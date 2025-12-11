Babiš v Bruselu odmítl úzkou vazbu na Fica a Orbána, hledá spojence mezi všemi

Designovaný český premiér Andrej Babiš v Bruselu odmítl, že by byl v určitém klubu s premiéry Slovenska Robertem Ficem a Maďarska Viktorem Orbánem. Časté tvrzení zahraničních médií o určitém "problémovém klubu států", do kterého by se měl Babiš nyní zařadit, označil za nepravdu. Podle svých slov bude hledat spojence mezi všemi členskými státy.
Babiš uvedl, že například před dvěma dny hovořil s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a domluvili se, že se zúčastní takzvané migrační snídaně. Na té jsou zástupci států s podobnými postoji k řešení nelegální migrace a koná se vždy ráno před summitem EU.
"V žádném klubu nejsem. Hledám pro Českou republiku spojence všude a dneska jsem byl velice překvapený, že jsem měl skvělou debatu s belgickým premiérem," řekl Babiš novinářům v Bruselu. Diskutovali spolu více než hodinu a podle designovaného premiéra "si celkem sedli". Jak dodal, z nynější Evropské rady zná osm či devět premiérů.
"Je pravda, že samozřejmě s Viktorem Orbanem mám dlouhodobé vztahy, protože jsme byli společně premiéry. Ale není to tak, že tady mám jenom nějaké dva spojence," řekl Babiš. Potvrdil nicméně, že se příští týden nejspíš ve středu právě společně s maďarským premiérem zúčastní takzvaného summitu lídrů frakce Patrioti pro Evropu, kde byl dosud jediný premiér Orbán.
Nyní k němu přibude právě Babiš. Schůzky se zúčastní většinou i další politici ze stran sdružených ve frakci Patriotů. Podobná setkání premiérů a prezidentů pořádá i frakce Evropské lidové strany (EPP), socialistická frakce či liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe).
Šulc hrdinou. Prvním gólem v Evropské lize rozhodl o výhře Lyonu
Fotbalisté Lyonu zvítězili v 6. kole Evropské ligy nad Deventerem 2:1 a udrželi si vedení v tabulce. Zápas rozhodl už v 11. minutě Pavel Šulc svým premiérovým gólem v této soutěži.
Plzeň si zavařila brzkým vyloučením. I tak udržela v EL neporazitelnost
Fotbalisté Plzně remizovali v 6. kole Evropské ligy v Aténách s Panathinaikosem bez branek, i když hráli od 32. minuty v oslabení bez vyloučeného Václava Jemelky. Západočeši zůstali v soutěži neporaženi a s 10 body se již velmi přiblížili postupu do jarních vyřazovacích bojů.
Podezřelý z vraždy amerického aktivisty Kirka poprvé osobně předstoupil před soud
Muž obviněný z vraždy pravicového amerického aktivisty Charlieho Kirka se ve čtvrtek poprvé osobně dostavil k soudu, který řeší tento případ. Píší to agentury Reuters a AP. Podle vyšetřovatelů Tyler Robinson v září zastřelil ránou z pušky Kirka na univerzitě ve státě Utah. Robinsonovi obhájci žádají soud, aby zakázal pořizování videopřenosů a záznamů ze stání.
ŽIVĚO územních ústupcích by se mělo hlasovat, míní Zelenskyj
O územních otázkách by měl rozhodnout ukrajinský lid, buď ve volbách, nebo v referendu, uvedl ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před novináři o možných územních ústupcích. Ty žádá Rusko a podmiňuje tím ukončení bezmála čtyřleté války proti Ukrajině.
Vojenská policie jde po firmě, která dodává Ukrajincům drony. Vetchý už se vyjádřil
Vojenská policie si ve čtvrtek posvítila na firmu FPV Space dodávající drony Skupině D. Ta už delší dobu vybírá peníze na bezpilotní prostředky určené pro ukrajinskou armádu. Vyšetřovatelé obstavili spolku, jehož čestným předsedou je náčelník generálního štábu Karel Řehka, i jeden z účtů. Navíc zadrželi i tři pracovníky společnosti FPV Space.