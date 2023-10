Pomozte se změnou: Způsoby, jak pomoci mazlíčkům bez domova na Světový den zvířat

K Mezinárodnímu dni zvířat přináší firma Mars 3 způsoby, jak pomoct opuštěným domácím mazlíčkům.

Téměř každý druhý Čech má domácího mazlíčka, což naši zemi řadí na první místo evropského žebříčku. Tento počet ještě významně vzrostl v době pandemie. I dnes však existují tisíce opuštěných domácích mazlíčků, kterým bylo odepřeno pohodlí a klid domova. Společnost Mars, která distribuuje oblíbené značky krmiv pro domácí zvířata, jako jsou Pedigree a Whiskas, se dlouhodobě věnuje podpoře opuštěných zvířat bez domova. Zaměřuje se především na pomoc zvířecím útulkům a podporu adopcí - vše v souladu se svým cílem vytvořit lepší svět pro domácí mazlíčky. U příležitosti Světového dne zvířat by se ráda společnost Mars podělila o různé způsoby, jak se každý z nás do této podpory může zapojit.

Pomozte zvířatům bez domova - seznamte se s 3 efektivními způsoby

Nekupujte, adoptujte

Jedním z největších problémů jsou přeplněné útulky a tisíce zvířat bez domova. "O všechna zvířata by mělo být postaráno. Bez ohledu na rasu, pohlaví, věk či barvu si všichni psi a všechny kočky zaslouží domov plný lásky. Když si pořizujete čtyřnohého kamaráda, je dobré se v první řadě zaměřit na adopci. Adopcí nebo záchranou zvířete z útulku nejen významně zvýšíte kvalitu jeho života, ale také pomůžete útulku tím, že vytvoříte místo pro další kočku nebo psa, který čeká na svého nového majitele," říká Jan Sikora, generální ředitel společnosti Mars Česká republika.

Přispějte na pomoc zvířatům bez domova

Organizace neúnavně pracují na pomoci zvířatům, ale i přesto velké množství domácích mazlíčků každoročně končí na ulici. Právě proto útulky potřebují veškerou podporu, můžeme jejich práci pomoci i my, a to svými dary. "Domácí mazlíčky bez domova podporujeme již více než 10 let a v rámci letošního Světového dne zvířat pomáháme tuzemským útulkům 170 000 porcemi krmiva. Koupí jakéhokoli výrobku krmiva pro domácí zvířata z libovolné značky Whiskas, Pedigree, Sheba, Cesar nebo Perfect Fit může kdokoli přispět na tuto iniciativu," doplňuje Jan Sikora.

Dobrovolnictví v útulcích

Útulky a záchranné stanice potřebují pomoc dobrovolníků, aby mohly stále ve stejné míře podporovat zvířata bez domova. I Vy jako dobrovolník můžete pomoci zvířatům například s pohybem, socializací anebo šířením informací, které mohou pomoct podpořit adopční proces. Z dobrovolnictví můžete dokonce udělat rodinný projekt a zapojit i více členů Vaší domácnosti. Také Jan Sikora si dobrovolnické práce váží: "Naši spolupracovníci se aktivně podílejí na podpoře útulků, u příležitosti Světového dne zvířat pořádáme letos v říjnu dobrovolnické akce po celé střední Evropě. V České republice podpoříme celkem 8 útulků za účasti více než 80 spolupracovníků."

Podpora útulků je naším společným úsilím, který vyžaduje empatii a obětavost jednotlivců, komunit, organizací a firem, které mohou něco změnit. Adopcí, dobrovolnictvím, dárcovstvím a prosazováním změn můžete přispět k lepším životním podmínkám zvířat bez domova. Pamatujte, že každý malý čin se počítá a může významně změnit životy těchto úžasných zvířat.

Mars v ČR a střední Evropě

Mars vstoupil na český trh v roce 1992. Od roku 2016 společnost působí na českém trhu prostřednictvím Mars Multisales Central Europe, který propojuje český, slovenský, rumunský a maďarský trh. S více než 400 spolupracovníky společnost v současnosti působí ve třech kategoriích: segment cukrovinek (čokoláda, žvýkačky a cukrovinky), potraviny (omáčky a rýže) a krmivo pro domácí mazlíčky. Kromě toho Mars také provozuje dvě ze svých největších továren v regionu. V Poříčí nad Sázavou v České republice provozuje Mars jednu z největších výrob nečokoládových cukrovinek v celém portfoliu společnosti. V Maďarsku provozuje Mars závod na krmivo pro domácí zvířata v oblasti Csongrád-Bokros.

O MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated se řídí přesvědčením, že svět, který chceme zítra, začíná tím, jak podnikáme dnes. Jako globální rodinný podnik se Mars transformuje, inovuje a vyvíjí, aby měl pozitivní dopad na svět.

V našem rozmanitém a rozšiřujícím se portfoliu kvalitních cukrovinek, potravin a produktů a služeb péče o domácí mazlíčky zaměstnáváme více než 140 000 specializovaných spolupracovníků. S ročním obratem téměř 47 miliard dolarů vyrábíme některé z nejoblíbenějších světových značek včetně Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND NA, M&M's®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® a WHISKAS®. Vytváříme lepší svět pro domácí mazlíčky prostřednictvím naší globální sítě veterinárních nemocnic a diagnostických služeb - včetně AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus a VCA™ - pomocí nejmodernějších technologií k vývoji průlomových programů v oblasti genetického zdravotního screeningu a testování DNA.

Více informací o společnosti Mars naleznete pod tímto odkazem www.mars.com. Sledujte nás na sociálních sítích Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram a na YouTube.