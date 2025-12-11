Náměstci Hřib a Pospíšil rezignovali na svou funkci ve vedení města

Na zasedání pražských zastupitelů ve čtvrtek rezignoval dosavadní primátorův náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib. Do funkce si místo něj zastupitelé zvolili zastupitele Jaromíra Beránka (oba Piráti). Ze své funkce ke dnešku odešel i další náměstek Jiří Pospíšil (TOP 09) a v radě zasedne jeho stranický kolega Tomáš Slabihoudek, který se tak stane radním pro kulturu a cestovní ruch.
Náměstkem primátora za TOP 09 bude radní Michal Hroza. Oba noví radní budou ve funkci od pátku 12. prosince, schválili zastupitelé.
Hřib i Pospíšil uspěli v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Hřib se ve vedení města rozhodl skončit právě poté, co uspěl. Pro Prahu chce pracovat i ve Sněmovně, a to hlavně na zjednodušení dopravních investic, řekl. Navíc zůstane řadovým pražským zastupitelem a setrvá i v čele dozorčí rady pražského dopravního podniku (DPP), což kritizovala opozice. "Pokud nový náměstek pro dopravu nebude stát v čele dozorčí rady DPP, spolupráce s největší městskou firmou se zpomalí a nebude efektivní," uvedl například opoziční zastupitel Adam Scheinherr (Praha Sobě). "To propojení je pro fungování města klíčové," dodal.
Hřib uvedl, že v pozici předsedy dozorčí rady DPP zůstane mimo jiné proto, že Beránek je už v dozorčích radách městských společností Technická správa komunikací (TSK) a Operátor ICT. Navíc to podle něj zanechá kontinuitu práce.
Někteří zastupitelé uvedli, že možným důvodem, proč chce Hřib v dozorčí radě zůstat, může být i to, že mu jako neuvolněnému zastupiteli náleží odměna za působení v ní. Hřib to vyloučil. "Odměňování probíhá dle zákona, nedojde rozhodně k nějakému porušování," řekl. "Navíc kvůli tomu, že tedy Jaromír Beránek zůstává v dozorčích radách TSK a Operátoru ICT, tak tím, že se stane uvolněným, tak tu odměnu dostávat přestane. Takže v celkovém účtu dojde naopak, řekněme, k nějaké úspoře," vysvětlil Hřib. Měsíční odměna činí 45 tisíc korun.
Beránek chce pokračovat v digitalizaci. Z investic zmínil tramvajové trati do Malešic a na Václavském náměstí. Nakupovat se podle něj dál budou trolejbusy a bateriové autobusy. Chce také jednat o omezení individuální dopravy na obou březích Vltavy v Praze 1, tedy na Smetanově nábřeží a na Malé Straně. Beránek zatím vedl výbor zastupitelstva pro evropské vztahy a evropské fondy. Na tomto místě ho má nahradit zastupitelka Pirátů Gabriela Lněničková.
Pospíšil usiloval o odchod z funkce náměstka primátora pro kulturu už na jaře z rodinných důvodů. V křesle radního pro kulturu ho měl již tehdy vystřídat stranický kolega Slabihoudek a náměstkem se měl stát radní Michal Hroza (TOP 09). Na této výměně však v koalici nebyla shoda ze strany Pirátů a dohoda vznikla až nyní.
"Mou prioritou bude podpora kulturních institucí i nezávislé scény a zároveň dotažení zásadních investic a projektů - od dokončení prvního depozitáře Galerie hlavního města Prahy přes přestavbu Švandova divadla či zhotovení repliky sochy Rovnováha," uvedl Slabihoudek.
Pospíšil ve vedení města působil jako neuvolněný člen, takže za funkci nepobíral plat. Naopak Slabihoudek bude radním uvolněným. Aby nevzrostl počet uvolněných politiků, má se pozice předsedy výboru pro energetiku, kterou zastává Jan Chabr (TOP 09), změnit na neuvolněnou
Šulc hrdinou. Prvním gólem v Evropské lize rozhodl o výhře Lyonu
Fotbalisté Lyonu zvítězili v 6. kole Evropské ligy nad Deventerem 2:1 a udrželi si vedení v tabulce. Zápas rozhodl už v 11. minutě Pavel Šulc svým premiérovým gólem v této soutěži.
Plzeň si zavařila brzkým vyloučením. I tak udržela v EL neporazitelnost
Fotbalisté Plzně remizovali v 6. kole Evropské ligy v Aténách s Panathinaikosem bez branek, i když hráli od 32. minuty v oslabení bez vyloučeného Václava Jemelky. Západočeši zůstali v soutěži neporaženi a s 10 body se již velmi přiblížili postupu do jarních vyřazovacích bojů.
Podezřelý z vraždy amerického aktivisty Kirka poprvé osobně předstoupil před soud
Muž obviněný z vraždy pravicového amerického aktivisty Charlieho Kirka se ve čtvrtek poprvé osobně dostavil k soudu, který řeší tento případ. Píší to agentury Reuters a AP. Podle vyšetřovatelů Tyler Robinson v září zastřelil ránou z pušky Kirka na univerzitě ve státě Utah. Robinsonovi obhájci žádají soud, aby zakázal pořizování videopřenosů a záznamů ze stání.
ŽIVĚO územních ústupcích by se mělo hlasovat, míní Zelenskyj
O územních otázkách by měl rozhodnout ukrajinský lid, buď ve volbách, nebo v referendu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před novináři o možných územních ústupcích. Ty žádá Rusko a podmiňuje tím ukončení bezmála čtyřleté války proti Ukrajině.
Vojenská policie jde po firmě, která dodává Ukrajincům drony. Vetchý už se vyjádřil
Vojenská policie si ve čtvrtek posvítila na firmu FPV Space dodávající drony Skupině D. Ta už delší dobu vybírá peníze na bezpilotní prostředky určené pro ukrajinskou armádu. Vyšetřovatelé obstavili spolku, jehož čestným předsedou je náčelník generálního štábu Karel Řehka, i jeden z účtů. Navíc zadrželi i tři pracovníky společnosti FPV Space.