Populární seriál Koruna na Netflixu zvyšuje zájem lidí o moderní britskou historii

Populární seriál Koruna (The Crown), jehož třetí série měla v listopadu premiéru na streamovací televizi Netflix, výrazně zvýšil počet lidí, kteří se zajímají o moderní britskou historii. Deník The Times píše, že se ve dnech po zpřístupnění nových dílů několikanásobně zvýšil počet těch, kteří si na Wikipedii prohlíželi hesla věnovaná někdejšímu premiérovi Haroldu Wilsonovi či princezně Margaret.

Ministerský předseda Wilson ztvárněný hercem Jasonem Watkinsem má v nových dílech seriálu, který rekapituluje události z let 1964 až 1977, velký prostor. Od poloviny listopadu bylo jeho heslo na Wikipedii zobrazeno více než 1,8milionkrát, až do premiéry přitom stránku navštívilo maximálně tři tisíce lidí denně.

Heslo o princezně Margaret si 18. listopadu vyhledalo 280 tisíc uživatelů internetu, zatímco v předcházejících týdnech to bylo nanejvýš 20 tisíc lidí denně.

Wikipedii překvapil i zájem lidí o informace o neštěstí ve waleském Aberfanu, kde v roce 1966 při sesuvu haldy důlního odpadu zemřelo 144 lidí, z toho 116 dětí z místní školy. Ačkoli v Británii si tuto tragickou událost stále připomínají, z obecné paměti už téměř vymizela, uvedl The Times. Kvůli seriálu si však heslo dosud vyhledalo přes 2,1 milionu lidí.

Analytici internetové encyklopedie trend potvrzují. Diváci filmů a seriálů si podle nich často vyhledávají dodatečné informace o zobrazovaných reálných postavách či událostech na internetu. Značně zvýšený provoz totiž zaznamenali i u hesel, která se týkají dalších významných postav Koruny, ve třetí sérii třeba někdejšího indického místokrále Lorda Mountbattena či sovětského špiona uvnitř britské MI5 Anthonyho Blunta.

Seriál Koruna měl premiéru v roce 2016 a mladou královnu Alžbětu ve dvou prvních sériích ztvárnila Claire Foyová, která za svůj výkon získala cenu Emmy. Vladařku ve starším věku hraje Olivia Colmanová. Čtvrtá série by měla přijít příští rok a děj by se měl posunout až do éry premiérky Margaret Thatcherové, kterou si zahraje Gillian Andersonová.