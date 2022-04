Chlapec běžel přímo pod kola rozjetého auta. Popelář se proměnil ve strážného anděla

Úžasnou duchapřítomnost a pohotovost předvedl popelář v Brazílii. Jako obvykle projížděl méně frekventovanou ulicí, do které ale náhle vběhl chlapec, nevšiml si, že v protisměru jede další auto, Kelvin Jonathan tak v sekundě seskočil z popelářského vozu a strhl chlapce zpět. Kdyby to neudělal, auto by chlapce srazilo. Sledujte i další virální hity posledních dní.

1:26 Popelář se ve vteřině proměnil ve strážného anděla. Bez jeho zásahu by měl chlapec pěkný malér | Video: Reuters, Associated Press, Twitter/Interesting Channel