíte štípat dříví a neustále přikládat. Stačí jednou za čas do zásobníku dosypat pelety, kamna budou topit za vás. Peletová kamna s výměníkem, díky kterým si užijete teplo v celém domě. Připojují se na ústřední topení a ohřívají vodu v radiátorech. Na ovládacím panelu si můžete určit, kolik tepla mají předávat do vody a kolik vzduchu do místnosti. Grande RLU | Foto: Komerční sdělení Co při výběru kamen nepodcenit? Už jste se po krbových kamnech poohlíželi? Tak schválně, podle čeho jste je vybírali? Určitě podle vzhledu, že? Víte ale, že u kamen není nejdůležitější design, ale výkon? Když si totiž pořídíte kamna s nízkým výkonem, budete je nutit topit víc, než zvládnou, což je může nenávratně poškodit. Příliš vysoký výkon zase povede k tomu, že když je roztopíte na potřebnou teplotu, budete je muset přiškrtit přivřením přívodu spalovacího vzduchu. To bude mít za následek nejen nehospodárný provoz, ale i nedokonalé spalování, znečištění skla dvířek a usazování zplodin v kouřovodech. Náš tip: Ušetřete svůj drahocenný čas i peníze díky moderním krbovým kamnům Mnoho lidí od plánu pořídit si krbová kamna odradí pracnost. Pravda, to štípání dřeva je pěkná fuška. Dalším důvodem je prašnost. Obzvlášť v domácnostech, kde žije i alergik nebo astmatik. Naštěstí jde doba kupředu i na poli krbových kamen a vy si můžete pořídit kamna, která šetří vaše záda, ruce, peněženku i čas, zároveň nevíří prach a neznečišťují ovzduší. Řeč je o kamnech na peletky, jejichž obsluha je snadná, údržba nenáročná a náklady na jejich provoz jsou ve srovnání s plynem a elektřinou výhodnější.