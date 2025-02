Polovina dětí spí málo, trpí sociálním jet lagem. A hrozí jim deprese a obezita

České děti spí méně než osm hodin, polovina z nich neplní doporučení pro svůj věk. Nedostatek dohánějí o víkendech, kdy spí až o 1,5 hodiny déle. Situace se zhoršuje, před deseti lety neplnila doporučení pro délku spánku zhruba třetina školáků. Pomohlo by, kdyby vyučování ve škole začínalo později.

České děti spí méně než by měly. Ve srovnání s rokem 2018 to bylo o 11 minut méně, proti roku 2014 o 20 minut méně. | Foto: Shutterstock

Děti ve věku šest až 12 let by měly podle doporučení spát devět až 12 hodin denně, teenageři ve věku 13 až 17 let ideálně osm až deset hodin.

V Česku se podle Michala Kalmana z Univerzity Palackého zjišťovaly údaje pro studii HBSC. Poslední data o návycích českých dětí jsou z roku 2022, další sběr dat je naplánovaný na příští rok.

Poslední průzkum studie, která začala před více než 30 lety, ukázal poprvé v průměru kratší spánek než doporučené osmihodinové minimum, konkrétně děti v průměru spaly sedm hodin a 55 minut. Proti roku 2018 to bylo o 11 minut méně, proti roku 2014 o 20 minut méně.

Děti dospávají o víkendu

Více než třetina žáků v pátých třídách ZŠ, polovina v sedmých a 55 procent v devátých třídách trpí takzvaným sociálním jet lagem. Odborníci tak po vzoru takzvané pásmové nemoci označují stav, kdy děti dospávají o víkendu nedostatek spánku ze školního týdne. "Spánek by měl být pravidelný bez ohledu na to, zda jdu příští den do školy, nebo ne," uvedl vedoucí výzkumného týmu Kalman.

Tento nesoulad mezi přirozenou potřebou spánku a společenskými normami danými denním rytmem může podle odborníků způsobovat zdravotní i dušení potíže, pokud se čas spánku liší o více než dvě hodiny. K potížím patří depresivní stavy, pocity podrážděnosti a nervozity nebo nadváha a obezita. Vědci rovněž upozorňují na souvislost mezi sociálním jet lagem a zvýšeným užíváním návykových látek.

V průměru hůře spí také děti, které jsou v riziku nadměrného užívání digitálních technologií, zejména před usnutím. Děti, které spí kratší dobu, podle odborníků rovněž častěji vynechávají snídani nebo více pijí energetické nápoje.

Pozdější začátek školy

"Nekvalitní či nedostatečně dlouhý spánek je naopak přímo spjat se širokou škálou problémů, například i zvýšeným rizikem duševních obtíží," uvedla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Mezinárodní data podle odborníků ukazují, že vhodnější pro zdravý spánek dětí je pozdější začátek školního vyučování. V Česku začíná výuka většinou v 8:00, lepší by podle Kalmana bylo zhruba 8:30.

Za deset let se také zdvojnásobil počet teenagerů, kteří chodí spát o půlnoci nebo později. Mezi patnáctiletými je jich více než pětina. "U dětí, které chodí spát velmi pozdě, ukazují naše statistiky trojnásobně až šestinásobně vyšší riziko pravidelného kouření či opakované opilosti," vysvětlil Petr Baďura, datový analytik české části celosvětové studie HBSC.

Výsledky průzkumu mezi českými dětmi ohledně jejich spánku

Věk dětí 11 let 13 let 15 let Druh dne Všední dny Víkendy Všední dny Víkendy Všední dny Víkendy Jdu spát 21:51 23:06 22:32 23:48 23:02 00:11 Vstávám 6:25 8:52 6:24 9:19 6:26 9:28 čas spánku 8 hod 34 min 9 hod 46 min 7 hod 52 min 9 hod 31 min 7 hod 24 min 9 hod 17 min

zdroj: HBSC - studie z roku 2022