Přeskočit na obsah
Benative
11. 12. Dana
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama

Pavel považuje většinu kritizovaných Turkových výroků na sítích za autentické

ČTK

Prezident Petr Pavel příliš nevěří slovům kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí Filipa Turka o půjčování mobilu kamarádům v hospodě. Většinu jeho výroků na sociálních sítích tak považuje za autentické. Prezident to ve čtvrtek řekl při debatě s občany v České Lípě. Zopakoval, že s Turkem je připravený se setkat.

Petr Pavel, prezident, politik, firma KV Final s.r.o
Prezident Petr Pavel.Foto: Petrášek Radek
Reklama

Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých ale autorství popírá. "Já se přiznám, že tomu příběhu o půjčování mobilu neznámými kamarády v hospodě moc nevěřím, takže většinu těch výroků považuji za autentické, a tak si myslím, že jsou naprosto neslučitelné s přístupem a chováním ministra vlády demokratické země," řekl ve čtvrtek v diskusi prezident.

Pavel už dříve označil za málo pravděpodobné, že se Turek stane ministrem. I ve čtvrtek při debatě uvedl, že kontroverzní výroky nejsou jedinou výhradou, kterou vůči němu má. Zmínil i přístup k právu. "K pravidlům, která se týkají (jeho) podnikání, která se týkají placení daní z příjmů, která se týkají staveb a povinnosti mít příslušná povolení. A to nehovořím o rychlosti na dálnicích a jiných věcech," dodal Pavel.

Související

Kontroverze vzbudila také informace, podle nichž před osmi lety Turek vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Čelil rovněž kritice za to, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu "zahajluje do ksichtu".

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) po svém úterním jmenování předal hlavě státu nominace ministrů do vlády ANO, SPD a Motoristů. Turek mezi nimi chyběl ze zdravotních důvodů, pověření vést ministerstvo životního prostředí by měl místo něj dostat předseda Motoristů a pravděpodobný ministr zahraničí Petr Macinka. Pavel jmenuje Babišovu vládu v navrhovaném složení v pondělí.

Reklama
Reklama

Pavel je ale nadále připravený se i poté s Turkem setkat. "Jestli k tomu dojde nebo ne, je na Filipu Turkovi. V okamžiku, kdy se uzdraví a o schůzku požádá, tak já ji určitě neodmítnu," řekl ve čtvrtek prezident. Turek měl ke konzultacím s Pavlem dorazit už toto pondělí jako poslední z kandidátů na ministry. V neděli se ale omluvil, podle předsedy poslanců Motoristů Borise Šťastného leží s vyhřezlou ploténkou v pražské nemocnici a bere silné léky na bolest.

Turek na sociálních sítích zveřejnil video, v němž uvedl, že věří, že prezident pochopí jeho indispozici. "Doufám, že dostanu ještě příležitost, a věřím, že to nebude brzdit vznik vlády," řekl Turek. Zopakoval, že Pavlovi chtěl na schůzce také vysvětlit, co se kolem něj děje, což znovu označil za mediální kauzy, vysvětlit jak vznikají, kdo na nich pracoval a jak dopadly a také to, jaká je "realita a pravda podložitelná normálními fakty a čísly".

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Tyler Robsinson, the man accused of killing Charlie Kirk at Utah Valley University, appears in court in Provo, Utah
Tyler Robsinson, the man accused of killing Charlie Kirk at Utah Valley University, appears in court in Provo, Utah
Tyler Robsinson, the man accused of killing Charlie Kirk at Utah Valley University, appears in court in Provo, Utah

Podezřelý z vraždy amerického aktivisty Kirka poprvé osobně předstoupil před soud

Muž obviněný z vraždy pravicového amerického aktivisty Charlieho Kirka se ve čtvrtek poprvé osobně dostavil k soudu, který řeší tento případ. Píší to agentury Reuters a AP. Podle vyšetřovatelů Tyler Robinson v září zastřelil ránou z pušky Kirka na univerzitě ve státě Utah. Robinsonovi obhájci žádají soud, aby zakázal pořizování videopřenosů a záznamů ze stání.

Zelenskyj
Zelenskyj
Zelenskyj

ŽIVĚO územních ústupcích by se mělo hlasovat, míní Zelenskyj

O územních otázkách by měl rozhodnout ukrajinský lid, buď ve volbách, nebo v referendu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před novináři o možných územních ústupcích. Ty žádá Rusko a podmiňuje tím ukončení bezmála čtyřleté války proti Ukrajině.

Reklama
Ondřej Vetchý propaguje sbírku na drony Nemesis (leden 2024)
Ondřej Vetchý propaguje sbírku na drony Nemesis (leden 2024)
Ondřej Vetchý propaguje sbírku na drony Nemesis (leden 2024)

Vojenská policie jde po firmě, která dodává Ukrajincům drony. Vetchý už se vyjádřil

Vojenská policie si ve čtvrtek posvítila na firmu FPV Space dodávající drony Skupině D. Ta už delší dobu vybírá peníze na bezpilotní prostředky určené pro ukrajinskou armádu. Vyšetřovatelé obstavili spolku, jehož čestným předsedou je náčelník generálního štábu Karel Řehka, i jeden z účtů. Navíc zadrželi i tři pracovníky společnosti FPV Space.

Reklama
Reklama
Reklama