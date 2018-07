Zpěvačka Demi Lovato skončila v nemocnici s podezřením na drogové předávkování

Americká zpěvačka a herečka Demi Lovato byla v úterý hospitalizována v losangeleské nemocnici s podezřením na drogové předávkování, informovala britská BBC s odvoláním na americká média. Lovato je údajně závislá na drogách od svých sedmnácti let.

Pětadvacetiletou celebritu nalezli v jejím hollywoodském domě v bezvědomí, přivolaná záchranka ji na místě poskytla první pomoc a následně dopravila do nedaleké nemocnice.

Podle amerických médií je ve stabilizovaném stavu. "Demi je vzhůru a je se svou rodinou, která všem děkuje za podporu. Některé zveřejněné informace jsou nepřesné, ale momentálně si přejí mít soukromí," uvedl mluvčí zpěvačky.

Lovato má podle médií problém se závislostí již několik let. V červnu oznámila pár hodin před konáním koncertu v londýnské O2 aréně na svém Twitteru, že vystoupení ruší. V nedávno vydaném singlu s názvem Sober (Střízlivá) se také přiznala k závislosti na alkoholu.

"Mami, promiň, že už nejsem střízlivá. A tati, prosím, odpusť mi, že jsem vylila pití na podlahu. Omlouvám se, že jsem do toho zase spadla. Slibuji, že si nechám pomoct, nebylo to úmyslně," zpívá v singlu. Zpěvačka tím údajně oslavila šest let střízlivosti. Teď ale musela zrušit turné po Severní Americe.

Fanoušci Lovato se nechali slyšet, že její boj s bipolární afektivní poruchou, bulimií a závislostí, které se promítají i do jejích skladeb, jim často pomáhají s jejich vlastními problémy.

Hvězda od roku 2002

Lovato debutovala rolí v dětském televizním seriálu Barney a přátelé v roce 2002. V roce 2008 se objevila po boku kapely (a zároveň rodiny) Jonas Brothers v seriálu Camp Rock a ve stejném roce také vyšlo její první album Don't Forget. O rok později se objevila v seriálu Sonny ve velkém světě na Disney Channel a vydala druhé album Here We Go Again.

Lovato přiznala, že drogové závislosti propadla v sedmnácti letech, kdy začala užívat kokain. Kvůli vleklým problémům se závislostí musela v roce 2010 přerušit kariéru. Rok nato vyšlo její první "terapeutické album" Unbroken, ve kterém reflektovala své potíže vůbec poprvé.

Následovala alba Demi, Confident a Tell Me You Love Me. Založila také vlastní řadu kosmetiky Devonne by Demi. Kromě toho se objevila v seriálech Útěk z vězení, Chirurgové, Glee nebo Od soumraku do úsvitu. Byla také porotkyní amerického X Factoru.

V dokumentu Simply Complicated vydaném vloni na YouTube přiznala, že za její závislost do velké míry může závislost jejího otce. "Myslím, že jsem v alkoholu a drogách hledala to stejné, co on. Dělalo mu to dobře a dával tomu přednost před rodinou," řekla.

